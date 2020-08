Las gigantescas explosiones en el puerto de Beirut han llenado al mundo de imágenes terribles. La tragedia, que se debió a la deflagración de cerca de 3.000 toneladas de nitrato de amonio en la capital del Líbano, también ha alertado al mundo sobre el correcto manejo de sustancias tóxicas y peligrosas y las consecuencias de no tomar acciones a tiempo.

“Lo que pasó en Beirut es el segundo accidente industrial más fuerte de la historia de la humanidad. El primero fue uno en Canadá antes de la Primera Guerra Mundial, pero este ha sido el segundo más fuerte”, dice a El Comercio el ingeniero químico peruano Ramiro Canchucaja.

El experto, que es profesor de procesos en ingeniería química en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), afirma que el común denominador de este tipo de tragedias es que las reglamentaciones y regulaciones existentes no se cumplen. “Así pasó en Villa El Salvador”, señala.

Asimismo, Canchucaja recuerda que el mal uso de nitrato de amonio ha escrito líneas negras en la historia del Perú, pues este compuesto químico oxidante fue el que los terroristas usaron en 1992 en la explosión del coche-bomba en la calle Tarata en Miraflores.

— ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando viste las imágenes de las explosiones en Beirut?

Al haber sucedido en un puerto lo primero que pensé fue que la explosión tuvo lugar un tanque de almacenamiento de combustible. Lamentablemente, es muy usual en la industria que ocurra este tipo de accidentes. Ha pasado mucho, incluso en países de Sudamérica como Venezuela, por ejemplo. En el Perú no tanto, felizmente. En los puertos hay muchos tanques de almacenamiento. En el Perú hay un montón porque el combustible se distribuye de las refinerías a las plantas de venta y las plantas de venta tienen muchos tanques.

— Luego las autoridades dijeron que la explosión se originó por un incendio en un depósito donde se guardaba una enorme cantidad de nitrato de amonio. ¿Qué tan conocido es este compuesto?

Cuando vi la explosión sin duda me llamó la atención porque yo he visto muchos videos de explosiones y normalmente no son de esa magnitud. Cuando explota un combustible la velocidad de la propagación de la explosión es menor que la velocidad del sonido, pero cuando explota un explosivo –y el nitrato de amonio es un explosivo– la propagación es mucho mayor que la velocidad del sonido. Estaba leyendo unos artículos y aproximadamente la velocidad de propagación en Beirut ha sido 300 metros por segundo, entonces ha sido muy alta la velocidad.

El uso del nitrato de amonio en el Perú es usual para dos cosas: en la agricultura y como explosivo en la minería. Es muy común que todas las mineras consuman este producto, pero digamos que en el sector doméstico, es normal que una persona que vive en la ciudad no esté muy relacionada con este producto.

(Foto: AFP / ANWAR AMRO)

— Para entender un poco cuál es el alcance. ¿Qué hubiera pasado si estas 2.750 toneladas de nitrato de amonio explotaban en el puerto del Callao?

Si esto hubiera explotado en el puerto del Callao la onda hubiese llegado hasta Jesús María, parte de Los Olivos. Ahora, la onda afecta mucho más a los edificios más altos. No hay tantos edificios altos que pudieran verse afectados si explotaba en el Callao, aunque definitivamente hubiese afectado a la residencial San Felipe, por ejemplo. Pero todo lo que está alrededor en un radio de aproximadamente un kilómetro hubiese quedado destruido. Y no estamos hablando solo de las casas, sino incluso del aeropuerto.

— Mencionas que el mal uso de este compuesto químico ha estado presente en lamentables episodios de la historia del Perú...

Por el hecho de que el nitrato de amonio tiene dos usos muy particulares, como fertilizante y como explosivo, alguien podría comprarlo como fertilizante y utilizarlo como explosivo. Es fácil que una persona pueda burlar algunas reglas y procedimientos y luego utilice el nitrato de amonio de uso agrícola como explosivo combinándolo con diésel, el que venden en los grifos. Y eso es lo que pasó a inicios de la década del 90. Los miembros del grupo terrorista Sendero Luminoso utilizaron nitrato de amonio en el atentado de Tarata.

En realidad el explosivo se llama ANFO, en inglés es Ammonium Nitrate - Fuel Oil. En este caso particular el Fuel Oil que se combina con el nitrato de amonio es el diésel que venden en las estaciones de servicio. En otras palabras, es una mezcla peligrosa y lamentablemente es accesible para personas que quieren hacer daño.

