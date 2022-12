Finalizada la fase de grupos, solamente 16 países siguen en carrera por ganar el Mundial Qatar 2022. En esa línea, los hinchas se preparan para seguir con emoción los partidos de “mata - mata” hasta llegar a la esperada final. En Perú, como es de conocimiento pública, la señal encargada de la transmisión es Latina Televisión, que cuenta con los derechos de la Copa del Mundo. Sin embargo, la empresa comunicó que no transmitirán todos los partidos de octavos de final.

Ya en transmisiones previas, a través de sus conductores, Latina informaba a sus usuarios que no pasarían los octavos de final por señal abierta en su totalidad. Y recientemente lo confirmaron con un comunicado en sus plataformas virtuales.

“De cara a la fase final del Mundial, a través de nuestros canales estamos comunicando que se emitirán en directo 5 de los 8 partidos de octavos de final, 3 de los 4 de cuartos, y también las dos semifinales, el partido de tercer y cuarto puesto y la final”, se lee en el documento.

Comunicado de Latina sobre la transmisión del Mundial. / Latina TV

De momento, Latina TV confirmó que transmitirá el Argentina vs. Australia de este sábado 3 de diciembre. El Países Bajos vs. Estados Unidos no se verá por señal abierta.

¿Cuáles son los partidos de octavos de final del Mundial?

Sábado 3 de diciembre

10:00 a.m. Países Bajos vs. Estados Unidos

2:00 p.m. Argentina vs. Australia

Domingo 4 de diciembre

10:00 a.m. Francia vs. Polonia

2:00 p.m. Inglaterra vs. Senegal

Lunes 5 de diciembre

10:00 a.m. Japón vs. Croacia

2:00 p.m. Brasil vs. Corea del Sur

Martes 6 de diciembre

10:00 a.m. Marruecos vs. España

2:00 p.m. Portugal vs. Corea del Sur

Perú: 10:00 y 14:00 horas

Colombia: 10:00 y 14:00 horas

Argentina: 12:00 y 16:00 horas

Chile: 11:00 y 15:00 horas

Ecuador: 10:00 y 14:00 horas

México: 9:00 y 13:00 horas

