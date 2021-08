La lenta reapertura de fronteras a nivel global está limitada por las medidas sanitarias dispuestas por los diferentes gobiernos en su intento de frenar la pandemia de COVID-19. Esto ha llevado a que cada destino tenga sus propias exigencias para los turistas extranjeros.

Esta situación ya ha sido alertada por el Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés), que a fines de julio instó a que las naciones establecieran una lista general de vacunas reconocidas .

“El hecho de que los países no se hayan puesto de acuerdo sobre una lista común de todas las vacunas aprobadas y reconocidas es de gran preocupación para el WTTC, ya que sabemos que cada día se frenan los viajes y las empresas de turismo con escasez de efectivo se enfrentan a una presión aún mayor”, dijo al respecto Virginia Messina, vicepresidenta del WTTC, según un artículo de Forbes.

Por ejemplo, en Estados Unidos por el momento no es requisito estar vacunado para viajar. Para ingresar a ese país es necesario presentar una prueba PCR o de antígenos con resultado negativo realizada no más de 3 días antes de viajar. En caso de haber superado la enfermedad en los últimos 90 días, no será necesario contar con la prueba de descarte pero sí con un certificado médico que acredite su recuperación.

En cuanto a su vecino del norte, Canadá anunció que desde agosto pueden ingresar los vacunados en Estados Unidos –y en setiembre se espera la apertura para el resto del mundo- con los fármacos de Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson / Janssen y AstraZeneca.

Las reglas en Europa

En el caso europeo, la situación es más compleja. En principio, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) ha certificado a las vacunas elaboradas por cuatro laboratorios, siendo estos Pfizer / BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson / Janssen y Oxford / AstraZeneca. Sin embargo, la Unión Europea permite que cada estado miembro amplíe o limite sus criterios si así lo considera necesario.

En este punto cabe recordar que en el Perú las autoridades sanitarias han aprobado el uso de los fármacos desarrollados por Pfizer, AstraZeneca y Sinopharm – Beijing.

Regresando a las particularidades en el ingreso a Europa, España solicita un certificado COVID-19, en el que además de las vacunas reconocidas por la EMA son válidas las aprobadas por la OMS, agregando así a la lista a Covishield, Sinopharm – Beijing y Sinovac. Mientras que en Francia y Alemania solo son válidas las vacunas aprobadas por la EMA y la Covishield, producida por AstraZeneca en la India. En estos últimos países basta con presentar el certificado de vacunación con alguna de las mencionadas y una declaración jurada de no presentar síntomas para ingresar.

Por otro lado, Hungría ha ampliado aún más la lista para incluir a la rusa Sputnik V. Fuera del bloque, pero aún en el mismo continente, países como Albania, Armenia, Montenegro, Serbia, Azerbaiyán y evidentemente Rusia también consideran válido a este fármaco, pese a que la OMS aún no oficializa su aprobación.

Dadas las diferencias y la constante variación de normas periódicamente en cada territorio, recomendamos al viajero que consulte directamente en las fuentes oficiales del país que desea visitar .

Pasando al continente asiático, en Corea del Sur es suficiente con presentar un certificado de vacunación completa realizada con un fármaco aprobado por la OMS para estar exento de la cuarentena de 14 días. Sin embargo, el viajero deberá someterse a dos pruebas COVID-19 durante su viaje y descargar una de las aplicaciones de monitoreo y reporte de síntomas.

En el caso de otros países de la región como Japón, China o Indonesia, las fronteras permanecen cerradas para los turistas extranjeros. En total, 96 países mantienen dicha medida a la fecha, concentrándose la mayoría de ellos en Asia, Oceanía y Europa del Este, pero con casos como los de Chile, Argentina o Uruguay en nuestra región.

Es importante resaltar también que la mayoría de países consideran válida la vacunación 14 o 21 días después de haber recibido la última dosis correspondiente.

