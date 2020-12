Conforme a los criterios de Saber más

La esperanza de un pronto retorno a la normalidad va creciendo en el Reino Unido al mismo ritmo que las expectativas y las interrogantes. El país europeo se convirtió en la primera nación del mundo occidental en aprobar la distribución masiva de la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech, una noticia que ha puesto a los británicos un paso adelante en la frenética carrera para contener la pandemia, pero que también ha provocado cautela y recelo en parte de la población.

El Comercio conversó al respecto con la embajadora del Reino Unido en el Perú, Kate Harrisson, quien destaca lo positivo del crucial anuncio, pero a la vez enfatiza que la aprobación de la vacuna –que empezará a ser aplicada a inicios de la próxima semana– no significa que el virus haya sido derrotado.

El Gobierno Británico afirmó que la vacuna cumple “estrictas normas de seguridad, calidad y eficacia” y ha sido cuidadosamente evaluada para su distribución en el país más castigado de Europa por el COVID-19 y la quinta nación del planeta con más muertes confirmadas (hoy rebasó la cifra de 60.000) por la enfermedad.

La diplomática británica señala que la luz verde a la vacuna de Pfizer y BioNTech, así como próximas novedades relativas a otras vacunas, puede servir para generar áreas de cooperación relativas a la pandemia entre su país y el Perú. “Estamos siempre muy abiertos a compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, también las lecciones aprendidas en lo que salió mal y lo que salió bien”, apuntó.

—¿Cómo ha tomado la ciudadanía en el Reino Unido la aprobación de la vacuna de Pfizer y BioNTech?

Creo que ha sido una muy buena noticia, especialmente para las personas más mayores que por mucho tiempo, al igual que en el Perú, han vivido una experiencia muy diferente a la del pasado. Precisamente el miércoles [día en que se aprobó la vacuna] levantamos la cuarentena completa que tuvimos en Inglaterra durante las últimas semanas, mientras que en otras partes del Reino Unido todavía tenemos un sistema de diferentes restricciones. Ahora la cuarentena ya no es completa, pero todavía es muy estricta y esto no va a cambiar inmediatamente con la vacuna porque tenemos que ver cómo va a funcionar. Debemos continuar con todas las formas de aislamiento social, pero es una muy buena noticia para el público y hay mucha esperanza.

El Reino Unido aprobó la vacuna contra el COVID-19 de Pfizer y BioNTech. (Foto: JOEL SAGET / AFP).

—El Reino Unido enfrentó duras críticas por su laxa respuesta en el inicio de la pandemia y hoy es el país europeo más golpeado por virus. ¿Qué significa para ustedes ser la primera nación en aprobar la distribución masiva de la vacuna?

Hemos tenido un gran número de fallecimientos, especialmente en residencias de ancianos. Somos el primer país en aprobar la vacuna y hemos tenido la posibilidad de hacer todo lo que se debe hacer siguiendo los estrictos estándares de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA, por sus siglas en inglés), que tiene profesionales de salud muy destacados. Ellos han estudiado los informes de Pfizer para estar completamente seguros de que todo está bien y así poder seguir adelante con la distribución al público.

Creo que cada país realmente ha aprendido muchísimo durante toda la pandemia y todavía estamos aprendiendo. Posiblemente esa es la lección número uno: que se debe continuar aprendiendo. La vacuna es una buena noticia, pero hay mucho más por aprender sobre cómo va a funcionar. Por ejemplo, hasta donde yo entiendo, ninguna de las vacunas que están bajo consideración de nuestras agencias reguladoras o de las que están todavía en la fase 3 de las pruebas clínicas se ha probado en niños.

—Varias personas han mostrado cierto recelo por la rapidez con la que el Reino Unido ha aprobado la vacuna y la OMS ha dicho que todavía la está revisando para su “posible inclusión en la lista para uso de emergencia”. ¿Cómo responde el Reino Unido a esas dudas?

Por lo que yo entiendo, nuestro sistema ha hecho todo lo que se puede para entender la situación de la vacuna. También estamos considerando otras vacunas que han tenido resultados positivos en la fase 3, como la de AstraZeneca y la de Moderna, entonces creo que podemos anticipar que vamos a ver más noticias de nuestra agencia en las semanas que siguen. No puedo hablar por las agencias reguladoras de otros países, pero me imagino que ellos también van a tener la posibilidad para licenciar algunas de esas vacunas en las próximas semanas. Lo que puedo decir es que el Reino Unido siempre ha tenido una agencia reguladora bastante estricta en términos de los medicamentos, entonces no tengo ninguna duda de que todas las etapas han sido seguidas muy estrictamente.

(Foto: Reuters)

—El primer ministro Boris Johnson destacó la importancia de la aprobación de la vacuna para el país, pero también reconoció que marca desafíos logísticos importantes. ¿Cuáles son los principales retos que está asumiendo el Reino Unido con este anuncio?

