La Selección de Portugal vs. Corea del Sur , EN VIVO y EN DIRECTO chocan por la última fecha de la fase de grupos del Mundial Qatar 2022 . El elenco de Cristiano Ronaldo llega ya clasificado a esta instancia con puntaje perfecto, luego de haber derrotado a Ghana y Uruguay, pero ante los asiáticos querrá asegurar el primer lugar que le permita tener un rival accesible en los octavos de final de la competición. Para que no te pierdas ninguna incidencia aquí te dejamos el link, horarios, señal de TV y cómo ver el encuentro de la Copa del Mundo de la FIFA.

El astro portugués Cristiano Ronaldo no participó en el entrenamiento grupal de Portugal este miércoles, a dos días del enfrentamiento contra Corea del Sur el viernes en el Mundial-2022, limitándose a “un trabajo específico de recuperación”, dijo una fuente cercana a la Federación Portuguesa (FPF).

Dos días después de la victoria contra Uruguay (2-0) que clasificó a los lusos para octavos de final, ‘CR7′ (37 años) no fue parte de la sesión de entrenamiento y Gonçalo Ramos ocupó su lugar entre los probables titulares. Si Ronaldo no estuviera disponible contra los surcoreanos, André Silva (RB Leipzig) o Rafael Leao (AC Milan) podrían figurar en el once titular.

Links para ver el partido, Portugal vs. Corea del Sur por el Mundial 2022, EN VIVO

Para ver EN VIVO los partidos de la Selección de Portugal tendrás a mano la señal de TV de DIRECTV Sports EN DIRECTO . Esta plataforma tiene un app disponible, la cual te dejamos a continuación para que puedas descargarla:

Día y horario para ver, Portugal vs. Corea del Sur, partido por el Mundial 2022

El partido para las selecciones de Portugal y Corea del Sur está programado por la organización de la Copa Mundial de la FIFA y deberá jugarse este viernes 2 de diciembre del 2022 desde las 14 horas de territorio local.

¿En qué grupo del Mundial 2022 están Portugal y Corea del Sur

La selección de Portugal se encuentra en el grupo H del Mundial 2022 junto a Uruguay, Ghana y Corea del Sur.

Revisa el calendario del Mundial 2022 con Portugal y Corea del Sur

Fase de grupos : Del 20 de noviembre al 2 de diciembre

: Del 20 de noviembre al 2 de diciembre Octavos de final : Del 3 al 6 de diciembre

: Del 3 al 6 de diciembre Cuartos de final : 9 y 10 de diciembre

: 9 y 10 de diciembre Semifinales : 13 y 14 de diciembre

: 13 y 14 de diciembre Tercer y cuarto puesto : 17 de diciembre

: 17 de diciembre Final: 18 de diciembre

Historial de partidos entre Portugal y Corea del Sur

El historial de partidos a lo largo de toda su existencia de Portugal y Corea del Sur data de 1 cruce en el 2002, en el Mundial en donde los asiáticos vencieron por 1-0, en la ronda de grupos.

Probables alineaciones de Portugal vs Corea del Sur para partido por el Mundial 2022

Para este partido del Mundial Qatar 2022, Portugal vs Corea del Sur podrían mandar las siguientes formaciones:

Selección de Corea del Sur : Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Hwang In-Beom, Jung Woo-young, Na Sang-ho, Lee Jae-sung, Son Heung-min y Hwang Ui-jo.

: Kim Seung-gyu, Kim Moon-hwan, Kim Min-Jae, Kim Young-gwon, Kim Jin-su, Hwang In-Beom, Jung Woo-young, Na Sang-ho, Lee Jae-sung, Son Heung-min y Hwang Ui-jo. Selección de Costa Rica: Rui Patricio, Joao Cancelo, Pepe, Ruben Días, Nuno Mendes, Ruben Neves, Bernardo Silva, William Carvahlo, Bruno Fernandes, Cristiano Ronaldo y Joao Felix.

A qué hora y cómo ver los partidos del Mundial por TV en diferentes países

► ¿Dónde ver el Mundial 2022 de Qatar en el Perú?

Como te anticipábamos, en el Perú los únicos medios oficiales y autorizados para ver el Mundial de Qatar 2022 son Latina TV y Directv Sports. Las transmisiones de la Copa del Mundo iniciarán desde las 5 de la mañana, aproximadamente.

► ¿En Argentina dónde puedo ver el Mundial en vivo?

TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública son las señales de TV en donde podrás los partidos del Mundial 2022 y de la Selección Argentina de Messi.

► ¿Cómo ver en Ecuador los partidos del Mundial 2022?

Teleamazonas, DirecTV Sports y El Canal del Fútbol (ECDF) son los canales de TV autorizados para la transmisión de la Copa Mundial.

► ¿Desde México cómo y dónde puedo ver el Mundial en vivo?

Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix y Sky Sports, son hasta el momento las señales de TV oficiales para la transmisión en vivo de los partidos del Mundial Qatar 2022.

Qué otros canales de TV pueden pasar los partidos del Mundial 2022