Las palabras del gobernante azteca llegan luego de que su gobierno anunciara que recurrirá ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en busca de un pronunciamiento sobre el incidente que provocó la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Mientras tanto, Ecuador se anticipó a México y al propio secretario de la Organización de Estados Americanos (OEA) para solicitar una reunión extraordinaria en Washington.

“Es triste cuando hablamos de estas realidades porque vulneran principios consagrados y aceptados por los Estados en el orden internacional. Eso conduce a una anarquía y lo que queremos es hacer cumplir las normas para seguir construyendo un mundo en paz y armonía”, comenta a El Comercio Rafael Casado, director de la carrera de Relaciones Internacionales de la UPC.

- REACCIÓN INTERNACIONAL -

Si bien el jefe de Estado mexicano ha venido agradeciendo el apoyo recibido de parte de la comunidad internacional, este martes AMLO criticó la “ambigüedad” de Estados Unidos y Canadá, los dos principales socios económicos de México en la región, en sus pronunciamientos sobre lo sucedido en la embajada en Quito la noche del viernes pasado.

El Departamento de Estado de EE.UU. emitió un boletín instando a la reconciliación entre Ecuador y México, pero no condenó la “invasión” de la sede, según López Obrador; mientras que Canadá “llegó a un extremo” al calificar el incidente como una “aparente violación” a la Convención de Viena.

“Eso no lo permitimos, no lo aceptamos”, aseveró López Obrador.

Glas fue recluido en una prisión de máxima seguridad en Guayaquil. / HANDOUT

Argentina, Brasil, Chile, Panamá, Reino Unido, España, Uruguay y el Perú, entre otros gobiernos, también condenaron la irrupción de las fuerzas policiales e instaron a que ambos países respeten los tratados internacionales para buscar recomponer sus relaciones lo antes posible.

En tanto, Jorge Glas, quien fue vicepresidente durante la última parte del gobierno de Rafael Correa, fue declarado estable y reconducido a la prisión de máxima seguridad donde se encuentra luego de ser sacado a la fuerza de la sede diplomática. Recordemos que el lunes 8 fue llevado de emergencia a un hospital de Guayaquil tras sufrir una descompensación.

AMLO criticó la "ambigüedad" de Estados Unidos y Canadá.

México ratificó este martes 9 su intención de elevar el caso ante organismos supranacionales. El lunes, la canciller Alicia Bárcena había anunciado que llevaría la denuncia ante la CIJ y que su gobierno preparaba una carta para el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, en busca de una condena contra el gobierno de Noboa.

“Lo importante es que se está aplicando el rumbo jurídico, donde cada parte tiene el derecho a recurrir a las herramientas disponibles. Esos entes son los que resolverán la situación. Eso demuestra la importancia del sistema jurídico internacional. Errores se pueden cometer pero se debe trabajar en seguir fortaleciendo el régimen jurídico internacional. La CIJ es una instancia internacional a la que recurrieron en su momento Perú y Chile, y que tomó una decisión que ayudó a resolver un problema histórico”, asegura Casado.

Este martes la OEA celebrará una reunión extraordinaria para analizar el impase entre México y Ecuador. / SAUL LOEB

- EL PRIMER CULPABLE -

La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld aseguró que México incumplió primero la Convención de Viena y la de asilo, y no dio respuestas concretas al país andino sobre sus peticiones respecto al ex vicepresidente.

“Como canal diplomático hicimos llegar toda la documentación que demostraba cuál era la situación del entonces huésped, llamaban, y después solicitante de asilo para que no se proceda porque no correspondía”, señaló la ministra antes de asegurar que México no dio “una respuesta positiva” a sus peticiones.

“El caso debe ser analizado con mucho cuidado”, advierte Casado.

El experto recuerda que el asilo político es una herramienta presente en los acuerdos latinoamericanos desde 1928, cuando se firmó la Convención de La Habana, en la que ya se buscaban mecanismos para proteger y garantizar los derechos humanos, sobre todo el de la vida y la libertad.

“Luego vinieron las de Montevideo en 1933 y 1939, y finalmente la de Caracas de 1954. La Convención de Caracas dice que el asilo se debe extender a cualquier individuo que sea perseguido, con el fin de proteger su vida e integridad. Ahora, hablando de la Convención de Viena de 1961 apunta a que los locales diplomáticos son inviolables, pero también indica que una responsabilidad importante de parte del Estado que otorga el asilo es cumplir con las normas legales del otro país. Es decir, respetando las normas, el debido proceso y la situación jurídica de dicho país. Por eso la canciller ecuatoriana reclama que el expresidente Glas haya sido aceptado por la embajada de México pese a tener dos sentencias jurídicas por corrupción en su país”, explica el analista.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, aseguró que México fue el primero en violar los acuerdos internacionales al darle asilo a Glas.

Glas, de 54 años, fue procesado por la justicia ecuatoriana y recibió dos sentencias por corrupción: una de seis años de prisión por el caso Odebrecht y otra de ocho años por recibir sobornos a cambio de autorizar obras públicas. Además, a inicios de año volvió a ser citado a tribunales en el marco de un caso de presunta malversación de fondos destinados a la reconstrucción de las provincias de Manabí y Esmeraldas, afectadas por un potente terremoto en el 2016.

Para la canciller Sommerfeld, que México reconozca esto será el primer paso hacia el restablecimiento de sus relaciones. El conflicto “se resuelve sobre una mesa, donde ambas partes tienen que poner la verdad y en base a esa verdad se tienen que empezar a resolver y a reconstruir las cosas”, aseguró la ministra.

“Pero Ecuador recibió una provocación, reiterados incumplimientos y más grave aún es la intromisión de las declaraciones del presidente de México (Andrés Manuel López Obrador) donde cuestiona la legitimidad de las últimas elecciones, cuestiona nuestras elecciones libres, democráticas y, sobre todo, cuestiona un luto nacional que hasta el día de hoy lo llevamos”, recordó Sommerfeld en referencia a las declaraciones de la semana pasada en las que AMLO se refirió a la muerte del candidato Fernando Villavicencio y que llevó a la expulsión de la embajadora mexicana Raquel Serur el último jueves.