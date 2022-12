¿Cómo ver el Mundial; EN VIVO? Te lo contamos. Los hinchas del fútbol ya viven con furor el Mundial de Qatar 2022 . Muchos de ellos están pendientes de lo que pasa con las diferentes selecciones en el mundo, sobre todo con las que son candidatas a llevarse la Copa del Mundo , como Argentina, Brasil, Francia, Alemania, España, Croacia, Portugal, entre otras. Es por eso que para que no te pierdas ningún detalle de lo que será la transmisión de este súper evento deportivo te contamos cómo puedes ver el certamen mundial EN VIVO y EN DIRECTO desde tu celular, TV o cualquier aplicativo móvil, en señales confiables y seguras como las que ofrecen TyC Sports , DIRECTV, Star Plus, entre otras.

No olvides que esta fiesta del fútbol inició el 20 de noviembre y termina el 18 de diciembre del 2022. En esta edición, se espera que Francia pueda romper con la maldición del último campeón y pueda avanzar la fase de grupos y así pelear el título. Además, con Messi y la selección Argentina hay gran expectativa por lo que pueda hacer el vigente campeón de América de la mano de Lionel Scaloni.

VIDEO RECOMENDADO Descubre AQUÍ cuáles son los canales de televisión que tendrán los derechos para transmitir todos los partidos del Mundial de Qatar 2022 en Perú y el resto de Latinoamérica.

▷ ¿Qué canales de TV tienen la transmisión del Mundial de Qatar?

Para disfruta el Mundial de principio a fin, tienes que saber que no todos los canales en el planeta están autorizados para transmitir en vivo los 64 partidos de la Copa Mundial. A continuación te enseñamos, según el país en el que te ubiques cómo y dónde ver las señales de TV:

Perú | Latina Televisión y Directv Sports.

| Latina Televisión y Directv Sports. Argentina | TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública (Transmisión las 24 horas del día por Star Plus (ESPN).

| TyC Sports, DirecTV Sports, Televisión Pública (Transmisión las 24 horas del día por Star Plus (ESPN). Ecuador | Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF.

| Teleamazonas, DirecTV Sports, ECDF. México | TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports.

| TelevisaUnivision, TUDN, TV Azteca, Vix, Sky Sports. Colombia | Caracol, Canal RCN, DirecTV Sports.

Uruguay | Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports

| Canal 4, Canal 10, Teledoce, DirecTV Sports, ANTEL, Dexary, TyC Sports Brasil | TV Globo

| TV Globo Estados Unidos | Fox, FS1, Telemundo

| Fox, FS1, Telemundo Chile | Canal 13, Chilevisión, DirecTV Sports

▷ Horarios de Cuartos de final de Qatar 2022

Los cuartos de final del Mundial Qatar 2022 se disputarán el viernes 9 y sábado 10 de diciembre. Se jugarán dos partidos por día. Toma nota de los horarios de esta fase:

Perú: 10:00 y 14:00 horas

10:00 y 14:00 horas Colombia: 10:00 y 14:00 horas

10:00 y 14:00 horas Argentina: 12:00 y 16:00 horas

12:00 y 16:00 horas Chile: 11:00 y 15:00 horas

11:00 y 15:00 horas Ecuador: 10:00 y 14:00 horas

10:00 y 14:00 horas México: 9:00 y 13:00 horas

▷ Horarios de Semifinales de Qatar 2022

Los duelos de semifinales de Qatar 2022 serán el martes 13 y miércoles 14 de diciembre. Se realizará un encuentro por jornada. Conoce aquí los horarios de semifinales:

Perú: 14:00 horas

14:00 horas Colombia: 14:00 horas

14:00 horas Argentina: 16:00 horas

16:00 horas Chile: 15:00 horas

15:00 horas Ecuador: 14:00 horas

14:00 horas México: 13:00 horas

▷ Horarios y cómo ver los partidos del Mundial por TV en diferentes países

► ¿Dónde ver el Mundial 2022 de Qatar en el Perú?

Como te anticipábamos, en el Perú los únicos medios oficiales y autorizados para ver el Mundial de Qatar 2022 son Latina TV y Directv Sports. Las transmisiones de la Copa del Mundo iniciarán desde las 5 de la mañana, aproximadamente.

► ¿En Argentina dónde puedo ver el Mundial en vivo?

TyC Sports, DirecTV Sports y Televisión Pública son las señales de TV en donde podrás los partidos del Mundial 2022 y de la Selección Argentina de Messi.

► ¿Cómo ver en Ecuador los partidos del Mundial 2022?

Teleamazonas, DirecTV Sports y El Canal del Fútbol (ECDF) son los canales de TV autorizados para la transmisión de la Copa Mundial.

► ¿Desde México cómo y dónde puedo ver el Mundial en vivo?

Televisa Univision, TUDN, TV Azteca, Vix y Sky Sports, son hasta el momento las señales de TV oficiales para la transmisión en vivo de los partidos del Mundial Qatar 2022.

