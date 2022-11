Ya se jugó la mitad del Mundial Qatar 2022. Así, en una semana se completaron 32 partidos de la Copa del Mundo y la fecha 2 de la fase de grupos nos regaló varias curiosidades y algunos récords.

Disputados dos partidos de cada grupo, solo se tiene tres clasificados a octavos de final y son Francia, Brasil y Portugal, los tres con dos victorias en el Grupo D, G y H, respectivamente. Lo mismo, solo hay dos eliminados, el anfitrión Qatar en el Grupo A y Canadá en la llave F.

En la segunda jornada Alphonso Davies (Canadá) marcó el gol más rápido del Mundial, a los 68 segundos Costa Rica solo remató una vez al arco de Japón y le ganó 1-0 Lionel Messi igualó los 21 partidos en Mundiales de Maradona Camerún cortó la racha de 8 derrotas seguidas (3-3 con Serbia), pero sigue sin poder ganar El Argentina-México logró un lleno total con 88.966 asistentes en el Lusail Hubo apagó en el estadio en el Brasil-Suiza, pero solo duró unos segundos Clasificaron a octavos: Francia, Brasil y Portugal Eliminados: Qatar y Canadá Perú estuvo presente: Kevin Ortega fue cuarto árbitro de cuatro partidos

Los candidatos

Francia sigue demostrando que es el máximo candidato para ganar la Copa del Mundo. No solo ganó sus dos partidos, sino que lo hizo sin dejar dudas y mostrando que Kylian Mbappé llega en estado de gracia. Marcó el doblete ante Dinamarca para igualar a Enner Valencia como goleadores del Mundial

También clasificó Brasil, con mejor brillo, pero mostrando que tiene variantes para cambiar los partidos. Sin el lesionado Neymar, Vinícius asumió el liderato y con Suiza tapando todo, entró Rodrygo para buscar espacios y apareció Casemiro como 9 para marcar un golazo.

Portugal por su parte demostró más individualidades que juego en conjunto. Con un Bruno Fernandes en plena forma, el cuadro luso también se hizo de un cupo. Aún no aparece Cristiano Ronaldo como líder futbolístico, pero si ejerce su papel de capitán y cabeza del equipo.

Triunfo luso Uruguay ya está al límite de la supervivencia en el Mundial 2022. Mira aquí qué opinaron los hinchas tras la derrota ante Portugal.

Si de candidatos se habla, decepción total lo de Bélgica. Quizás tiene razón Kevin de Bruyne cuando dijo que el mejor momento de esta generación fue hace cuatro años -llegaron a semifinales-. Ahora tiene que jugarse la vida ante Croacia y al parecer, una de estas selecciones quedará fuera en fase de grupos.

Argentina se volvió a meter a la pelea no solo con el resultado de 2-0 sobre México, sino porque encontró las variantes que le cambia la cara al equipo. Enzo Fernández fue el gran protagonista -ingresó bien y marcó un golazo-, y alrededor de Lionel Messi puede funcionar, al igual que Alexis Mac Allister y Julián Álvarez.

VIDEO RECOMENDADO Rostro peruano de Brava Studio, su empresa de baile y danza en La Perla, en Doha, fue contactado por FifA para organizar el baile de inauguración con la canción, Dreamers, que protagonizó uno de los BTS.

Las figuras

En cuanto a las individualidades, se cayó Neymar por lesión, pero brilló Mbappé con su doblete ante Dinamarca, aunque generó polémica por no declarar ante la prensa como obliga el protocolo cuando se es elegido como el mejor jugador del partido.

Pero el gran protagonista fue Lionel Messi. Más allá de su gol ante México, es el juego lo que hace que destaque. Cuando se siente mejor rodeado puede asumir mejor su papel de conductor.

De Cristiano Ronaldo, el gol que celebró y no marcó. CR7 no está pleno en su nivel futbolístico pero sí cumple a cabal su papel de líder

¿Realidades?

Habrá que esperar a la tercera fecha para definir lo hecho por Arabia Saudita y Japón. Arrancaron venciendo a Argentina y Alemania, respectivamente, pero en esta fecha 2 cayeron ante Polonia y Costa Rica, respectivamente. Fue accidente sus primeras victorias o accidente sus derrotas.

Además, pudimos confirmar que Marruecos es cosa seria. Le había igualado a Croacia en el primer partido y ahora venció 2-0 a Bélgica, sobreviviendo a dos semifinalistas del pasado Mundial -los croatas llegaron a la final-. El cuadro africano es el mejor representante de su continente.

Ghana también demostró que el puesto 61 que ocupa en el ránking FIFA es solo un número -es la peor ubicada de los mundialistas- y venció a Corea del Sur. Lo curioso del cuadro ghanés es que ha marcado cinco goles en dos partidos, pero también le han anota la misma cantidad de goles.

VIDEO RECOMENDADO Realizamos un recorrido por La Perla de Doha y encontramos algunos hinchas sudamericanos quienes nos comentaron cómo disfrutan la fiesta del Mundial Qatar 2022.

Los partidazos

Y vimos varios partidazos. Lo que querían buen fútbol, gozaron del España 1-1 Alemania, los que querían goles celebraron el Camerún 3-3 Serbia. Si buscaban nervios, el Ghana 3-2 Corea los entregó hasta el minuto final.

Alemania podía quedar fuera si perdía ante España y hasta el minuto 83 de juego caía 1-0 ante España, pero el derechazo de Niclas Fullkrug le dio el empate que lo mantiene con vida. Fue un partido donde disfrutamos del talento de Musiala, de la movilidad de Gavi y Pedri, de la velocidad de Leroy Sané y de la ubicación de Sergio Busquets.

VIDEO RECOMENDADO España y Alemania empataron en un partido vibrante por la segunda fecha del Grupo E del Mundial Qatar 2022.

Luego, la jornada del lunes 28 nos regaló 14 goles, los mismos que el pasado lunes -aunque ahí se jugaron solo tres partidos-. Y pudieron ser más si Brasil hubiera roto el cerco suizo o Portugal lograba quebrar el alma uruguaya.

Lo viral

“¿Vieron a Messi limpiando el piso con nuestra playera y bandera?”, “¡Que le pida a Dios que no me lo encuentre!”. Eso publicó Canelo Álvarez en sus redes sociales tras ver la camiseta de México en el suelo en el vestuario de Argentina, mientras Lionel Messi festejaba con el equipo. La respuesta llegó de varios amigos de Leo, pero el 10 no se ha pronunciado.

El tema sigue causando polémica, tanto que en Argentina muchos han salido a defender a Lionel Messi, incluso el brasileño Felipe Melo salió a decir que no se le preste atención al mexicano.

Así como respeto Argentina tiene que respetar mexico!! no hablo del país(argentina) hablo de messi por su mamada que hizo. 👊🏻🔥 — Canelo Alvarez (@Canelo) November 28, 2022