Con qué vacuna puedo ingresar a... País Vacunas Albania Pfizer / BioNTech Alemania Pfizer / BioNTech Arabia Saudita Pfizer / BioNTech Argentina Pfizer / BioNTech Australia Pfizer / BioNTech Austria Pfizer / BioNTech Azerbaiyán Pfizer / BioNTech Bahréin Pfizer / BioNTech Bangladesh Pfizer / BioNTech Bélgica Pfizer / BioNTech Bosnia y Herzegovina Pfizer / BioNTech Botswana Pfizer / BioNTech Brasil Pfizer / BioNTech Brunei Pfizer / BioNTech Bulgaria Pfizer / BioNTech Cabo Verde Pfizer / BioNTech Canadá Pfizer / BioNTech Chile Pfizer / BioNTech Chipre Pfizer / BioNTech Cisjordania Pfizer / BioNTech Colombia Pfizer / BioNTech Corea del Sur Pfizer / BioNTech Corea del Sur Pfizer / BioNTech Costa Rica Pfizer / BioNTech Croacia Pfizer / BioNTech Dinamarca Pfizer / BioNTech Ecuador Pfizer / BioNTech El Salvador Pfizer / BioNTech Emiratos Árabes Unidos Pfizer / BioNTech Eslovaquia Pfizer / BioNTech Eslovenia Pfizer / BioNTech España Pfizer / BioNTech Estados Unidos Pfizer / BioNTech Estonia Pfizer / BioNTech Filipinas Pfizer / BioNTech Finlandia Pfizer / BioNTech Francia Pfizer / BioNTech Georgia Pfizer / BioNTech Grecia Pfizer / BioNTech Groenlandia Pfizer / BioNTech Hong Kong Pfizer / BioNTech Hungría Pfizer / BioNTech Indonesia Pfizer / BioNTech Irak Pfizer / BioNTech Irlanda Pfizer / BioNTech Islandia Pfizer / BioNTech Islas Bermudas Pfizer / BioNTech Islas Faroe Pfizer / BioNTech Israel Pfizer / BioNTech Italia Pfizer / BioNTech Japón Pfizer / BioNTech Jordania Pfizer / BioNTech Kuwait Pfizer / BioNTech Letonia Pfizer / BioNTech Líbano Pfizer / BioNTech Libia Pfizer / BioNTech Liechtenstein Pfizer / BioNTech Lituania Pfizer / BioNTech Luxemburgo Pfizer / BioNTech Macedonia del Norte Pfizer / BioNTech Malasia Pfizer / BioNTech Islas Maldivas Pfizer / BioNTech Malta Pfizer / BioNTech México Pfizer / BioNTech Moldavia Pfizer / BioNTech Mónaco Pfizer / BioNTech Mongolia Pfizer / BioNTech Nigeria Pfizer / BioNTech Noruega Pfizer / BioNTech Nueva Zelanda Pfizer / BioNTech Omán Pfizer / BioNTech Países Bajos Pfizer / BioNTech Pakistán Pfizer / BioNTech Panamá Pfizer / BioNTech Paraguay Pfizer / BioNTech Perú Pfizer / BioNTech Polonia Pfizer / BioNTech Portugal Pfizer / BioNTech Qatar Pfizer / BioNTech Reino Unido Pfizer / BioNTech República Checa Pfizer / BioNTech República Dominicana Pfizer / BioNTech Ruanda Pfizer / BioNTech Rumania Pfizer / BioNTech San Vicente y las Granadinas Pfizer / BioNTech Serbia Pfizer / BioNTech Singapur Pfizer / BioNTech Sri Lanka Pfizer / BioNTech Sudáfrica Pfizer / BioNTech Suecia Pfizer / BioNTech Suiza Pfizer / BioNTech Tailandia Pfizer / BioNTech Túnez Pfizer / BioNTech Turquía Pfizer / BioNTech Ucrania Pfizer / BioNTech Uruguay Pfizer / BioNTech Vaticano Pfizer / BioNTech Vietnam Pfizer / BioNTech Albania Oxford / AstraZeneca Alemania Oxford / AstraZeneca Angola Oxford / AstraZeneca Arabia Saudita Oxford / AstraZeneca Argentina Oxford / AstraZeneca Armenia Oxford / AstraZeneca Australia Oxford / AstraZeneca Austria Oxford / AstraZeneca Azerbaiyán Oxford / AstraZeneca Bélgica Oxford / AstraZeneca Belice Oxford / AstraZeneca Benín Oxford / AstraZeneca Bosnia y Herzegovina Oxford / AstraZeneca Botswana Oxford / AstraZeneca Brasil Oxford / AstraZeneca Brunei Oxford / AstraZeneca Bulgaria Oxford / AstraZeneca Burkina Fasso Oxford / AstraZeneca Camboya Oxford / AstraZeneca Canadá Oxford / AstraZeneca Chile Oxford / AstraZeneca Chipre Oxford / AstraZeneca Colombia