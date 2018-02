El sueño de Claudio Pizarro de ir a la Copa del Mundo 2018 con la selección peruana no se esfuma. Ricardo Gareca señaló que el experimentado ariete nacional tiene chances de formar parte del equipo que irá a Rusia.

"Claudio Pizarro tiene todas las posibilidades [de ir al Mundial]. De ninguna manera tiene las puertas cerradas en la selección. Todo dependerá de él", expresó Ricardo Gareca en diálogo exclusivo con la página web de la Bundesliga en español.

Uno de los aspectos que más le preocupa al entrenador de la selección peruana es la actualidad de Claudio Pizarro. Por eso indicó que es probable que envíe un preparador físico para que analice la situación en la que se encuentra el 'Bombardero de los Andes'.

"Lo que siempre hemos analizado de Claudio es el presente. Lo importante en un jugador de su edad es el día a día. Es muy factible que vaya un preparador de la selección nacional para poder comprobar en qué estado está", explicó el 'Tigre'.

A finales del año pasado, el entrenador de la Blanquirroja reconoció que Claudio Pizarro era un "embajador del fútbol peruano" y que por ese motivo "ojalá la selección le pueda brindar homenaje, en caso llegue su debido momento".

Los números que presenta Claudio Pizarro en esta temporada no son muy alentadores. Apenas ha disputado 192 minutos con el Colonia. No tiene goles y lucha por no descender. Aunque su principal carta de presentación es ser el máximo goleador extranjero de la Bundesliga. ¿Eso le bastará para ir a Rusia 2018? La respuesta solamente la tiene Ricardo Gareca.