Sale de prisión la joven víctima de tráfico sexual que mató a un hombre a los 16 años

Nashville. Cyntoia Brown, una mujer estadounidense de 31 años que en el 2004, cuando tenía 16 años, fue arrestada por matar de un disparo en la cabeza a Johnny Allen, un agente inmobiliario de 43 años que había contratado sus servicios como prostituta, fue liberada este miércoles tras ser indultada por el gobernador de Tennessee. Ella siempre sostuvo que fue víctima de tráfico sexual.

Celebridades como Kim Kardashian West, Rihanna y otras respaldaron la causa y liberación de Cyntoia Brown y en enero el entonces gobernador de Tennessee Bill Haslam conmutó su sentencia de cadena perpetua.

►Cyntoia Brown, la víctima de tráfico sexual a la que conmutaron la condena por asesinato



►Exnovias del tirador de Dayton revelan escalofriantes detalles de su salud mental



►Peruana es asesinada en España por su expareja, también peruano



De acuerdo con la conmutación de su condena Brown, seguirá bajo libertad vigilada durante 10 años con la condición de no violar ley alguna, tener trabajo y participar de forma regular en sesiones de terapia.

Cyntoia Brown en una imagen del 23 de mayo del 2018. (AP).

En un comunicado emitido el lunes, Brown dijo que quiere ayudar a otras mujeres y jovencitas que sufren de abuso y explotación.

“Agradezco al gobernador y la primera dama Haslam por su voto de confianza en mí y con ayuda del Señor haré que ellos y todos los que me apoyaron se sientan orgullosos de mí”, escribió.

Sus abogados dijeron que pide respeto a su privacidad y período de transición antes de responder públicamente.

Las claves del caso:

--Una infancia dura--

Según los documentos judiciales, la madre de Cyntoia Brown, que era adicta al alcohol y las drogas, la entregó en adopción cuando era pequeña. A los 16 años, Brown huyó de su familia adoptiva y empezó a vivir en un motel con un proxeneta que la violó y la forzó a ser prostituta.

--Crimen y condena--

En el 2004, Cyntoia Brown fue sentenciada a cadena perpetua por el asesinato de Johnny Allen. Tenía 16 años y fue juzgada como adulta y condenada por asesinato en primer grado y robo con agravantes.

La policía dijo que le disparó en la nuca a quemarropa con un revólver que compró para robarle. Johnny Allen la había recogido en un restaurante de Nashville para mantener relaciones sexuales con ella.

De acuerdo con CNN, la sentencia la obligaba a cumplir al menos 51 años de cárcel antes de ser elegible para libertad condicional. La mujer fue liberada tras pasar 15 años en prisión.



El gobernador de Tennessee Bill Haslam dijo que la condena era demasiado severa por tratarse de un crimen que Brown confesó haber cometido cuando era adolescente.

Cyntoia Brown durante el juicio en su contra.

--En defensa propia--

Durante el juicio, Cyntoia Brown dijo que cuanto tenía 16 años, Johnny Mitchell Allen la contrató para tener relaciones sexuales. La llevó a su casa, donde le mostró su colección de armas de fuego diciéndole que había sido francotirador en el ejército.

Brown dijo que un proxeneta la había obligado a prostituirse y que se resistió a tener relaciones con Allen. Pero luego lo vio buscar algo debajo de la cama y que creía que la iba a matar.

"Él me agarró entre las piernas, me agarró muy duro. Comencé a pensar que me iba a golpear o hacerme algo por el estilo…", narró Brown durante el juicio.



Agregó que sacó una pistola de su bolso y le disparó en defensa propia.

La fiscalía argumentó durante su juicio que ella le disparó en un intento de robo, porque luego le quitó la billetera y se llevó dos armas.

--Campaña por su libertad--

Con el paso de los años, el caso de Brown se convirtió en tendencia en las redes sociales, inspirando la etiqueta viral #FreeCyntoiaBrown. Celebridades como Rihanna y Kim Kardashian West hicieron campaña por su liberación.

"Imagínate a la edad de 16 años siendo objeto de tráfico sexual por un proxeneta llamado ‘despiadado’. Después de días de haber sido drogada y violada repetidamente por diferentes hombres, un depredador infantil de 43 años te compra y te lleva a su casa para usarte para tener relaciones sexuales. Eres arrestada, enjuiciada y condenada como adulto y sentenciada a cadena perpetua. Esta es la historia de Cyntoia Brown. Será elegible para libertad condicional cuando tenga 69 años", escribió Rihanna.

--Estudios en prisión--

Estando en prisión, Brown recibió su título de la Universidad Lipscomb en el 2015 y, según The Tennessean, en mayo, obtuvo una licenciatura en la Prisión para Mujeres de Tennessee.

La cantante Rihanna compartió en el 2017 fotos de la graduación de Cyntoia Brown en la Universidad Lipscomb.

"Hoy está a años luz, como mujer, de lo traumatizada que estaba a los 16 años", dijo en enero Derri Smith, fundadora y directora ejecutiva de la organización sin fines de lucro End Slavery Tennessee.

Brown tiene un libro que piensa publicar a mediados de octubre y a fines de este año se difundirá un documental sobre su vida, dijeron en un comunicado las empresas cinematográficas Odyssey Impact y Daniel H. Birman Productions Inc.