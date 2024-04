Carla Arce Tord, astrofísica y divulgadora

“Será como tapar al Sol para estudiar objetos menos brillantes”

¿Por qué este eclipse será tan especial?

Porque será un eclipse de sol total. Si bien es un evento relativamente frecuente, visualmente es atractivo porque podemos ver la proyección de la sombra de la Luna sobre la Tierra gracias a la alineación de las órbitas. El disco de la Luna cubrirá totalmente el disco del Sol visto desde la Tierra, en la franja habrá oscuridad total por unos 4 minutos más o menos e incluso la temperatura descenderá un poco.

Este eclipse será un 60% más ancho que el del 2017 y también durará unos 60% más que aquel fenómeno...

Sí, se dieron las condiciones para que la totalidad del eclipse de este año sea un poco más largo. Verlo con más o menos claridad dependerá del tiempo en cada lugar, si el cielo está despejado o no, si no hay interferencia de edificios. La duración se da por coincidencias en las órbitas tanto de la Tierra en torno al Sol como de la Luna en torno a la Tierra.

¿Qué medidas de seguridad deberán seguir las personas que lo vean en vivo?

Lo indispensable será tener una buena protección para los ojos. No se debe ver al Sol de manera directa porque acarrea un riesgo altísimo de causar daños oculares que podrían llegar hasta posibles escenarios de ceguera. El único momento en el que se podría sacar los lentes es durante la totalidad del eclipse porque el disco del Sol está cubierto, pero hay que estar bien seguros de estar en la zona del 100% de totalidad y en el momento justo. Si está al 90% o 95% de cobertura no podemos sacarnos los lentes, tanto por los daños como porque no se verá nada debido al brillo. Estos lentes de eclipse se consiguen normalmente en departamentos de Astronomía o ciencias, también los venden en tiendas especializadas pero hay que asegurarnos de que estén certificados porque si no lo son podrían causar daños. En caso de no conseguir lentes, un truco que recomiendo bastante es buscar cualquier utensilio con huecos, como un colador o un cartón con agujeros, y colocarlo apuntando al piso. A través de esos huequitos se puede proyectar el eclipse. Para los más aficionados se pueden colocar filtros especializados en telescopios para ver el eclipse, pero hay que saber cómo hacerlo y cómo instalar los filtros.

¿Desde el Perú se verá algo del eclipse?

En esta ocasión la totalidad cubre ciertas áreas de México, Estados Unidos y Canadá. Mientras más te alejes de la franja el eclipse será parcial. En Latinoamérica, el eclipse se verá a un porcentaje menor al 10% en ciertas áreas del norte de Colombia y Venezuela. Pero se verá prácticamente nada. En el Perú no se verá nada distinto.

¿Qué información recogen los científicos durante este tipo de eventos?

Se pueden hacer estudios del Sol, sobre todo de ciertas características de la corona (capa externa) que quedan expuestas. La sombra del disco de la Luna funciona como una especie de filtro para estudiar esa capa. También se pueden estudiar estrellas de fondo mediante instrumentos más especializados. Básicamente sería como tapar el sol por un momento para estudiar objetos menos brillantes.