El 7 de julio del 2021, cuando el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado en su casa de Puerto Príncipe, su esposa Martine Moïse resultó herida. Más de dos años después, desde este lunes ella pasó a figurar como cómplice en el magnicidio. Además de la viuda, otros políticos haitianos de alto perfil han sido formalmente imputados en la trama para acabar con la vida del mandatario.

En su informe de 122 páginas, el juez haitiano Walther Wesser Voltaire acusó a Martine Moïse de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio.

Junto con la viuda fueron imputadas otras 50 personas, entre ellas el exprimer ministro de Haití Claude Joseph y el antiguo jefe de la Policía Nacional Léon Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente del país caribeño ante la Organización de Estados Americanos (OEA), remarcó la agencia EFE.

El primer ministro Ariel Henry camina con la primera dama Martine Moïse al salir de la ceremonia católica de vigilia fúnebre del presidente Jovenel Moïse, el 22 de julio de 2021. (Foto de Valerie Baeriswyl / AFP). / VALERIE BAERISWYL

Joseph afronta los mismos cargos que Martine Moïse, mientras que Charles se enfrenta a las acusaciones de asesinato, tentativa de asesinato, posesión y porte ilegal de armas, conspiración contra la seguridad interna del Estado y asociación para delinquir.

Entre los imputados hay 17 colombianos, así como los haitiano-estadounidenses Christian Emmanuel Sanon, James Solage y Joseph Vincent; asimismo, el coordinador y el jefe de seguridad de Moïse, Jean Laguel Civil y Dimitri Hérard, respectivamente; el exagente de la Unidad Anticorrupción Joseph Félix Badio y los exministros Ardouin Zéphirin y Louis Edner Gonzague Day.

El juez Walther Wesser Voltaire es el quinto magistrado en encabezar la investigación después de que todos los anteriores renunciaron por diversas razones, entre ellas el miedo a ser asesinados, indicó la agencia AP.

El informe del juez no identifica a los autores intelectuales del magnicidio, ni quién pudo financiarlo.

Martine Moise llora durante el funeral de su esposo, el asesinado presidente haitiano Jovenel Moise, el 23 de julio de 2021. (Foto de Valerie BAERISWYL / AFP). / VALERIE BAERISWYL

¿Cuáles son las pruebas contra Martine Moïse?

Según el informe del juez de instrucción, las declaraciones de la viuda sobre el asesinato del presidente “están tan plagadas de contradicciones que dejan mucho que desear y la desacreditan”.

De acuerdo con el acusado Joseph Félix Badio, en torno al presidente Moïse se estaban formando diversos grupos de interés en el Palacio Nacional y todos querían deshacerse de él para hacerse con el poder. Entre ellos se encontraban su esposa Martine Moїse y Claude Joseph.

Como prueba contra Martine Moïse, el juez Voltaire cita una declaración del ex secretario general del Palacio Nacional, Lyonel Valbrun. Este les dijo a las autoridades que recibió una “fuerte presión” de parte de la primera dama para que pusiera la oficina presidencial a disposición de Claude Joseph porque él la necesitaba para “organizar un consejo de ministros”.

Valbrun también testificó que, dos días antes del asesinado su esposo, Martine Moïse visitó el Palacio Nacional y pasó allí casi cinco horas —desde las 10 de la noche hasta las 3 de la madrugada— retirando “un montón de cosas”.

Sostuvo que dos días después de la muerte del presidente, Martine Moïse le llamó para decirle que “Jovenel no hizo nada por nosotros. Tienes que abrir la oficina. El presidente le dijo a Ti Klod que creara un consejo de ministros; él llevará a cabo elecciones en tres meses de forma que yo pueda convertirme en presidenta... ahora tendremos poder”.

Aunque el documento no identificó a Ti Klod, el ex primer ministro Claude Joseph es conocido por ese nombre, indicó la agencia AP.

En su informe, el juez también declaró que Martine Moïse “dejó entrever” que se refugió debajo de la cama para protegerse de los atacantes, pero hizo notar que las autoridades en el lugar hallaron que “ni siquiera una rata gigante... cuyo tamaño es de entre 35 y 45 centímetros” podría caber debajo de la cama.

La primera dama de Haití, Martine Moise, habla en el funeral de su esposo, el presidente Jovenel Moise, asesinado en su residencia en la madrugada del 7 de julio pasado. (EFE/ Jean Marc Herve Abelard).

Lo que dijo Martine Moïse sobre el crimen

Cuando fue asesinado su esposo, Martine Moïse sufrió impactos de bala en los brazos y el muslo, además de lesiones severas en la mano y el abdomen. Tras estar internada en el Hospital General de Puerto Príncipe, fue evacuada a Estados Unidos para ser tratada en un hospital de Miami.

El mismo mes de julio del 2021 regresó a su país de manera sorpresiva. Hoy se desconoce su paradero. Su defensa legal asegura que permanece escondida por motivos de seguridad.

El magnicidio de Jovenel Moise. (AFP).

Cuando declaró ante los investigadores sobre el crimen, Martine Moïse dijo que a la 1 de la madrugada del 7 de julio del 2021 empezó a escuchar una gran cantidad de disparos. Las detonacione se prolongaron durante 30 o 45 minutos hasta que los hombres armados irrumpieron en su habitación.

Martine Moïse sostuvo que estaba tendida sobre el suelo cuando escuchó que los atacantes gritaron: “¡Esa no es! ¡Esa no es! ¡Esa no es!”, indicó AP.

La primera dama indicó que los atacantes realizaron una videollamada para identificar el lugar preciso de lo que buscaban mientras mataban al presidente. Añadió que se encontraba recostada boca abajo cuando los asesinos le inclinaron la cabeza y le jalaron un dedo del pie “para asegurarse de que no estaba viva”.

Una vez que se fueron, Martine Moïse dijo que “mientras perdía mucha sangre” se arrastró sobre el suelo y le susurró a su esposo que trataría de llegar al hospital.

“Fue entonces que se dio cuenta de que el presidente estaba muerto y que su ojo izquierdo estaba fuera de la cavidad ocular”, de acuerdo con el informe del juez que la acusa.

El nuevo presidente haitiano, Jovenel Moise, junto a su esposa Martine después de recibir su banda durante su toma de posesión, el 7 de febrero de 2017. (Foto de HECTOR RETAMAL / AFP). / HECTOR RETAMAL

¿Quién es Martine Moïse?

Martine Moïse nació en Puerto Príncipe en 1974. Es graduada en interpretación por la Universidad de Quisqueya en 1997.

Conoció a Jovenel Moïse durante su etapa universitaria y se casaron en 1996.

En el 2015 Jovenel Moïse fue elegido presidente de Haití con un 32,8% de los votos.

Durante el mandato de su esposo, ella lideró la Fondasyon Klere Ayiti, una ONG de desarrollo comunitario sobre educación y asuntos de la mujer, y también fue presidenta de coordinación del Fondo Mundial en Haití, que busca combatir el VIH/sida, la malaria y otras enfermedades en el país caribeño, de acuerdo con BBC Mundo.