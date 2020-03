El pasado 19 de febrero, Irán anunció sus dos primeras muertes por el coronavirus en la ciudad de Qom, un importante centro de estudios islámicos que recibe a millones de peregrinos de numerosos países del continente asiático. Trece días después, el número oficial de fallecidos es de 77 y hay más de 2.300 contagiados. Tras China e Italia, la República Islámica es la nación con más decesos por el Covid-19. Pero hay razones para pensar que la situación sería más grave.

Esta semana se difundió un video donde se ve a peregrinos lamiendo la superficie en el muy visitado santuario sagrado Fátima Masumeh de Qom. El periodista independiente Masih Alinejad compartió la grabación en Twitter, donde denunció que las autoridades se han negado a cerrar los diferentes templos pese al riesgo de contagio del coronavirus.

En el video, dos hombres dicen no tener miedo al virus porque su fe les protege, e incluso alientan a los peregrinos a visitar esos templos.

Pero tras la difusión del video, el Ministerio de Salud de Irán advirtió sobre el peligro de contraer el coronavirus al lamer las superficies de los santuarios.

De acuerdo con un informe del “New York Times”, los casos de coronavirus en Irak, Afganistán, Bahréin, Kuwait, Omán, Líbano y los Emiratos Árabes Unidos tienen un denominador común: todos fueron contraídos en Irán, que se ha convertido en el foco del brote en el Medio Oriente.

Una de las principales razones tiene que ver con los mínimos controles fronterizos que hay en Irán y sus países vecinos, lo que permite la entrada y salida de peregrinos religiosos, trabajadores itinerantes, hombres de negocios, soldados y clérigos.

Millones de peregrinos musulmanes viajan cada año desde toda la región para visitar sitios sagrados chiitas en Irán e Irak. Solo en enero, 30 mil personas regresaron a Afganistán desde Irán, y cada semana otros cientos siguen su peregrinación hasta Qom, refiere el “New York Times”.

Ante la propagación del virus, los países vecinos de Irán han cerrado sus fronteras terrestres y la mayoría de las aerolíneas ha suspendido sus vuelos o impuesto restricciones.

Trabajadores sanitarios iraníes desinfectan el santuario Masumeh, en Qom. (AFP).

La versión oficial en cuestión

Irán no estaría diciendo la verdad sobre el real alcance de la epidemia. Un reporte de BBC Persia aseguró la semana pasada que los muertos podrían ser siete veces más de los informados de manera oficial.

BBC Persia citó versiones de autoridades sanitarias para concluir que el 28 de febrero la cifra real de muertos ascendía a al menos 210, muy por encima de los 34 reportados por el Gobierno hasta ese día.

¿La aparente falta de transparencia es a propósito o tiene que ver con incapacidad? “Las guerras civiles o años de intranquilidad han destrozado los sistemas de salud de muchos de los países vecinos (de Irán), como Siria, Irak, Afganistán y Yemen. Y la mayor parte de la región está gobernada por líderes autoritarios con muy malos antecedentes en lo que se refiere a ofrecer transparencia, responsabilidad pública y sistemas de salud”, explica el informe del “New York Times” al cuestionar la versión oficial sobre lo que pasa.

“Es una receta para una epidemia viral masiva”, dijo por su parte Peter Piot, director del London School of Hygiene and Tropical Medicine, y ex director ejecutivo y fundador del Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida.

Muchos negocios permanecen cerrados en Teherán por miedo al coronavirus. (Reuters).

Impacto en la economía

El coronavirus también está frenando la economía de Irán, país ya golpeado por las sanciones internacionales impuestas por Estados Unidos.

“Las calles están vacías”, le dijo a la AFP Jamchidi, un taxista. “Mi trabajo es llevar a la gente allí donde tiene que ir pero nadie sale de casa”, lamentó.

“Si esto continua igual, no tendremos dinero para comer. Ayer gané muy poco dinero y hasta ahora no tuvo ningún cliente”, añadió Jamchidi.

En las calles de Teherán se puede ver a los empleados limpiando las puertas y las ventanas de los restaurantes vacíos, constató la AFP.

Una iraní que lleva mascarilla protectora se moviliza en un taxi en Teherán. (AFP / ATTA KENARE).

Hamid Bayot, que vende zumo de frutas, afirmó que sus ventas han caído en 80% desde el anuncio de los primeros casos de coronavirus.

Además, las universidades y escuelas suspendieron sus clases presenciales hace unos diez días.

De acuerdo con la agencia EFE, el viceministro para Asuntos Educativos, Ali Jakí Sedigh, dijo que están buscando soluciones alternativas como “la educación combinada o el aprendizaje virtual” para que los alumnos no se queden atrasados en los estudios.

Medidas extremas y políticos contagiados

Este martes, el líder supremo de Irán, el ayatola Alí Jamenei, ordenó a las Fuerzas Armadas aistir al personal médico en la lucha contra el coronavirus.

“Todo lo que ayude a la salud pública e impida la expansión de la enfermedad es bueno, y lo que ayude a extenderla es pecado”, dijo Jamenei en un discurso.

El ayatola Alí Jamenei se protegió las manos durante el discurso que pronunció el martes. (AP).

Irán es el país con más infecciones entre miembros del gobierno. Según medios locales, 23 parlamentarios se han contagiado con coronavirus, además del jefe de los servicios de emergencia. Y hay funcionarios de alto rango que han fallecido.

Mohammad Mirmohammadi, miembro del Consejo de Conveniencias y asesor de Jamenei, es el funcionario de mayor rango que murió por el coronavirus.

El virus también ha matado a Hadi Khosroshahi, exembajador iraní ante el Vaticano, y a un parlamentario recién elegido.

Entre los enfermos, figura la vicepresidenta Masouhmeh Ebtekar, conocida como “Hermana María” y que fue la portavoz anglófona de los estudiantes que tomaron la embajada estadounidense de Teherán en 1979. También Iraj Harirchi, responsable del equipo de trabajo iraní sobre el coronavirus y que había intentado restar importancia a la epidemia.

