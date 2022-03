En la ciudad de Mariúpol, al este de Ucrania, unas 350 mil personas sobreviven bajo la superficie.

Hospitales, colegios, tiendas o estaciones de tren. Todo lo que se ha podido convertir en un refugio antibombas ha cumplido dicho fin. Quienes no pudieron llegar a ellos, forman parte de la fatídica estadística que viene dejando la guerra en esta azotada ciudad: 2.500 civiles muertos, más del 80% de la ciudad destruida, 30 mil exiliados.

Según las autoridades locales de Mariúpol, al día caen entre 50 y 100 bombas lanzadas por el ejército ruso sobre ellos. Los invasores, denuncian, no distinguen entre hospitales, colegios o refugios.

La más reciente muestra de dicha barbarie fue la registrada el miércoles, cuando un teatro que albergaba a entre 1.000 y 1.500 civiles -principalmente mujeres e infantes, según las autoridades- fue bombardeado pese a tener escrito la palabra “niños” frente a él.

Los últimos informes confirman que hasta el momento no hay reportes de muertos ni heridos, pero sí de gente atrapada. “Esperamos y creemos que algunas personas que se quedaron en el refugio debajo del teatro puedan sobrevivir”, dijo a la agencia de noticias AP Petro Andrushchenko, funcionario de la alcaldía.

País bajo tierra

Lo de Mariúpol es apenas un ejemplo de lo que sucede en todo el país desde que Vladimir Putin lanzó su infame operación militar especial el 24 de febrero.

En este mapa, por ejemplo, puede observar los refugiados creados en la ciudad de Kharkiv, la segunda más grande de Ucrania.

En este otro, elaborado por el Gobierno de Kiev, se pueden apreciar los más de 5 mil refugios antibombas creados a raíz de la guerra.

En la capital ucraniana, además, ha tomado especial relevancia el papel del metro subterráneo. Antes de la guerra, la enorme red se encargaba de trasladar a 1 millón de personas por día, aproximadamente.

Hoy en día, después de las 7:00 p.m., sus 52 estaciones se convierten en el refugio para 15 mil ciudadanos que buscan pasar la noche sin la amenaza de las bombas.

En Ucrania se pueden encontrar desde refugios antibombas que fueron construidos durante la época de la Guerra Fría hasta otros más modernos, como el del teatro en Mariúpol, según las autoridades. Y aunque estas no han brindado mayores detalles sobre las características de estos espacios, hay algunos conceptos generales que cumplen.

Por ejemplo, su ubicación. Aunque existen refugios a nivel del piso, lo ideal es que estos sean instalados unos 3 metros por debajo de la superficie, como en sótanos o, en el caso puntual de la estación del metro de Arsenalna, en Kiev, a 105 metros de profundidad.

Otro punto a tener en cuenta es la densidad de los muros. Por ejemplo, se estima que es necesario que tengan 3,5 metros de espesor para resistir una bomba de 1 tonelada métrica. El refugio, además, debe tener un sistema de ventilación y purificación del aire, además de una fuente de energía que permita a quienes estén dentro sobrevivir al menos una semana.

Queda claro, además, que construcciones de este tipo deben ser realizadas por personal calificado. Por ello, no extraña que compañías como la italiana Minus Energie haya pasado de vender unos 50 búnkeres en los últimos 22 años a recibir 500 pedidos desde toda Europa en lo que va de marzo, según un artículo de The New York Times.

Interior de uno de los búnkeres construidos por la empresa Minus Energie y fotografiados por Nadia Shira Cohen para The New York Times.

Literas, mantas, un poco de alimento y algo de agua, además de atención médica primaria implementada por organizaciones voluntarias internacionales, son algunas de las cosas que se pueden encontrar en los refugios ucranianos.

Además, la empresa de telecomunicaciones Kyivstar ha asegurado que ha instalado Internet en 201 refugios antibombas ubicados en ciudades como Kiev, Zhytomyr, Kryvy Rih, Lviv, Dnipro, entre otras.

Y espera mantener un ritmo de interconexión para incluir a entre 15 y 20 refugios por día.

Porque hoy, en el momento más duro de la guerra, la esperanza ucraniana parece estar bajo tierra.

El presidente estadounidense, Joe Biden, calificó este miércoles de "criminal de guerra" a su par ruso, Vladimir Putin, y anunció una ayuda militar masiva a Ucrania que pide zona de exclusión, misma que fue negada por Washington. (Fuente: AFP)