▷ Qué otros canales de TV pueden pasar los partidos del Mundial 2022

Albania: RTSH Alemania: ARD, ZDF y Deutsche TElekom Argentina: TyC Sports, Televisión Pública (32 partidos y todos los que juegue la selección argentina) y DirecTV Sports Australia: SBS, FOX Sports, SEN Austria: ORF, ServusTV Azerbaiyán: ITV Bélgica: VRT, RTBF Bielorrusia: BTRC (Beltelradio) Bolivia: ENTEL, Tigo Sports, Unitel, Red Uno y Bolivia TV Bosnia y Herzegovina: BHRT Brasil: TV Globo, SporTV Brunéi: Kristal-Astro Bulgaria: BNT, NOVA Camboya: TVK Canadá: CTV, TSN Caribe: SportsMax Chile: DirecTV Sports Chile, Chilevisión y Canal 13 China: CCTV, Migu Chipre: CyBC Colombia: DirecTV Sports:, Caracol, RCN Corea del Sur: KBS, MBC, SBS Costa Rica: Teletica Croacia: HRT Curazao: TV Direct 13 Dinamarca: DR, TV 2 Ecuador: DirecTV Sports, Teleamazonas, ECDF El Salvador: Tigo Sports, TCS Eslovaquia: RTVS España: Movistar Plus+, RTVE Estados Unidos: Fox Sports, Telemundo (en español) Estonia: ERR Filipinas: TAP DMV Finlandia: Yleisradio, MTV3 Francia: TF1, Bein Sports Grecia: ANT1 Guatemala: Tigo Sports, TV Azteca Guate Honduras: Tigo Sports, Televicentro Hungría: MTVA Indonesia: Klikdaily, Emtek Irlanda: RTÉ Islandia: RÚV Islas Caimán: Logic Israel: KAN Italia: RAI Japón: Dentsu Inc. Kazajistán: KZTV Kosovo: RTK Letonia: LTV Liechtenstein: SRG SSR Lituania: LRT Macao: TDM Macedonia del Norte: MRT Malta: PBS México: Sky Sports, TUDN, TV Azteca Moldavia: TRM Montenegro: RTCG Noruega: NRK y TV 2 Direkte Nueva Zelanda: Sky Television Países Bajos: NPO Pakistán: A Sports, Ary ZAP Panamá: TVN, RPC, TVMax, Telemetro y COS Paraguay: Tigo Sports, Telefuturo, SNT y Trece Perú: DirecTV Sports, Latina Televisión Polonia: TVP Portugal: RTP Reino Unido: BBC, ITV República Checa: ČT República Dominicana: CDN 37, CDN Deportes Rumania: TVR Rusia: Piervy Kanal, Match TV, VGTRK Serbia: RTS Suecia: SVT, TV4 Suiza: SRG SSR Surinam: SCCN, STVS Taiwán: ELTA Trinidad y Tobago: CNC3 Turquía: TRT Ucrania: Suspilne Uruguay: DirecTV Sports, Canal 4, Canal 10, Teledoce, Antel, Dexary y TyC Sports Uzbekistán: MTRK Venezuela: DirecTV Sports, Televen, IVC Catar: BeIN Sports

▷ ¿Cómo ver vía streaming y link para ver los patidos del Mundial Qatar 2022?

En México

Gracias a los servicios de streaming, desde cualquier parte del mundo y tan solo con un dispositivo móvil y accesos a Internet, uno puede ver una serie o película. Ahora, no solo tenemos al alcance de nuestras manos largometrajes, también partidos de fútbol, pues muchas cadenas de televisión especializadas en deporte han empezado a invertir en sus propios canales de streaming.

Por ejemplo, ViX de Televisa-Univision transmitirá de forma gratuita 30 partidos del mundial. Por su parte, Vix Plus también compartirá partidos del mundial y tendrá 10 de forma exclusiva si uno adquiere el servicio mensual.

Pero Vix no es el único. Los partidos de la selección mexicana también se podrán ver a través de SKY. Este servicio de streaming compartirá 24 partidos de Qatar 2022 y podrán ser vistos al descargar la app Blue To Go. ( Aquí más información )

En Argentina

Si estás en Argentina, una opción para ver el partido es a través de la Televisión Pública Nacional. Además, podrás verla a través de su página web. Pero si eres fan de Leonel Messi y no te quieres perder sus partidos o simplemente quieres apoyar a los hermanos latinoaméricanos. Podrás acceder a estos partidos mediante diferentes servicios de streaming.

La Selección Argentina es una de las favoritas de este mundial. Y sus partidos podrán ser vistos OnDemand a través de DirecTV Go, TyC Sports Play, Flow o Telecentro Play. Además, felizmente, verlo por medio de un streaming permite que no haya demora que pueda generar una mala experiencia. ( Aquí más información )

En España

La compañía Mediapro creó la plataforma digital y móvil Gol Mundial para compartir los 64 partidos de las selecciones internacionales, pero solo 44 juegos y todos los encuentros de la selección de España se podrán ver en exclusiva por los que paguen este servicio.