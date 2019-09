¿Por qué el Perú se abstuvo de firmar a favor del TIAR por la crisis en Venezuela?

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) fue rescatado del olvido por Estados Unidos y otros 11 países, que este miércoles eligieron ese mecanismo, que data de 1947, como una opción para hacer frente a la crisis en Venezuela.

Esos 12 países votaron en la OEA a favor de la activación del Órgano de Consulta del TIAR, que podría abrir la puerta a una intervención militar en Venezuela, y convocaron a los 19 cancilleres de los Estados que integran ese mecanismo de defensa a una reunión en la segunda quincena de setiembre para tratar el "impacto desestabilizador" de la crisis venezolana.

Sin embargo, cinco países se abstuvieron de firmar la resolución de convocatoria y uno de ellos fue el Perú.

José Boza, representante permanente del Perú en la OEA, explicó a El Comercio desde Washington que nuestro país respaldó una enmienda al texto propuesta por Costa Rica, que pedía que se excluyera de manera expresa la posibilidad de recurrir a la fuerza. Sin embargo, dicha enmienda no fue aprobada.

“Nos abstuvimos por consistencia con el hecho de que nuestro énfasis es defender la salida pacífica a la crisis venezolana. Perú, y lo ves en todas las declaraciones del Grupo de Lima -que no en vano se llama Grupo de Lima-, ha sido consistente en respaldar una solución pacífica a la crisis. Nosotros buscamos preservar, asegurar y evitar que se descarrile la solución pacífica”, afirmó.

La delegación del Perú subrayó que continuará apoyando los esfuerzos para encontrar una solución pacífica a la grave crisis desatada en Venezuela por la dictadura de Nicolás Maduro, durante la sesión de convocatoria al TIAR. pic.twitter.com/aQAUxgBnAD — Perú ante la OEA (@PeruOEA) September 11, 2019

Asimismo, señaló que el hecho de que el Perú no firmara la resolución “no cambia, no altera, no afecta no menoscaba en nada el apoyo decidido, firme y constante a la Asamblea Nacional y a la lucha contra la dictadura. Eso no está en discusión”. “El Perú reafirmó su compromiso de continuar contribuyendo con toda iniciativa dirigida a que el pueblo venezolano logre recuperar de manera pacífica su democracia”, agregó Boza.

El diplomático enfatizó, además, que varios países que votaron a favor de la convocatoria del TIAR expresaron que no están dispuestos a que se recurra a la fuerza. “Una mayoría de países tenemos eso claro”, apuntó.

Estados parte del #TIAR aprueban en @CP_OEA “Convocatoria del Órgano de Consulta del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)” con 12 votos a favor, 5 abstenciones y 1 ausente pic.twitter.com/bdH6awToVF — OEA (@OEA_oficial) September 11, 2019

Para el analista internacional Óscar Vidarte, con la votación sobre el TIAR quedó demostrado que existe un grupo de países que desde un inicio han estado convencidos de que lo más efectivo es usar mecanismos mucho menos diplomáticos y mucho más coercitivos ante la crisis en Venezuela y en ese grupo no ha estado el Perú.

“El Perú ha sido muy claro al afirmar que el uso de la fuerza no es la salida y que puede causar peores daños en Venezuela, además de ser claramente ilegal. Y por eso el Perú, junto a otros países, quería ser claro y decir ‘bueno estoy dispuesto a apoyar la aplicación del TIAR, pero diciendo claramente que no se va a usar el uso de la fuerza, pero sí los otros mecanismos'”, explica Vidarte a El Comercio.

- “Un muerto viviente” -



La Organización de Estados Americanos (OEA) explica en su página web que el TIAR fue firmado el 2 de setiembre de 1947 en Río de Janeiro en la Conferencia Interamericana para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad del Continente después de la II Guerra Mundial y al comienzo de la Guerra Fría.

Su finalidad es garantizar la defensa colectiva ante un ataque eventual de una potencia de otra región y decidir acciones conjuntas en caso de un conflicto entre dos Estados partes del pacto.

Por ello, Vidarte apunta que lo que estamos viendo ahora es un uso poco claro del TIAR.

“El TIAR no está hecho para este tipo de situaciones, además de que es un tratado completamente ilegítimo, no se utiliza, es un muerto viviente al que están usando en el caso venezolano. Lo importante acá es que el documento del TIAR dice que puede tomar una serie de medidas, entre ellas el embargo, la ruptura de relaciones, hasta el uso de la fuerza. Eso es lo importante, el resto no importa porque la verdad es que el caso venezolano no parece encajar en la naturaleza del TIAR”, afirma.

El analista está convencido de que la posibilidad de que se aplique el uso de la fuerza en Venezuela es muy remota y que lo que los países del TIAR van a terminar haciendo es aplicar medidas intermedias, embargos económicos, como ya lo hace Estados Unidos contra el país llanero.

Además, advierte que lo ocurrido este miércoles denota un debilitamiento del liderazgo peruano y una fractura en el Grupo de Lima.

"Con esto estamos viendo cómo el Grupo de Lima se está fracturando entre dos posiciones […] Lo que no entienden es que está rompiendo la unidad regional contra Venezuela y fracturando a la región el único que se beneficia es Nicolás Maduro”, señala el internacionalista.