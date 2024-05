No es que a Trump no le guste verse reflejado en pantalla. Antes de llegar a la Casa Blanca, ya era toda una celebridad y hasta fue el anfitrión del exitoso show de TV “The Apprentice” por 14 temporadas. También había aparecido con su propio nombre en míticas series y películas. El director Chris Columbus (”Mi pobre angelito 2″) y el actor Matt Damon revelaron años atrás la razón. Según ellos, el exmandatario pedía como condición a los directores que filmaban en sus propiedades tener un pequeño papel. Lo que parece enojar ahora al candidato republicano es que su retrato sea uno poco halagador.

En la Nueva York de los años 80 en la que se respiran dinero y poder, “The Apprentice” –que se presenta como inspirada en hechos reales– muestra a Trump (Sebastian Stan) como un joven veinteañero que aspira a la grandeza mientras pasa sus días cobrando los alquileres de los inquilinos de su padre. Sueña con tener su propio hotel de lujo y ser parte de la élite de la ciudad desde una buena posición en el sector inmobiliario. El abogado Roy Cohn (Jeremy Strong) se vuelve una figura esencial para su ascenso y se convierte en su mentor. “Niega todo” y “ataca, ataca, ataca” son los mantras con los que el joven Trump va adquiriendo una conducta déspota y abusiva.

Donald Trump, sentado junto a los abogados Emil Bove (izq.) y Todd Blanche, asiste a su juicio por supuestamente encubrir pagos de silencio a Stormy Daniels. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP). / CHARLY TRIBALLEAU

La escena más controvertida es la que muestra a Trump abusando sexualmente de su primera esposa, Ivana (interpretada por Maria Bakalova), luego de que ella lo menospreciara por engordar y quedarse calvo. En la vida real, Ivana acusó a Trump de violarla durante la declaración de divorcio, pero luego se retractó y dijo que se había sentido violada. Ella falleció en julio del 2022.

La invitación del director

No se conocen detalles de la demanda que se planea contra los autores de la cinta. El director de comunicaciones del equipo de Trump, Steven Cheung, se limitó a decir que la película era “pura ficción con un escándalo de mentiras que hace bastante tiempo que fueron desmentidas”.

Maria Bakalova y Sebastian Stan flanquean al director de la película, el danés de origen iraní Ali Abbasi. (AP) / Scott A Garfitt

En tanto, el director de la cinta, el danés de origen iraní Ali Abbasi, se mostró despreocupado. “Todo el mundo habla de que Trump demandó a mucha gente, aunque no hablan de su tasa de éxito, ¿sabes?”, dijo esta semana en Cannes y se ofreció a proyectar “The Apprentice” para el magnate y hablar sobre ello.

“El equipo de Donald debería esperar a ver la película antes de empezar a demandarnos”, dijo Abbasi, quien cree que la película no tiene por qué necesariamente disgustarle. “Me ofrecería a ir a conocerlo donde quiera y hablar sobre el contexto de la película, tener una proyección y una charla después”, afirmó.

Abbasi no teme hablar de política. Su película anterior, “Holy Spider”, mostraba a un asesino en serie que mataba a mujeres en Irán. Por eso, no sorprendió cuando, tras el estreno de “The Apprentice”, afirmó que “no hay una buena manera metafórica de lidiar con la creciente ola de fascismo” y que “es hora de hacer que las películas sean relevantes. Es hora de hacer que los filmes vuelvan a ser políticos”.

1 “Mi pobre angelito 2” (1992) Película Donald Trump aparece en la parte inicial de la clásica cinta navideña cuando le brinda un dato a Kevin para ubicarse en el Hotel Plaza de Nueva York. 2 “Celebrity” (1998) Película El magnate se interpreta a sí mismo en esta película del director Woody Allen en la que el protagonista conoce a personajes famosos. 3 “Zoolander” (2001) Película En esta comedia protagonizada y dirigida por Ben Stiller, Trump es entrevistado durante una gala de premios. Junto a él estaba su esposa Melania. 4 “El príncipe del rap” (1990) Serie Trump fue invitado del show que protagonizaba Will Smith en 1994. “Todo el mundo me echa la culpa de todo”, dijo durante el episodio. 5 “La niñera” (1993) Serie El magnate apareció en un capítulo emitido en 1996 de la serie protagonizada por Fran Drescher, cuando llegó a la casa del Sr. Sheffield tras haber invitado a la niñera a una fiesta. 6 “Sexo en la ciudad” (1998) Serie En el episodio titulado “El hombre, el mito, el viagra”, el líder republicano sale observando cómo su amigo de 70 años hacía todo lo posible para seducir a Samantha.

Es un hecho que la película tendrá mayor atención y relevancia en el contexto electoral. Según “Variety”, Dan Snyder, expropietario de los Washington Commanders y uno de los financistas de la obra, supuestamente ya intentó frustrar su estreno después de ver una primera versión.

Abbasi reacciona al tema con humor. “Tenemos un evento promocional próximo llamado elecciones de EE.UU., que nos ayudará mucho con la película”, afirmó y hasta sugirió que la cinta podría estrenarse alrededor de la fecha del segundo debate entre Biden y Trump a mediados de setiembre.

La cinta aún no tiene comprador, pero podría llegar a los cines en los próximos meses, sobre todo si gana la Palma de Oro, el máximo galardón que se entrega este domingo 25 en Cannes. Trump, seguramente, estará atento a ese resultado.