Oxford / AstraZeneca Costa de Marfil Oxford / AstraZeneca Costa Rica Oxford / AstraZeneca Croacia Oxford / AstraZeneca Ecuador Oxford / AstraZeneca Egipto Oxford / AstraZeneca El Salvador Oxford / AstraZeneca Emiratos Árabes Unidos Oxford / AstraZeneca Eslovaquia Oxford / AstraZeneca Eslovenia Oxford / AstraZeneca España Oxford / AstraZeneca Estonia Oxford / AstraZeneca Esuatini Oxford / AstraZeneca Filipinas Oxford / AstraZeneca Finlandia Oxford / AstraZeneca Fiyi Oxford / AstraZeneca Francia Oxford / AstraZeneca Gambia Oxford / AstraZeneca Georgia Oxford / AstraZeneca Ghana Oxford / AstraZeneca Granada Oxford / AstraZeneca Grecia Oxford / AstraZeneca Guatemala Oxford / AstraZeneca Guayana Oxford / AstraZeneca Guinea-Bissau Oxford / AstraZeneca Haití Oxford / AstraZeneca Hungría Oxford / AstraZeneca India Oxford / AstraZeneca Indonesia Oxford / AstraZeneca Irak Oxford / AstraZeneca Irán Oxford / AstraZeneca Irlanda Oxford / AstraZeneca Islandia Oxford / AstraZeneca Islas Bermudas Oxford / AstraZeneca Italia Oxford / AstraZeneca Jamaica Oxford / AstraZeneca Japón Oxford / AstraZeneca Jordania Oxford / AstraZeneca Kenia Oxford / AstraZeneca Kosovo Oxford / AstraZeneca Kuwait Oxford / AstraZeneca Lesoto Oxford / AstraZeneca Letonia Oxford / AstraZeneca Liberia Oxford / AstraZeneca Libia Oxford / AstraZeneca Liechtenstein Oxford / AstraZeneca Lituania Oxford / AstraZeneca Luxemburgo Oxford / AstraZeneca Macedonia del Norte Oxford / AstraZeneca Malasia Oxford / AstraZeneca Malawi Oxford / AstraZeneca Mali Oxford / AstraZeneca Malta Oxford / AstraZeneca Marruecos Oxford / AstraZeneca Mauricio Oxford / AstraZeneca México Oxford / AstraZeneca Moldavia Oxford / AstraZeneca Mongolia Oxford / AstraZeneca Nauru Oxford / AstraZeneca Níger Oxford / AstraZeneca Nigeria Oxford / AstraZeneca Nueva Zelanda Oxford / AstraZeneca Omán Oxford / AstraZeneca Países Bajos Oxford / AstraZeneca Pakistán Oxford / AstraZeneca Panamá Oxford / AstraZeneca Papúa Nueva Guinea Oxford / AstraZeneca Paraguay Oxford / AstraZeneca Perú Oxford / AstraZeneca Polonia Oxford / AstraZeneca Portugal Oxford / AstraZeneca Reino Unido Oxford / AstraZeneca República Centroafricana Oxford / AstraZeneca República Checa Oxford / AstraZeneca Corea del Sur Oxford / AstraZeneca República Democrática del Congo Oxford / AstraZeneca República Dominicana Oxford / AstraZeneca Ruanda Oxford / AstraZeneca Rumania Oxford / AstraZeneca Santo Tomé y Príncipe Oxford / AstraZeneca Senegal Oxford / AstraZeneca Serbia Oxford / AstraZeneca Sierra Leona Oxford / AstraZeneca Sudán Oxford / AstraZeneca Sudán del Sur Oxford / AstraZeneca Suecia Oxford / AstraZeneca Suiza Oxford / AstraZeneca Tailandia Oxford / AstraZeneca Taiwán Oxford / AstraZeneca Tayikistán Oxford / AstraZeneca Timor-Oriental Oxford / AstraZeneca Togo Oxford / AstraZeneca Túnez Oxford / AstraZeneca Uganda Oxford / AstraZeneca Uruguay Oxford / AstraZeneca Uzbekistan Oxford / AstraZeneca Vanuatu Oxford / AstraZeneca Vietnam Oxford / AstraZeneca Yemen Oxford / AstraZeneca Zambia Oxford / AstraZeneca Angola Sinopharm Beijing Argentina Sinopharm Beijing Bahréin Sinopharm Beijing Bangladesh Sinopharm Beijing Belice Sinopharm Beijing Bielorrusia Sinopharm Beijing Bolivia Sinopharm Beijing Brasil Sinopharm Beijing Brunei Sinopharm Beijing Camboya Sinopharm Beijing Camerún Sinopharm Beijing Chad Sinopharm Beijing China Sinopharm Beijing Comoras Sinopharm Beijing Egipto Sinopharm Beijing