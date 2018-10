La muerte del ciclista británico Mark Sutton a manos de un cazador francés que lo confundió con un animal, más allá de ser lamentada, fue celebrada por su madre, su hermana y sus ex novias. La muerte accidental de Sutton inesperadamente puso al descubierto una terrible historia de agresiones y violaciones.

El hecho ocurrió el pasado sábado 13 de octubre cuando Mark Sutton, de 34 años, fue alcanzado por un disparo en los Alpes franceses. Tras la noticia de su muerte, conocidos y amigos ciclistas lo despidieron con emoción ese fin de semana. Pero su madre y algunas ex parejas, reaccionaron de una manera distinta.

"Ojalá te pudras en el infierno Mark Thomas Sutton", publicó en Facebook la madre de Mark, Katrina Toghill. "Mi única decepción es que hayas muerto tan rápido. Para cualquier persona que se horroriza leyendo esto, no soy un troll malicioso, soy la mujer que lo parió. Este hombre era un monstruo", agregó la mujer según el diario "The Independent".

Según su madre, Mark Sutton tenía un largo historial de violencia contra las mujeres quienes lo acusaban de ser un violador.

Su hermana Katie, de 32 años, dijo haber sido violada en más de una oportunidad por Sutton. "Era un violador y me alegro de que esté muerto", declaró a "The Sun".

"Se merece haber recibido un tiro como un animal, porque era el animal más grande que haya existido", agregó la hermana."Quiero que la persona que disparó no se sienta culpable porque nos hizo un gran favor", siguió.

Mark Sutton practicaba el ciclismo de montaña.

Con las denuncias de la familia, se conocieron testimonios aterradores de ex parejas de Mark. "Él me pateaba, me ahorcaba, me ponía destornilladores y cuchillos en el cuello y me amenazaba con matarme. También me empujó por las escaleras y me golpeó con la

puerta del auto", dijo una de ellas a medios locales.

"Nos hizo pasar por todo el infierno, ahora es su turno de ir al infierno y pudrirse", manifestó Ann-Marie Mounty, una de sus ex novias que "lloró de alivio" al enterarse de su muerte. Ella no dudó en calificar a Mark Sutton de "psicópata".



El padre de Mark, por su parte, defendió a su hijo. En una entrevista con el "Daily Mail" dijo que las acusaciones por parte de la madre y la hermana se deben a "resentimientos" acumulados por ellas contra el ciclista. "Están intentando llamar la atención, es una cuestión de celos, de amargura acumulada", dijo.

La madre de Sutton también dijo que era problemático desde niño. "Cuando tenía cuatro años, tres días después de comenzar la escuela, me dijeron que me lo llevara y no lo trajera de vuelta, pues trató de apuñalar a otro niño con un cuchillo. Fue arrestado a los 11 años por amenazar a otro niño con un cuchillo".



A los 11 años, Sutton recibió atención especializada durante 18 meses debido su indisciplina.



Mark Sutton vivía desde hace seis años en Francia.

De acuerdo con la prensa británica, Mark Sutton se había mudado hace seis años Francia, donde tenía un restaurante. Se presentaba como un hombre pacífico.



El sábado 13 de octubre, unos 18 cazadores estaban en una zona de los Alpes destinada a la caza. Según los investigadores, el ciclista pasó por ahí con una ropa llamativa para ser fácilmente identificado, pero ello no sucedió y fue alcanzado por un tiro.



El cazador que lo mató, de 22 años, fue trasladado a un hospital por una conmoción y actualmente se encuentra bajo investigación policial.



Con información de "La Nación" de Argentina, GDA