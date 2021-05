El príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan pidieron este jueves a sus seguidores que donen dinero para comprar vacunas contra el coronavirus. Este gesto quieren que sea catalogado como una forma de celebrar el segundo cumpleaños de su hijo Archie.

“Nos ha conmovido profundamente en los últimos dos años sentir el calor y el apoyo a nuestra familia en honor al cumpleaños de Archie”, dijo la pareja, que ahora vive en California tras renunciar a sus funciones reales.

En una carta publicada en el sitio web de su fundación sin ánimo de lucro Archewell, elogiaron a los seguidores por sus donaciones benéficas en el cumpleaños de Archie.

“Muchos de ustedes hacen donaciones a organizaciones benéficas en su nombre, y conmemoran la ocasión haciendo un acto de servicio, todo ello por la bondad de sus corazones. Recaudan fondos para los que más lo necesitan, y lo siguen haciendo de forma orgánica y desinteresada. Estamos increíblemente agradecidos”, dijeron.

“Este año, nuestro mundo sigue en la senda de la recuperación del COVID-19. Sin embargo, demasiadas familias siguen luchando contra el impacto de esta pandemia”, dijeron, pidiendo donaciones para la compra de vacunas para “las familias de los lugares más vulnerables del mundo”

“No podremos tener una recuperación real hasta que todo el mundo, en todas partes, tenga el mismo acceso a la vacuna”, dijo la pareja, que copresentó un concierto para recaudar fondos para las vacunas que se emitirá el domingo.

En el evento “Vax Live: The Concert To Reunite The World” (El Concierto para Reunir al Mundo) aparecerán el presidente estadounidense Joe Biden y su esposa, así como la vicepresidenta Kamala Harris, mientras se suceden los espectáculos de artistas como Jennifer López, Eddie Vedder, J Balvin y HER.

Organizado por Global Citizen, una organización internacional de defensa de los derechos humanos, la iniciativa insta a las empresas a “donar dólares a cambio de dosis” y a los gobiernos del G7 a compartir el exceso de vacunas.

También se insta a las empresas farmacéuticas, “incluida Moderna, a que pongan las vacunas a disposición del público a precios no lucrativos”.

