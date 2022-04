Entre quienes han huido de Rusia en las últimas semanas hay rostros conocidos –como el de la famosa actriz de teatro Chulpán Jamátova– y otros miles que no lo son. El súbito cambio en el clima político y comercial causado por la invasión rusa a Ucrania ha ahuyentado a ingenieros, informáticos y personajes de la cultura. También a periodistas como Gabriel Gavin, reportero británico que trabajaba como freelance en Moscú desde el 2019 y que tuvo que dejar el país recientemente por temor a la represión.

Desde la invasión lanzada el 24 de febrero, Rusia ha introducido una nueva ley que penaliza la difusión de lo que considera “noticias falsas” y el descrédito de las Fuerzas Armadas del país. “Esto significa escribir cualquier cosa que no provenga directamente del Kremlin. Como resultado, muchos otros periodistas radicados en Rusia y yo decidimos irnos”, cuenta Gavin desde Armenia.

Pero el temor a la censura no es el único motivo para salir del país. Cientos de miles de personas, según diversas estimaciones, han emigrado de Rusia desde el inicio de la guerra. Los reportes sobre ellos dan cuenta de muchas razones para dejar el país: rechazo a la invasión a Ucrania, temor a un recorte de las libertades o las consecuencias económicas de las sanciones occidentales a Moscú.

“Lo que vemos desde la acción bélica es un éxodo de ciudadanos rusos que se oponen políticamente a lo que el Kremlin llama una “operación militar especial”. Mucho se sabe de los números de ucranianos que están refugiándose en otros países, más lo números de rusos que salen hacia otros países no son aún tan claros”, dice a El Comercio Ani De la Quintana, directora asociada de Control Risks, consultora en gestión de riesgos globales.

Fuga de cerebros

En medio de lo que se ha llamado una fuga de cerebros, países como Turquía, Georgia y Armenia han informado de un fuerte aumento del número de recién llegados. Uno de los sectores del que más profesionales han emigrado es el de las tecnologías de la información. La restricción de las libertades fundamentales en la red -Facebook e Instagram fueron prohibidos-, las sanciones occidentales y la búsqueda de nuevas oportunidades son un aliciente.

Sergei Plugotarenko, director de la Asociación Rusa de Comunicaciones Electrónicas, dijo la semana pasada ante una comisión legislativa que “ya partió la primera ola, de 50.000 a 70.000 personas”.

“Es interesante ver como el sector de TI ha sido golpeado por una fuga de cerebros a gran escala, impulsada por restricciones digitales, sanciones occidentales y mejores posibilidades fuera de Rusia”, señala De la Quintana.

Agrega que alrededor de 200.000 sitios web fueron bloqueados en el 2021, según datos de Roskomsvoboda, un grupo que monitorea la libertad de Internet en Rusia. Incluyeron el sitio web OVD-Info, que ha documentado protestas contra el Kremlin durante años. Este año, hasta el 10 de marzo, más de 46.000 sitios han sido bloqueados, según Roskomsvoboda.

De la Quintana señala que los rusos ricos están acudiendo en masa a Dubái, donde pueden recibir un permiso de residencia tras la compra de una propiedad valorada en un millón de dirhams (US$340,000), una suma inalcanzable para muchos en Rusia, donde el salario anual promedio en el 2020 fue de aproximadamente US$6,500.

Aunque el veto occidental a las aerolíneas rusas ha reducido la conexión aérea del país, no ha logrado aislarlo. Varias naciones mantienen activos los vuelos con Moscú, entre los que destaca Emiratos Árabes Unidos, uno de los destinos favoritos de la élite que ve a ese lugar como un refugio financiero para escapar de las sanciones.

Los que se quedan

Quienes salieron de Rusia no tienen apuro para volver. Los que forman parte de la elite y tienen visas de la Unión Europea se radicaron en Polonia o en países bálticos como Letonia y Lituania. Muchos decidieron ir a países donde los rusos no necesitan visas: Armenia, Georgia y las antiguas repúblicas soviéticas del centro de Asia.

