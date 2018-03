Ruso Cheryshev convocado para enfrentar a Brasil y Francia

El ruso Denis Cheryshev, jugador del Villarreal, fue este lunes convocado por el seleccionador Stanislav Cherchésov para los partidos amistosos ante Brasil y Francia de finales de marzo. El equipo anfitrión de Rusia 2018 presentará variantes en el medio campo y la defensa.

Cheryshev, que ha sido nueve veces internacional con su país de origen, ha sido llamado por vez primera por Cherchésov, que dirige el equipo eslavo desde 2016.

El futbolista criado en la cantera del Real Madrid y que no viste la camiseta nacional desde el partido amistoso contra Croacia en noviembre de 2015, podría jugar el 23 de marzo contra Brasil en el estadio Luzhnikí, sede de la final mundialista.

En caso contrario, Cheryshev podría recibir una nueva oportunidad el 27 de marzo contra la Francia de Antoine Griezmann, encuentro que se jugará en San Petersburgo.

Cheryshev, de 27 años, debutó en la selección rusa de la mano de Fabio Capello, pero las lesiones le impidieron tener continuidad, por lo que no fue convocado para el Mundial de Brasil o la Eurocopa de Francia.



Con todo, Cheryshev no tendrá fácil ser convocado para el Mundial, ya que Cherchésov tiene ya decididos los integrantes del centro del campo, aunque tiene más dudas en la delantera, lo que podría dar opciones al futbolista del Villarreal.



Son fijos Smólov, máximo goleador del campeonato ruso, y Kokorin, la estrella del Zenit, mientras parece haberse caído Dzyuba, que tiene una tensa relación con el seleccionador.



Rusia no cuenta con ningún jugador de las características de Chéryshev, un extremo clásico que puede jugar tanto de interior como de segundo o tercer delantero.



Pese a todo, los mayores problemas de Rusia no son en ataque, sino en defensa, debido a las graves lesiones de rodilla sufridas en las últimas semanas por dos titulares en la retaguardia -Vasin y Dzhikiya-, que podrían perderse el Mundial.



Rusia está integrada en el Grupo A del Mundial junto a la Uruguay de Suárez y Cavani; Egipto de Héctor Cúper y la Arabia Saudí de Juan Antonio Pizzi, contra la que debutará el 14 de junio en el partido inaugural del torneo.