— ¿Ves semejanzas entre los casos de Tarata y Beirut en cuanto a los daños por la velocidad con la que se experimentaron las ondas de presión?

Claro, definitivamente en el momento en que ocurre la reacción química los gases se liberan bruscamente y por el hecho de tener gran cantidad de nitrato de amonio lo que ocurre es que esos gases se liberan de una forma tan descontrolada que literalmente rompen los vidrios y el concreto de las edificaciones. Podrían dañar estructuralmente edificaciones de tal forma que quedaran inservibles y muchas cosas más. Entonces en el caso de Tarata la explosión fue muy parecida por todas las características que se han podido ver en el caso de Beirut.

El atentado en Tarata fue perpetrado por el grupo terrorista Sendero Luminoso. La explosión mató a 25 personas e hirió a otras 155, mientras que dejó a su paso varios edificios en escombros. (Foto: cortesía Grupo In Memoriam Tarata 1992)

— También has comparado la explosión en la capital del Líbano con lo que pasó más recientemente en Villa El Salvador. ¿Dónde radica esta similitud?

En este caso la similitud no está exactamente en lo que hemos conversado sobre el compuesto, pero sí en las causas. Yo soy profesor de seguridad de procesos en ingeniería química. Lamentablemente, a lo largo de la historia nosotros nos encargamos de ver todo el tiempo qué aprender y en qué nos equivocamos y el común denominador es que las reglamentaciones y regulaciones existen, pero la dejadez sumada a la informalidad y a la falta de percepción del riesgo y de determinación de peligros hacen que esas regulaciones, todas esas normas y procedimientos no se cumplan, que es lo que pasó en Villa El Salvador.

Lo que pasó en Beirut es un llamado de atención para recordar que nosotros podemos estar expuestos, tal vez no necesariamente al nitrato de amonio, pero sí podemos estar expuestos a este tipo de catástrofes. ¿Por qué? Por las mismas razones. Por la informalidad, por la falta de sensibilización frente al peligro de las sustancias tóxicas. En todo país desarrollado se manipulan sustancias tóxicas, el problema es saber cómo usarlas y manejarlas, que se tenga al personal adecuado. Y eso depende de todos los actores dentro de nuestra sociedad.

— Entonces lo que ha pasado en Beirut podría repetirse en el Perú…

Exactamente. Podría pasar en los siguientes meses, pero ese escenario existe porque aún tenemos cosas pendientes por implementar, aplicar y reflexionar.

Los trabajos por la explosión en Villa El Salvador se paralizaron debido a la cuarentena. (Ministerio de Defensa/Facebook)

— ¿Qué lecciones dejan este tipo de episodios?

Primero, siempre es muy importante que las lecciones se determinen al final de una investigación independiente. Eso es lo más importante. Pero si debemos resaltar una lección que es el común denominador de casi todos estos hechos es que tenemos que estar siempre alertas y tener claro que la manipulación de sustancias tóxicas es algo con lo que siempre tenemos que tener cuidado, incluso debemos tenerle temor. Por eso la industria química todo el tiempo está evaluando estos accidentes y se implementan nuevas medidas.

Las lecciones sobre lo que pasó en Beirut van a ser muchas, es muy temprano aún para conocerlas. Pero lo más importante finalmente es que siempre tenemos que tener mucho cuidado. Se tienen que cumplir las regulaciones y eso depende del sector industrial y del Estado.

— Afirmas que lo que pasó en Beirut nos recuerda a Villa El Salvador y a Tarata. ¿Por qué es pertinente recordar estos sucesos tras lo que ha pasado en Líbano?

Lo primero es que los casos de Beirut y Villa El Salvador ocurrieron prácticamente por las mismas razones. En Villa El Salvador vimos la informalidad en la industria. Y con respecto a Tarata es que se trata del mismo químico. Nosotros nunca hemos tenido un accidente con respecto a este químico, porque lo de Tarata no fue un accidente, y espero que nunca lo tengamos porque sería una tragedia. Pero es importante destacar que esto pasó en nuestra historia, que las consecuencias de una explosión de ese tipo ya las hemos visto y vivido.

__________________

VIDEO RECOMENDADO

Beirut: Dos explosiones en Líbano dejan muertos y heridos. (AFP).