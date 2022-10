La inteligencia de Estados Unidos cree que agentes del gobierno de Ucrania autorizaron en agosto el ataque con coche bomba cerca de Moscú que mató a Daria Dugina, hija del reconocido filósofo ruso Aleksandr Dugin, un aliado del presidente Vladimir Putin, en un hecho que puede ampliar el conflicto que enfrenta a rusos y ucranianos.

De acuerdo con el diario The New York Times, Estados Unidos no participó en el atentado, ya sea proporcionando inteligencia u otro tipo de asistencia. Los funcionarios estadounidenses también precisaron que no estaban al tanto de la operación y que se habrían opuesto al asesinato si hubieran sido consultados.

Tampoco está claro si la comunidad de inteligencia estadounidense cree que el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, estaba al tanto del plan o lo autorizó.

Cuando ocurrió el atentado, Ucrania negó cualquier tipo de participación en la operación, y a lo largo de este tiempo lo ha seguido haciendo.

El ideólogo ruso Alexandr Dugin asiste a la ceremonia de despedida de su hija Daria Dugina, quien murió en la explosión de un coche bomba cerca de Moscú. (Kirill KUDRYAVTSEV / AFP).

Hasta el momento, Rusia no ha tomado represalias por el asesinato, pero Estados Unidos teme que el país decida atentar contra funcionarios ucranianos. Además, Washington ha expresado su malestar porque Ucrania le mantuvo al margen de sus intenciones, principalmente porque el atentado se dio en suelo ruso. El asesinato de Dugina, de 30 años, demostraría la capacidad de Ucrania de llegar a altos dirigentes rusos, mucho más de lo que se podría suponer hasta el momento.

De acuerdo con el New York Times, algunos funcionarios estadounidenses sospechan que el padre de Dugina, Aleksandr Dugin, un ultranacionalista ruso, era el objetivo real de la operación y que los agentes que la llevaron a cabo creían que estaría en el vehículo con su hija.

Los funcionario estadounidense no dieron detalles sobre qué unidad del gobierno ucraniano ejecutó el ataque o cómo se llevó adelante este.

Preguntado sobre lo que piensa la inteligencia de Estados Unidos acerca del crimen, Mykhailo Podolyak, asesor del presidente de Ucrania, volvió a negar cualquier participación del gobierno ucraniano en el asesinato de Dugina.

“Una vez más, subrayaré que cualquier asesinato durante la guerra en un país u otro debe tener algún tipo de significado práctico. Debe cumplir algún propósito específico, táctico o estratégico. Alguien como Dugina no es un objetivo táctico o estratégico para Ucrania”, aseguró Podolyak a The New York Times.

“Tenemos otros objetivos en el territorio de Ucrania... me refiero a colaboracionistas y representantes del comando ruso, que podrían tener valor para los miembros de nuestros servicios especiales que trabajan en este programa, pero ciertamente no para Dugina”, agregó.

El lugar donde murió Daria Dugina. (AFP).

El atentado

Daria Dugina murió el sábado 20 de agosto del 2022 tras explotar el automóvil que conducía cerca de Moscú.

En el momento de la explosión, Daria Dugina, periodista y politóloga y defensora de la ofensiva rusa en Ucrania, circulaba cerca de la localidad de Bolshie Viaziomy, a unos 40 km de Moscú.

Conducía un Toyota Land Cruiser.

La detonación se debió a un artefacto explosivo colocado en el vehículo, y todo apunta a que “el crimen fue planificado y encargado”, indicaron en su momento los investigadores.

La joven, nacida en 1992, “murió en el lugar” de la explosión.

El objetivo del atentado era Aleksandr Dugin, indicaron personas allegadas a la familia, pues según explicaron Daria Dugina pidió prestado a última hora el automóvil de su padre.

Aleksandr Dugin, de 60 años, teórico del neoeurasianismo, una alianza entre Europa y Asia liderada por Rusia, está sujeto desde 2014, tras la anexión rusa de Crimea, a sanciones de la Unión Europea.

Dugin, llamado a veces “el cerebro de Putin” o el “Rasputin de Putin”, es una figura que lleva años abogando por la unificación de los territorios de habla rusa, y apoya la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania en febrero.