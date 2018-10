Fallo de la Haya

La Cancillería del Perú se pronuncio sobre el fallo emitido por la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya (Países Bajos), que dio como respuesta final el rechazo de la demanda marítima de Bolivia contra Chile.

"En declaraciones a Andina, el canciller [Néstor] Popolizio reiteró que [el fallo] es un asunto de naturaleza estrictamente bilateral entre Bolivia y Chile, países vecinos con los que tenemos múltiples vínculos y excelentes relaciones", se lee en un tuit publicado por la institución.

El tuit sigue citando al canciller Néstor Popolizio quien agrega que “en ese contexto, el Perú reitera su compromiso permanente con el respeto al derecho internacional y al principio de la solución pacífica de las controversias.”

Bolivia buscaba que la CIJ obligara a Chile a negociar y concederle una salida soberana al Pacífico, que el país andino perdió en una guerra del siglo XIX.

Según el Gobierno boliviano, Chile ofreció varias veces negociar un acceso marítimo pero no cumplió, mientras el Ejecutivo chileno defendió que se trataba de conversaciones que no prosperaron y no generaban obligaciones jurídicas.

Chile sostiene que sus asuntos fronterizos con Bolivia fueron resueltos en un tratado suscrito en 1904, veinticinco años después del conflicto y durante todo el proceso defendió la validez de dicho acuerdo.

Con 12 votos contra 3, la corte de La Haya dio la razón a Chile en todos los puntos presentados por Bolivia, estableciendo que no tiene ninguna obligación de negociar un acceso marítimo para Bolivia.