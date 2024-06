Además…

¿IA de Apple es un peligro para la seguridad?

Señala el especialista en tecnología Manuel Santillán que con OpenAI se estaría entrando al nivel de sistema operativo de Apple, "donde tiene prácticamente todas las claves y contraseñas que yo le pueda otorgar y brindar para que me pueda dar ese tipo de respuestas". Esto implica correos electrónicos, cuentas bancarias, galería de fotos, videos, redes sociales, etc. Significa un riesgo, pero Apple "ha sabido manejar bien temas de seguridad no se pueden dar el lujo a estas alturas de seguir así".