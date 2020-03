Actualidad







Otros poderosos del cine expuestos como agresores sexuales gracias a #MeToo Originado en el 2017 como una etiqueta en redes sociales para exponer agresiones sexuales que quedaron impunes, Me Too (Yo También, en español) no tardó en trascender la barrera digital y concentrar las innumerables denuncias de millones de personas en todo el mundo. La sentencia contra Weinstein, además de justicia para las víctimas, representa un hito para el movimiento