Nuestro sistema ha estudiado muchísimo cómo se puede hacer la distribución de diferentes vacunas dentro del país. Las vacunas tienen sus propias particularidades, la de AstraZeneca tiene un costo mucho menor y es más fácil de distribuir porque no es necesario tener sistemas de congelación, las vacunas se pueden mantener dentro de un refrigerador normal. Sin embargo, lo de Pfizer es más complejo, hay necesidad de mantener las vacunas a una temperatura muy baja, entonces en el Reino Unido también tenemos nuestros propios retos para que esa vacuna en particular pueda ser distribuida.

Por ejemplo, estamos trabajando con un sistema en que los hospitales pueden ser centros de vacunación, posiblemente también algunos centros deportivos grandes y otras clínicas más pequeñas, pero quizá la distribución en lugares más lejanos no va a ser tan fácil. Entonces sí, hay bastantes complicaciones y lo que no queremos es que haya una pérdida de las vacunas, por lo que se debe tener una estrategia muy bien planeada, con una logística muy detallada para que podamos estar completamente seguros de que las vacunas van a llegar a las personas.

—También existe el riesgo de que parte de la ciudadanía piense que el anuncio de la distribución de la vacuna significa que ya no hay que cuidarse. ¿Cómo actuará el gobierno para evitar eso?

Eso es lo más importante. La vacuna es una muy buena noticia, pero todavía estamos aprendiendo y solo vamos a ver cómo está funcionando la vacuna después de un tiempo. Uno no sabe, por ejemplo, si una persona que ha sido vacunada puede tener la enfermedad y contagiar a otros, entonces puede que el vacunado esté protegido, pero no necesariamente las personas con quienes está en contacto y que no han sido vacunadas.

Hay mucho todavía por aprender. He mencionado el tema de los niños y puede ser también que otras poblaciones tengan particularidades que cambien la situación, quizá haya una posibilidad de que la vacuna no funcione o que algunas de las vacunas no sean adecuadas para algún tipo de personas.

El Reino Unido se convirtió el 11 de noviembre en el primer país de Europa en superar las 50.000 muertes por coronavirus. (Foto: Leon Neal / POOL / AFP).

—¿Cuál es la estrategia en ese escenario?

Lo que el Reino Unido ha hecho, por ejemplo, es comprar seis vacunas con diferentes formas de tecnología para que se pueda ver cuál sería más adecuada para diferentes partes de nuestro público. Creo que para el Perú es bueno hacer ese tipo de consideración. Perú, como el Reino Unido, ha ingresado dentro de la plataforma Covax, que es un mecanismo multilateral a través del cual se puede conseguir diferentes vacunas. Esa también es una manera de reducir los riesgos de solo hacer un acuerdo bilateral para tener una vacuna.

—¿La aprobación de la vacuna en el Reino Unido puede servir para generar áreas de cooperación con el Perú vinculadas a la pandemia? ¿Cómo se podría aprovechar?

Por supuesto, estamos siempre muy abiertos a compartir nuestro conocimiento, nuestra experiencia, también en las lecciones aprendidas de lo que salió mal y lo que salió bien. Me parece que, por ejemplo, podemos compartir experiencias en términos de cómo se puede distribuir una vacuna como la de Pfizer, que tiene esa necesidad de mantenerse a una temperatura muy baja. El Perú también puede hacer lo mismo, es cierto que tiene una geografía más compleja que la nuestra, pero al menos podemos compartir la forma en que estamos planeando todo dentro del Reino Unido, esas informaciones puedan ser muy útiles para el Perú.

Y podemos compartir experiencias no únicamente sobre las vacunas, sino también en términos de la situación dentro de nuestros colegios. Abrir los colegios es un paso necesario que el Perú debe tomar en el futuro y lo que podemos hacer es compartir experiencias.

(Foto: Dado Ruvic/Reuters)

—Como ha dicho, la vacuna no significa el final del virus y seguirán las medidas en el Reino Unido. ¿Qué viene ahora?

Así es. En el Reino Unido vamos a necesitar unos meses para completar una campaña sobre las vacunas en cada parte de la sociedad. Vamos a empezar con las vacunas durante la semana que viene, muy pronto, pero también necesitamos esperar hasta que toda la manufactura, toda la producción que hemos pedido de Pfizer ya esté en el Reino Unido. Debemos considerar la parte de la congelación y la distribución.

También debemos considerar cómo podemos empezar una campaña dirigida a la situación de los niños y eso va a necesitar más tiempo porque todavía hay estudios que deben ser completados hasta que podamos tener una idea más clara del tema, pero lo que sí se puede hacer, por ejemplo, es vacunar a los profesores que están trabajando con los niños.

_________________________

