Han pasado 17 meses desde que la OMS declaró al COVID-19 una pandemia. Desde entonces, una de las mayores certezas es que el virus aprovechará el menor descuido para volver con fuerza. Eso es lo que han venido atravesando durante las últimas semanas países como EE.UU., Japón o China, donde se creía controlada la emergencia, pero hoy -impulsada por la variante delta, medidas precipitadas y grupos de personas que rechazan vacunarse- vuelven a estar en jaque.

El de EE.UU. es el caso más dramático. En pocos días, el país ha pasado de celebrar haber vacunado al 70% de su población a registrar más de 100 mil casos de COVID-19 por semana, un escenario que no vivía desde hace seis meses. La mayor cantidad de casos se concentran en los estados del sur y centro norte del país, donde la tasa de vacunación es menor.

“Los no vacunados se han convertido en las autopistas de transmisión. Mientras que los vacunados son pequeñas calles. No nos preocupemos por estos últimos. Necesitamos que más gente se vacune”, dijo el profesor del Centro Médico de la Universidad de Vanderbilt, William Schaffner, a CNN esta semana.

A esto se suma que en estados como Florida -actual epicentro de la pandemia en EE.UU.- y Texas las autoridades no ordenan el uso de mascarillas e ignoran las recomendaciones de los expertos sanitarios.

“En Chile hace unas semanas vivíamos una situación bastante paradójica, teníamos muchos casos asociados a una buena cobertura de vacunación. Eso se ha ido revirtiendo y los buenos números sin duda tienen una explicación en la alta cobertura de vacunación. Pero no solo la vacunación funciona, sino que se debe adherir a medidas como cuarentenas, uso de mascarillas y el lavado de manos”, explica a El Comercio el doctor Jaime Cerda, especialista en salud pública y magíster en Epidemiología de la Pontificia Universidad Católica de Chile.

DEBATE EN CURSO

Uno de los principales argumentos entre los antivacunas es que tienen derecho a decidir qué fármaco introducen en su cuerpo. Para el doctor Cerda, el problema reside en no abordar la situación con una visión más comunitaria. “A la vacuna se la ha tratado de desprestigiar de múltiples maneras, pero la población poco a poco va aprendiendo a discriminar un mensaje confiable de uno que no lo es. Otro punto que ha funcionado es la presión social. La protección se construye entre todos”, señala. “Los no vacunados permiten que el virus se mantenga circulando. Son un reservorio y, a medida que el virus se reproduce, va mutando”, agrega.

¿Pero cuál es el límite entre el derecho a negarse a una vacuna y la responsabilidad en permitir que el virus se siga propagando? La profesora experta en leyes y políticas sanitarias de la Universidad de Arizona, Jennifer Piatt, señala los precedentes legales en EE.UU.

“Hay una diferencia entre un mandato y una imposición de vacunación. El último tendría al Gobierno obligando a que la gente se inocule, algo que prohíbe la Constitución. En cambio, en el mandato de vacunación el Gobierno condiciona, por ejemplo, la asistencia a las escuelas a quienes se vacunen. La Corte Suprema avala los mandatos de vacunación”, explica Piatt.

El condicionamiento a acceder a servicios o establecimientos para quienes certifiquen su vacunación se ve en países como Israel (con el pionero pase verde), Francia e Italia, donde muchos protestan por considerar que la medida es discriminatoria. “Algo como resistirse a una vacuna no es considerado una característica inherente a un grupo social, por lo que no podría ser considerado un acto discriminatorio”, asevera la experta legal en referencia a quienes se oponen a este tipo de medidas.

AUMENTAN LOS PASES COVID-19

Nueva York, pionera en pedir certificados en EE.UU.

Las autoridades de la Gran Manzana anunciaron esta semana que será necesario mostrar un certificado de vacunación contra el COVID-19 para ingresar a bares, restaurantes, gimnasios o salas de espectáculos. “Las medidas apuntarán hacia allá. Si un ciudadano quiere mantener sus privilegios, deberá cumplir con la vacunación”, apunta la profesora Piatt.

Multitudinarias protestas se mantienen en Francia

Masivas protestas se registraron el sábado por cuarta semana consecutiva en al menos 150 ciudades de Francia. Los manifestantes rechazan las nuevas medidas del Gobierno en relación con la pandemia, especialmente que se exijan pases sanitarios para entrar a más espacios públicos y que se obligue al personal médico a inmunizarse contra el virus.

Cientos de miles rechazan las medidas contra el virus en Francia. (Foto: Nathan Laine / Bloomberg)

Necesario para que los profesores vuelvan a las aulas en Italia

El Gobierno Italiano dispuso que los profesores de todos los niveles educativos deberán tener al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 para volver a las aulas en setiembre. Además, desde el viernes se limita el acceso a diferentes establecimientos a quienes cuenten con un pase de vacunación.