Emiratos Árabes Unidos Sinopharm Beijing España Sinopharm Beijing Filipinas Sinopharm Beijing Finlandia Sinopharm Beijing Gabón Sinopharm Beijing Gambia Sinopharm Beijing Georgia Sinopharm Beijing Guinea Ecuatorial Sinopharm Beijing Hungría Sinopharm Beijing Indonesia Sinopharm Beijing Irak Sinopharm Beijing Irán Sinopharm Beijing Islas Maldivas Sinopharm Beijing Islas Mauricio Sinopharm Beijing Islas Salomón Sinopharm Beijing Islas Seychelles Sinopharm Beijing Jordania Sinopharm Beijing Kirguistán Sinopharm Beijing Laos Sinopharm Beijing Líbano Sinopharm Beijing Macedonia del Norte Sinopharm Beijing Malasia Sinopharm Beijing Marruecos Sinopharm Beijing Mauritania Sinopharm Beijing Mongolia Sinopharm Beijing Montenegro Sinopharm Beijing Mozambique Sinopharm Beijing Namibia Sinopharm Beijing Nepal Sinopharm Beijing Níger Sinopharm Beijing Pakistán Sinopharm Beijing Paraguay Sinopharm Beijing Perú Sinopharm Beijing República del Congo Sinopharm Beijing Senegal Sinopharm Beijing Serbia Sinopharm Beijing Sierra Leona Sinopharm Beijing Somalia Sinopharm Beijing Sri Lanka Sinopharm Beijing Suiza Sinopharm Beijing Tailandia Sinopharm Beijing Trinidad y Tobago Sinopharm Beijing Túnez Sinopharm Beijing Venezuela Sinopharm Beijing Vietnam Sinopharm Beijing Zimbabue Sinopharm Beijing Alemania Moderna Arabia Saudita Moderna Austria Moderna Bangladesh Moderna Bélgica Moderna Botswana Moderna Brunei Moderna Bulgaria Moderna Canadá Moderna Chipre Moderna Cisjordania Moderna Colombia Moderna Corea del Sur Moderna Croacia Moderna Dinamarca Moderna Emiratos Árabes Unidos Moderna Eslovaquia Moderna Eslovenia Moderna España Moderna Estados Unidos Moderna Estonia Moderna Filipinas Moderna Finlandia Moderna Fiyi Moderna Francia Moderna Grecia Moderna Groenlandia Moderna Guatemala Moderna Honduras Moderna Hungría Moderna India Moderna Indonesia Moderna Irlanda Moderna Islandia Moderna Islas Faroe Moderna Islas Maldivas Moderna Israel Moderna Italia Moderna Kuwait Moderna Letonia Moderna Libia Moderna Liechtenstein Moderna Lituania Moderna Luxemburgo Moderna Malta Moderna Mongolia Moderna Nigeria Moderna Noruega Moderna Países Bajos Moderna Pakistán Moderna Polonia Moderna Portugal Moderna Qatar Moderna Reino Unido Moderna República Checa Moderna Ruanda Moderna Rumania Moderna San Vicente y las Granadinas Moderna Islas Seychelles Moderna Singapur Moderna Suecia Moderna Suiza Moderna Tailandia Moderna Taiwán Moderna Vietnam Moderna Alemania Johnson & Johnson / Janssen Australia Johnson & Johnson / Janssen Austria Johnson & Johnson / Janssen Bahréin Johnson & Johnson / Janssen Bangladesh Johnson & Johnson / Janssen Bélgica Johnson & Johnson / Janssen Brasil Johnson & Johnson / Janssen Bulgaria Johnson & Johnson / Janssen Canadá Johnson & Johnson / Janssen Chile Johnson & Johnson / Janssen Chipre Johnson & Johnson / Janssen Colombia Johnson & Johnson / Janssen Corea del Sur Johnson & Johnson / Janssen Croacia Johnson & Johnson / Janssen Dinamarca Johnson & Johnson / Janssen Eslovaquia Johnson & Johnson / Janssen Eslovenia Johnson & Johnson / Janssen España Johnson & Johnson / Janssen Estados Unidos Johnson & Johnson / Janssen Estonia Johnson & Johnson / Janssen Filipinas Johnson & Johnson / Janssen Finlandia Johnson & Johnson / Janssen Francia Johnson & Johnson / Janssen Grecia Johnson & Johnson / Janssen Hungría Johnson & Johnson / Janssen Irlanda Johnson & Johnson / Janssen Islandia Johnson & Johnson / Janssen