La OTAN ha dejado claro que su consigna es fortalecerse frente a Rusia. Además de aumentar su presencia militar en el mar Báltico, la alianza atlántica de defensa invitó formalmente a Suecia y Finlandia a unirse a sus filas en lo que constituye no solo el fin de la tradicional neutralidad de ambas naciones, sino también la ampliación más significativa de la OTAN en más de una década y un duro revés para Moscú.

En esta jornada de la cumbre de la alianza en Madrid, los 30 líderes de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) definieron a Rusia como la “amenaza más significativa y directa para la seguridad de los aliados”, en respuesta a la invasión de Ucrania lanzada por el presidente Vladimir Putin. Con ello, el “Concepto Estratégico de Madrid”, documento que guiará sus pasos por los próximos 10 años, pone fin al enfoque de “socio estratégico” que mantenían con Moscú desde el 2010.

Los aliados enfatizaron que Rusia está consiguiendo lo contrario de lo que buscaba Putin cuando lanzó su guerra en Ucrania, en parte para contrarrestar la expansión de la OTAN.

Tras haber superar el veto de Turquía, tanto Finlandia, que tiene una frontera de 1.300 kilómetros con Rusia, como Suecia se disponen ahora a incorporar militares bien entrenados a la OTAN, con el objetivo de dar a la alianza una superioridad en el Mar Báltico.

“Quería menos OTAN. Ahora el presidente Putin está consiguiendo más OTAN en sus fronteras”, dijo el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg.

El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg (centro), junto al presidente de los Estados Unidos, Joe Biden (izquierda), golpea un mazo para indicar el inicio de una reunión de mesa redonda en una cumbre de la OTAN en Madrid, el 29 de junio de 2022. (Foto de Susan Walsh / PISCINA / AFP) / SUSAN WALSH

Rusia respondió condenando la “agresividad” de la OTAN, y calificó de “profundamente desestabilizadora” la adhesión de Suecia y Finlandia a la Alianza. “Nuestra posición es conocida, no cambia, consideramos la ampliación de la Alianza Atlántica como un factor particularmente desestabilizador a nivel internacional”, dijo el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov. “Garantizaremos nuestra seguridad al 100% en cualquier caso”, agregó.

Refuerzo importante

Desde que se creó en 1949 para proteger a Europa contra la Unión Soviética, la OTAN se ha expandido ocho veces. Con Finlandia y Suecia la Alianza ampliará sus filas de 30 a 32 estados miembros.

Naciones como Lituania y Letonia afirmaron que la entrada de Helsinki y Estocolmo a la alianza supone reforzar la defensa de la región y la seguridad de los estados bálticos.

Román Ortiz, analista español experto en seguridad internacional, destaca que se trata de una ampliación de la OTAN muy importante hacia el este.

“Finlandia y Suecia son dos países que están al lado de Rusia. Esta adhesión le proporciona a la Alianza ventajas estratégicas y sobre todo un impulso político importante. No hace mucho tiempo teníamos al presidente francés Emmanuel Macron diciendo que la alianza sufría de muerte cerebral, pero ahora la OTAN no solo está jugando un papel crítico para contener a Rusia, sino que además hay más países que se quieren unir”, dice a El Comercio.

El Secretario General de la OTAN, Jens Stoltenberg, posa con los documentos de solicitud de adhesión presentados por Finlandia y Suecia. (JOHANNA GERON / POOL / AFP).

Agrega que una de las lecciones claves de la crisis en Ucrania es que si estás fuera, tus posibilidades de ser agredido son mucho más altas que si estás dentro.

La incorporación de Helsinki hará que la OTAN duplique sus límites territoriales con Rusia, que ahora lindará con seis aliados: Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania y Polonia -estos dos por el enclave de Kaliningrado-, y Noruega. Así, la nueva posición geográfica permitiría a la Alianza tener una posición mucho más sólida y estratégica en el norte, al lado de Rusia.

Ortiz añade que la adhesión de Suecia y Finlandia también representa la incorporación a la OTAN de dos fuerzas militares que son efectivas y que tienen una larga tradición de colaboración con la alianza atlántica, por lo que va a ser muy fácil integrarlas. Además, ambos países proporcionan ciertas capacidades especiales que son importantes para enfrentar a Rusia, particularmente lo que tiene que ver con operaciones en climas muy fríos. “Estos países tienen esta experiencia y eso es algo que potencia la capacidad de la alianza en ese sentido”, explica.

¿Amenaza para Moscú?

Moscú ha insistido en los últimos años en que la expansión de la OTAN amenaza su seguridad. Para Ortiz no se debe perder de vista que los planes de la alianza atlántica siempre han sido defensivos y no ofensivos.

El presidente ruso, Vladimir Putin. (Foto: AFP) / MIKHAIL KLIMENTYEV

Por otro lado, explica, la ampliación se produjo porque los países del este y del centro de Europa, en uso de su soberanía, pidieron integrarse a la alianza atlántica. “No fue una expansión inducida por la alianza, fue una expansión porque los países del este no se querían quedar fuera. Ahora sabemos que tenían razón, no querían quedarse fuera porque tenían miedo de sufrir una agresión rusa”, afirma.

“Putin está utilizando ese argumento falaz para justificar su deseo de limitar la soberanía de los países independientes que hay en torno a Rusia”, concluye.

Moscú ha insistido en que la amenaza no viene de Rusia. “Es justamente la Alianza la que representa una amenaza para nosotros”, señaló el viceministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Riabkov.

El funcionario ruso enfatizó en que Rusia hará todo “para que nuestra seguridad y la seguridad de nuestros aliados se garantice independientemente de cualquier oleada de ampliaciones”.