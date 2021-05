El prestigioso diario estadounidense The Washington Post informó que la investigación que lanzaron en el 2019, conocida como Los Papeles de Afganistán, en la que revelan los secretos de la campaña de Estados Unidos en dicho país recogidos por una auditoría interna del Gobierno, será publicada como un libro a cargo de la editorial Simon & Schuster.

“Los Papeles de Afganistán es la historia de investigación pionera de cómo tres presidentes sucesivos y sus comandantes militares engañaron al público año tras año sobre la guerra más larga en la historia de Estados Unidos (escrita) por el reportero del Washington Post Craig Whitlock, tres veces finalista del Premio Pulitzer”, reseña el Post en una nota.

En el 2019, luego de tres años de investigación y disputas legales por la petición del diario para acceder a dicha auditoría realizada por la Oficina del Inspector General para la Reconstrucción de Afganistán amparado por la Ley de Libertad de Información, el Post publicó la investigación.

The Washington Post informó que la investigación conocida como Los Papeles de Afganistán será publicada como un libro a cargo de la editorial Simon & Schuster. (Foto: Simon & Schuster).

Al conocerse los más de 400 testimonios de fuentes militares, diplomáticas y otros actores directamente involucrados en el conflicto, reunidos en 2 mil páginas, se reveló cómo el Gobierno Estadounidense era consciente de que la guerra de Afganistán iniciada en el 2001 estaba destinada a durar un largo tiempo y, muy probablemente, a fracasar.

FRACASO EVIDENTE

Una de las revelaciones, por ejemplo, era la de que muchos líderes militares no conocían quién era el verdadero enemigo durante la campaña. “No tengo visibilidad acerca de quiénes son los malos”, se quejaba el secretario de Defensa durante la Administración Bush, Donald Rumsfeld, en uno de los documentos. “Somos lamentablemente deficientes en inteligencia humana”, señalaba.

“¿Qué estamos intentando hacer aquí? No teníamos ni idea de dónde nos metíamos (…) Si el pueblo americano supiera la magnitud de estas disfuncionalidades, 2.400 vidas perdidas…”, decía según otro registro Douglas Lute, general de tres estrellas destinado a Afganistán durante los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama.

El mismo Bush en algún momento no sabía el nombre de su comandante durante la guerra en Afganistán. Mientras que Robert Gates, sucesor de Rumsfeld en Defensa, confesó a otro entrevistado que: “no sabíamos una mierda sobre Al Qaeda”, detalla el Post.

Una de las revelaciones, por ejemplo, era la de que muchos líderes militares no conocían quién era el verdadero enemigo durante la campaña. (Foto: Baz Ratner / Archivo Reuters).

Otros destapes dentro de la misma investigación tienen que ver con el excesivo gasto realizado durante la campaña militar y la aceptación de diferentes funcionarios de que había sido un error intentar establecer un único gobierno en Afganistán, un país tribal.

“Nuestra política de crear un gobierno central fuerte era idiota. (Hacerlo tardaría) unos cien años, un tiempo que no teníamos”, revela en otro momento un funcionario del Departamento de Estado.

Un estudio de la Universidad de Brown estima que la campaña en Afganistán costó entre el 2001 y el 2019 un total de entre 934 mil y 978 mil millones de dólares, según un artículo del diario La Vanguardia.

Una nota del medio español El Diario, por otro lado, detalla que Los Papeles de Afganistán revelan un gasto de 133 mil millones de dólares en la reconstrucción del país, haciendo énfasis en cómo un contratista no identificado llegaba a gastar 3 millones de dólares al día en proyectos destinados a un distrito del tamaño de un condado en EE.UU.

En otro momento se señalan los más de 9 mil millones de dólares destinados a combatir la producción de opio que no mostraba resultados pues en el 2018 Afganistán había sido el responsable de producir el 82% del opio que se distribuía a nivel global, según la ONU.

La entrevista a Ryan Crocker, principal diplomático estadounidense en Kabul durante dos etapas, reveló por su parte cómo la corrupción había inundado al estado afgano llevando a que muchos civiles decidieran apoyar a los talibanes en lugar de a un gobierno contaminado.

“Nuestro mayor proyecto, triste e inadvertidamente, puede haber sido el desarrollo de la corrupción masiva”, dijo Crocker según los documentos. “No se pueden poner esas cantidades de dinero en un Estado y una sociedad tan frágiles y no contribuir a que alimenten la corrupción. Simplemente no puedes”, añade.

ENGAÑO PÚBLICO

El Post también señala cómo ninguno de los tres presidentes que pasaron por la Casa Blanca desde el inicio del conflicto (Bush, Obama y Donald Trump) había sido sincero sobre “admitir el fracaso” de la guerra.

“En su lugar, las administraciones de Bush, Obama y Trump enviaron más y más tropas a Afganistán asegurando que había progresos, incluso cuando sabían que no había verdaderas posibilidades de salir victoriosos”, apunta.

El ex presidente de Estados Unidos George Bush. (Foto: Mandel Ngan / AFP).

Un asesor del Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, reveló cómo el Pentágono presionó a Obama tras su llegada a la Casa Blanca para proveerle datos falsos que justifiquen el envío de 30 mil soldados, algo que terminó sucediendo en el 2009. “La métrica fue manipulada siempre durante la guerra”, le dijo la fuente anónima a los agentes que realizaban la auditoría.

Los Papeles de Afganistán revelan también cómo eran las fuerzas afganas las que realmente estaban a cargo de las tareas de combate, llevando a que las cifras de bajas entre locales sea de 50 mil, frente a los 2.400 de estadounidenses que fallecieron en el conflicto.

Un asesor del Consejo de Seguridad Nacional, por ejemplo, reveló cómo el Pentágono presionó a Obama tras su llegada a la Casa Blanca para proveerle datos falsos que justifiquen el envío de 30 mil soldados. (Foto: Wakil Kohsar / Archivo AFP).

Un mando militar confiesa en otro momento que muchos eran “soldados fantasmas” que cobraban un sueldo del ejército sin trabajar. Llegó a señalar que un tercio de los policías reclutados eran “o bien talibanes o bien drogadictos”, según la investigación.

Por este tipo de revelaciones, el Post ha llegado a comprar a Los Papeles de Afganistán con Los Papeles del Pentágono, revelados durante la guerra de Vietnam.

Se espera que el libro salga a la venta el 31 de agosto, un mes después de la fecha propuesta por el actual presidente Joe Biden para el retiro de las tropas de Afganistán, tras una campaña que ya suma dos décadas.

