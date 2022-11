En plena escalada de tensión del conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos se mostraron alarmados tras descubrir que el Kremlin organizó una reunión secreta. Según reportó The New York Times, el encuentro se llevó a cabo para discutir cuándo y cómo se podría usar un arma nuclear táctica contra Kiev, con la intención de contrarrestar el avance enemigo.

El informe elaborado por la administración de Joe Biden, del cual son pocos los detalles que se conocen, precisa que el presidente Vladimir Putin se abstuvo de formar parte de las conversaciones con líderes militares de alto rango. Además. sostiene la existencia de una gran frustración por parte de los generales rusos.

Por el momento, Estados Unidos dice no contar con pruebas suficientes para acusar a Putin de estar preparando sus armas nucleares para usarlas. Sin embargo, el director de la CIA William Burns advirtió que la “desesperación potencial de Rusia” conlleva a que este sea cada vez más un “escenario probable”.

“Hemos dejado claro desde el principio que los comentarios de Rusia sobre el uso potencial de armas nucleares son profundamente preocupantes y los tomamos en serio. Continuamos monitoreando esto lo mejor que podemos”, agregó el integrante del Consejo de Seguridad Nacional John Kirby.

Por su parte, el Pentágono estima que el Kremlin tiene un arsenal de hasta 2000 armas nucleares tácticas, que están diseñadas para usarse en los campos de batalla para abrumar a las fuerzas convencionales. La destrucción resultante dependería tanto del tamaño del arma como de los vientos al momento de lanzarla.

En tanto, un alto asesor del presidente Joe Biden se reunió este viernes en Kiev con el presidente Volodimir Zelensky, para reafirmar el apoyo de Estados Unidos a Ucrania en su guerra contra la invasión rusa, informó la Casa Blanca.

El asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, se reunió con el mandatario ucraniano, el ministro de Defensa, Oleksiy Reznikov, y el jefe de gabinete, Andriy Yermak, “para remarcar el firme apoyo de Estados Unidos a Ucrania y su pueblo mientras defienden su soberanía e integridad territorial”, informó una portavoz de la administración Biden en un comunicado.

Ayuda militar

Asimismo, Estados Unidos anunció hoy la entrega de ayuda militar adicional por 400 millones de dólares a Ucrania, que incluye el reacondicionamiento de tanques T-72 y misiles para los sistemas de defensa aérea HAWK para Kiev.

La portavoz del Pentágono informó que el país pagará la renovación de 45 tanques T-72 de la República Checa y financiará la actualización de algunos misiles para los sistemas de defensa aérea HAWK.

Singh sostuvo que además de los fondos para reacondicionar los misiles HAWK, prometidos en la Iniciativa de Ayuda a la Seguridad de Ucrania (USAI), se mejorarán tanques checos de la era soviética con “paquetes avanzados de óptica, comunicaciones y blindaje”.

Además, se financiará la compra de 1.100 sistemas aéreos tácticos no tripulados Phoenix ghost y 40 embarcaciones fluviales blindadas, entre otras capacidades.

Con información de AFP