Islas Faroe Johnson & Johnson / Janssen Islas Maldivas Johnson & Johnson / Janssen Italia Johnson & Johnson / Janssen Kuwait Johnson & Johnson / Janssen Letonia Johnson & Johnson / Janssen Libia Johnson & Johnson / Janssen Liechtenstein Johnson & Johnson / Janssen Lituania Johnson & Johnson / Janssen Luxemburgo Johnson & Johnson / Janssen Malasia Johnson & Johnson / Janssen Malta Johnson & Johnson / Janssen México Johnson & Johnson / Janssen Nigeria Johnson & Johnson / Janssen Noruega Johnson & Johnson / Janssen Nueva Zelanda Johnson & Johnson / Janssen Países Bajos Johnson & Johnson / Janssen Polonia Johnson & Johnson / Janssen Portugal Johnson & Johnson / Janssen Reino Unido Johnson & Johnson / Janssen República Checa Johnson & Johnson / Janssen Rumania Johnson & Johnson / Janssen San Vicente y las Granadinas Johnson & Johnson / Janssen Sudáfrica Johnson & Johnson / Janssen Suecia Johnson & Johnson / Janssen Suiza Johnson & Johnson / Janssen Tailandia Johnson & Johnson / Janssen Túnez Johnson & Johnson / Janssen Ucrania Johnson & Johnson / Janssen Vietnam Johnson & Johnson / Janssen Zambia Johnson & Johnson / Janssen Zimbabue Johnson & Johnson / Janssen Albania Sputnik V Angola Sputnik V Antigua y Barbuda Sputnik V Argelia Sputnik V Argentina Sputnik V Armenia Sputnik V Azerbaiyán Sputnik V Bahréin Sputnik V Bangladesh Sputnik V Bielorrusia Sputnik V Bolivia Sputnik V Brasil Sputnik V Camerún Sputnik V Cisjordania Sputnik V Ecuador Sputnik V Egipto Sputnik V Emiratos Árabes Unidos Sputnik V Eslovaquia Sputnik V Filipinas Sputnik V Gabón Sputnik V Ghana Sputnik V Guatemala Sputnik V Guayana Sputnik V Guinea Sputnik V Honduras Sputnik V Hungría Sputnik V India Sputnik V Irak Sputnik V Irán Sputnik V Islas Maldivas Sputnik V Islas Mauricio Sputnik V Islas Seychelles Sputnik V Jordania Sputnik V Kazajistán Sputnik V Kenia Sputnik V Kirguistán Sputnik V Laos Sputnik V Líbano Sputnik V Libia Sputnik V Macedonia del Norte Sputnik V Mali Sputnik V Marruecos Sputnik V México Sputnik V Moldavia Sputnik V Mongolia Sputnik V Montenegro Sputnik V Myanmar Sputnik V Namibia Sputnik V Nepal Sputnik V Nicaragua Sputnik V Nigeria Sputnik V Omán Sputnik V Pakistán Sputnik V Panamá Sputnik V Paraguay Sputnik V República del Congo Sputnik V Rusia Sputnik V San Marino Sputnik V San Vicente y las Granadinas Sputnik V Serbia Sputnik V Siria Sputnik V Sri Lanka Sputnik V Túnez Sputnik V Turkmenistán Sputnik V Turquía Sputnik V Uzbekistan Sputnik V Venezuela Sputnik V Vietnam Sputnik V Yibuti Sputnik V Zimbabue Sputnik V Albania Sinovac Alemania Sinovac Armenia Sinovac Austria Sinovac Azerbaiyán Sinovac Bangladesh Sinovac Benin Sinovac Brasil Sinovac Camboya Sinovac Chile Sinovac China Sinovac Colombia Sinovac Ecuador Sinovac Egipto Sinovac El Salvador Sinovac España Sinovac Filipinas Sinovac Finlandia Sinovac Georgia Sinovac Grecia Sinovac Hong Kong Sinovac Hungría Sinovac Indonesia Sinovac Islandia Sinovac Kazajistán Sinovac Laos Sinovac Letonia Sinovac Lituania Sinovac Macedonia del Norte Sinovac Malasia Sinovac México Sinovac Nepal Sinovac Omán Sinovac Países Bajos Sinovac Pakistán Sinovac Panamá Sinovac Paraguay Sinovac República Dominicana Sinovac Serbia Sinovac Sri Lanka Sinovac Sudáfrica Sinovac Suecia Sinovac Suiza Sinovac Tailandia Sinovac Tanzania Sinovac Tayikistán Sinovac Timor-Oriental Sinovac Togo Sinovac Túnez Sinovac Turquía Sinovac Ucrania Sinovac Uruguay Sinovac Zimbabue Sinovac