Sin embargo, dado que muchos no pueden acceder a sus cuentas bancarias en el extranjero debido a las sanciones y no pueden encontrar trabajo, se cree que algunas de estas personas han regresado a Rusia en las últimas semanas.

El periodista Gabriel Gavin cuenta que las sanciones y el cierre de muchas empresas occidentales han supuesto una pérdida importante de puestos de trabajo y la escasez de productos claves.

“Sin embargo, esto afecta de forma desproporcionada a los jóvenes que viven en zonas urbanas. Para el núcleo de votantes de Putin –personas mayores que viven en ciudades regionales o en el campo–, muy poco cambiará”, considera.

Aunque muchos jóvenes rusos de ciudades como Moscú y San Petersburgo se oponen a la guerra, dada la represión del gobierno y el riesgo de ser detenidos, muchos se sienten impotentes para hacer algo al respecto. Llamar guerra a lo que ocurre en Ucrania, en lugar de “operación militar especial” pueden caer hasta 15 años de cárcel.

De la Quintana destaca que hay descontento por la política militar de Rusia, por el costo económico y humanitario que se acrecienta día a día. “Esto se refleja en las masivas protestas que se realizan en las ciudades más grandes de Rusia. Así como también en la salida y búsqueda de salida de sus ciudadanos a otros países”.

La experta agrega que hay reportes de tensiones políticas dentro de las élites rusas, desacuerdos sobre las políticas, las formas y los tiempos en los cuales se está llevando a cabo el recrudecimiento de las acciones bélicas, lo cual ha dado como resultado altas bajas humanas de las fuerzas militares rusas.

“La caída estrepitosa del rublo es un indicador. Por otro lado, las compañías rusas están siendo obligadas a entregar el 80% de los dólares que reciben e intercambiar por rublos, todo esto afecta negativamente a los empresarios rusos al tener restricciones en las formas de poder acrecentar y utilizar sus ganancias”, apunta.

Al hablar sobre cómo la guerra afecta la imagen del Gobierno ruso, De la Quintana considera que es inevitable que aumente la pérdida de confianza de la población y las empresas en los gobernantes, en particular de Putin, lo que afecta su nivel de legitimidad.

“Rusia tiene problemas para poder soportar el escalamiento de las sanciones sin poder evitar la disrupción de las obligaciones sociales y otras importantes que el Estado ruso tiene para cumplir a su población. Esto ya es evidente en la carestía, por ejemplo, de azúcar, en el racionamiento de ciertos productos alimentarios como la carne. Esta pérdida de apoyo y confianza lo que hace es mellar la legitimidad de Putin como gobernante”, afirma.

Sin embargo, cada vez está más claro que mucha gente mayor está redoblando su apoyo a Putin y a su operación en Ucrania. Según una encuesta publicada el jueves por el instituto ruso independiente Levada, aproximadamente 83% de los rusos aprueba la acción del presidente, que ganó 12 puntos en popularidad con respecto a febrero.

“Ahora que, al parecer, Rusia está considerando un final negociado de la guerra, la forma en que se explique y justifique a la opinión pública definirá lo que viene para el país políticamente”, afirma Gavin

TESTIMONIO

“Las sanciones nos han incomodado”

Román Yurievich

Empresario peruano-ruso en Moscú

Como empresario, las sanciones me han incomodado un poco, pero he encontrado la forma de salir de eso. Lo primero que me afectó fue el bloqueo de las líneas aéreas. También tuve problemas con bancos intermediarios, ya no puedo enviar dinero directamente al Perú, sino que debo hacerlo a través de bancos en países como Turquía, que sigue siendo amigo de Rusia.

A quienes nos dedicamos al comercio exterior la situación nos ha perjudicado en cosas como esas, pero a las personas comunes lo único que les ha afectado es el temor que se quiere instaurar de que vamos a ser Corea del Norte. Putin se ha reído en eso, ha buscado alternativas para las empresas que se han ido y está cobrando en rublos por el gas y los hidrocarburos que exporta Rusia.

Este es un país muy nacionalista. Los rusos están dispuestos a soportar las sanciones por la integridad del país.

