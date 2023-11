Desde su sorpresiva victoria en las elecciones primarias de agosto, Milei había adelantado que en una eventual presidencia suya Estados Unidos e Israel serían sus aliados prioritarios.

El viaje de esta semana parece confirmar estas palabras, pero ¿qué buscaría obtener el mandatario electo en este viaje a Estados Unidos?

- Carta de presentación -

Para el politólogo argentino Santiago Rodríguez Rey, el viaje de Milei tendría como intención presentarse y mostrar al ala económica del equipo que lo acompañará al menos durante la primera parte de su mandato. Por ello, al libertario lo acompañan sus potenciales ministro de Economía, Luis Caputo, y jefe de gabinete, Nicolás Posse.

“También es una señal a los mercados que le han venido respondiendo de forma positiva. Hoy las acciones argentinas están teniendo un rebote y buenos números en los mercados internacionales. Además, también buscaría demostrar una cercanía con Estados Unidos en general, un símbolo”, comenta Rodríguez Rey a El Comercio.

En ese sentido, el analista político argentino asentado en Estados Unidos Hernán Molina asegura que en el país norteamericano “más que una opinión, hay una falta de certeza sobre quién es este hombre”, en referencia a Milei.

“El tono que usó, las cosas que dijo y cómo se comportó en la campaña llevaron a que mucha gente solo lo tome como un personaje mediático. Pero ahora que ganó y está usando un tono diferente, hay gente a la expectativa de qué pasará cuando asuma el cargo. Hay expectativa sobre su administración”, asegura.

“La idea parece ser llevar al personaje y que tenga entrevistas cara a cara con ciertas personas como para aplacar o profundizar esa imagen”, complementa Rodríguez Rey.

Milei superó en segunda vuelta al candidato del kirchnerismo, Sergio Massa, con el 55,7% de los votos. / LUIS ROBAYO

La premura del viaje y los cambios -se esperaba que se hiciera la semana pasada pero fue pospuesto-, han impedido que Milei pueda pactar reuniones con las figuras políticas más importantes de Estados Unidos; sin embargo, el libertario tendrá la oportunidad de entrevistarse con funcionarios como el director de Consejo de Seguridad Nacional para el Hemisferio Occidental, Juan González; funcionarios de la Casa Blanca, de la Secretaría del Tesoro y del Fondo Monetario Internacional (FMI).

No es un tema menor que Milei haya expresado en repetidas ocasiones su admiración por el expresidente republicano Donald Trump. Sin embargo, esto no ha sido impedimento para mantener una buena línea de comunicación con la Administración Biden.

El mandatario estadounidense llamó a Milei para felicitarlo por su victoria e invitarlo a trabajar juntos. El sucesor de Alberto Fernández invitó al mandatario demócrata a su toma de posesión, aunque esto no se producirá por motivos de agenda, explicaron desde Washington.

“Estados Unidos va a apoyar a Milei porque este tiene el deseo de mantener relaciones más cercanas con Washington. Quizás no específicamente con Joe Biden, pero él es el actual presidente estadounidense, así que estimo que habrá una relación muy profesional. Quizás no tan cercana como la que hubo en la época de Menem, pero sí profesional”, comenta Molina.

- Interés económico -

El viaje del gobernante electo llega, además, luego de una agitada semana llena de rumores sobre los integrantes de su gabinete ministerial. Para Rodríguez Rey, sin embargo, la única particularidad de esta situación es que esta vez ha llegado hasta oídos de la opinión pública.

“Más que problemas diría que hubo una definición de gabinete a cielo abierto. Hay más ruido que nueces en el sentido de los nombres, en cualquier organización de gabinetes sucede eso. Lo distinto es que es más público, pero la danza de nombres es normal”, señala.

Con una inflación anual del 140%, el 40% de la población en el umbral de pobreza y una inminente recesión para finales de año, el aspecto económico es, sin duda, uno de los grandes retos que encarará Milei desde que asuma la presidencia el 10 de diciembre.

A esto se suma, además, la deuda por 44 mil millones de dólares que mantiene el país con el FMI. El último viernes, el presidente electo sostuvo una conversación virtual con la directora general de dicho organismo supranacional, Kristalina Georgieva, para hablar al respecto.

Argentina mantiene una deuda de 44 mil millones de dólares con el FMI.

Se ha teorizado en los últimos días que la visita de Milei a Estados Unidos tendría entre sus fines también hacerse con el favor de Washington para apoyar una eventual renegociación de la deuda con dicho organismo.

Al respecto, Molina considera que el libertario contaría con la disposición del FMI para una eventual negociación de plazos. “El FMI ha sido bastante tolerante con Argentina. Apoyó las negociaciones de Sergio Massa y de Martín Guzmán antes de eso. No va a dejar a Argentina sola, no le conviene que caiga. A Estados Unidos le conviene tener a Argentina aliada y no alejada como estuvo primero con el kirchnerismo o en menor grado con Alberto Fernández. El hecho de que Milei, además, tenga propuestas más en sintonía con los planes del FMI como la baja del déficit, aumentar los impuestos o reducir el gasto público me hace pensar que recibirá el apoyo del FMI”, señala.

Rodríguez Rey, por su parte, comenta que si bien el eventual ministro de Economía, Luis Caputo, “incluye algo sobre la renegociación de deuda en sus presentaciones”, cualquier tipo de impacto real sobre el tema se habría producido durante la entrevista entre Milei y Georgieva.