¿Y si mi vacuna no está aprobada en mi destino?

Tal como mencionamos líneas atrás, en el Perú se aplican tres tipos de vacunas. En el caso de la de Oxford / AstraZeneca (llamada AZD1222), esta es aprobada en 121 países actualmente; en cuanto a la de Pfizer / BioNTech (BNT162b2) sucede lo mismo con 97 naciones. A la vacuna de Sinopharm – Beijing (BIBP) son 59 países los que la han incluido en sus listas oficiales, según datos del COVID19 Vaccine Tracker de la Universidad McGill, en Canadá.

La mayoría de esas naciones, además, se encuentran fuera de Europa y Norteamérica, llevando a que muchos ciudadanos crean que no podrán viajar si han recibido las dosis de Sinopharm. Esto, a su vez, ha alimentado discursos que ponen en peligro el avance de las campañas de vacunación, pese a que la OMS aprobó su uso de emergencia el 7 de mayo tras diferentes estudios.

Entonces, ¿qué se puede hacer en caso de haber recibido esa vacuna y querer viajar, por ejemplo, a Francia? Simplemente explorar los otros requisitos solicitados.

En primer lugar, ubicar qué clasificación recibe el país desde el que viajará. En nuestro caso, el Perú está ubicado en la lista naranja; es decir, el virus aún circula en nuestro territorio pero viene siendo controlado por las medidas sanitarias. Al estar en este listado el turista debe presentar “una razón convincente para entrar al territorio”, además de “una prueba PCR negativa (realizada) menos de 72 horas antes de la salida o una prueba de antígeno negativa menos de 48 horas antes de la salida”, según la página del Ministerio del Interior galo.

Además, el turista deberá presentar una declaración jurada certificando que no presenta síntomas de COVID-19 o no ha estado en contacto con un caso confirmado, un compromiso a someterse a una prueba de antígenos en territorio francés y otro compromiso a aislarse por 7 días de forma preventiva.

