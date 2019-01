Mogadiscio. El Gobierno de Somalia declaró este martes al representante especial de la ONU en el país, Nicholas Haysom, "persona non grata", por lo no que no podrá seguir operando dentro de sus fronteras, informaron hoy medios locales.

Haysom había sido nombrado para este cargo el pasado mes de septiembre por el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, y también dirigía la Misión de la ONU en el país (UNSOM).

El Gobierno somalí le acusa de "violar los protocolos" e "interferir deliberadamente" en la soberanía y en los asuntos de Somalia, según un comunicado divulgado ayer por el Ministerio de Asuntos Exteriores.

Este anuncio se produce poco después que Haysom exigiera en una carta a las autoridades del país respuestas, desde un punto de vista legal, para el arresto del Mukhtar Robow, ex líder de Al Shabab y candidato a la presidencia en la región del Sudoeste.

En esa misma misiva, el representante especial para Somalia le preguntaba al Gobierno si las fuerzas apoyadas por la ONU estaban o no implicadas en la muerte de al menos once personas, entre militares y manifestantes, durante las protestas que siguieron a la detención de Robow en la capital regional de Baidoa.

Las elecciones de la región Sudoeste cobraron interés internacional cuando Robow, uno de los fundadores de Al Shabab y antiguo portavoz del grupo yihadista, anunció su candidatura.

El anuncio del ex yihadista, de 49 años y oriundo de la citada región se produjo tras la prohibición por parte del Gobierno central, que la comisión electoral regional finalmente aprobó el pasado 5 de noviembre.

El ex terrorista abandonó Al Shabab en 2012 por discrepancias ideológicas, y en 2017 se entregó al Gobierno federal somalí, año en el que EEUU retiró una recompensa de 5 millones de dólares (4,5 millones de euros) por su captura.

Somalia vive en un estado de guerra y caos desde 1991, cuando fue derrocado el dictador Mohamed Siad Barré, lo que dejó al país sin Gobierno efectivo y en manos de milicias islamistas y señores de la guerra.

Al Shabab, que anunció en 2012 su adhesión a la red terrorista internacional Al Qaeda, controla parte del centro y del sur del territorio y aspira a instaurar en Somalia un estado islámico de corte wahabí.

Fuente: EFE