Un hombre que se declaró culpable de matar a su ex esposa y agredir sexualmente a su pequeña hija mientras su madre agonizaba fue ejecutado el miércoles por la noche, convirtiéndose en el primer preso ejecutado en Mississippi, Estados Unidos, en nueve años.

David Neal Cox, de 50 años, abandonó todas las apelaciones y presentó documentos judiciales llamándose a sí mismo “digno de muerte” antes de que la Corte Suprema del estado fijara su fecha de ejecución. Parecía tranquilo cuando recibió una inyección letal. Un forense lo declaró muerto a las 6:12 pm en la Penitenciaría Estatal de Mississippi, en Parchman.

Cox se declaró culpable en el 2012 de asesinato capital por la muerte a tiros en mayo de 2010 de su ex esposa, Kim Kirk Cox. También se declaró culpable de varios otros cargos, incluida la agresión sexual. Un jurado dictó la sentencia de muerte.

Cox vestía un mono rojo de prisión y estaba cubierto por una sábana blanca durante la ejecución. Anchas correas de cuero lo sujetaban en una camilla.

“Quiero que mis hijos sepan que los amo mucho y que fui un buen hombre en un momento”, dijo Cox justo antes de que comenzara la inyección. “Nunca leas nada más que la Biblia King James”.

Lindsey Kirk mira fotografías de la infancia de ella y su difunta madre Kim Kirk Cox, el sábado 13 de noviembre de 2021 en New Albany, Mississippi. (Foto AP / Rogelio V. Solis).

Cox agradeció al comisionado estatal de correccionales, Burl Cain, por “ser muy amable conmigo. Y eso es todo lo que tengo que decir“.

Cox pareció tomar varias respiraciones profundas después de que los químicos letales comenzaron a fluir a través de un tubo de plástico transparente hacia su cuerpo, y su boca se movió un poco. Fue declarado muerto a los pocos minutos.

Entre los que presenciaron la ejecución se encontraba la hijastra de Cox, que ahora tiene 23 años. Tenía 12 años cuando él la agredió sexualmente tres veces frente a su madre herida mientras los retenía a ellos y a uno de sus hermanos menores como rehenes la noche del 14 y el 15 de mayo de 2010 en el pequeño pueblo de Sherman.

Mississippi llevó a cabo seis ejecuciones en 2012. El estado no tiene programadas otras entre las más de 30 personas que se encuentran actualmente en el corredor de la muerte.

Los estados han tenido dificultades para encontrar drogas de inyección letal porque las compañías farmacéuticas comenzaron a bloquear el uso de sus productos para ejecutar sentencias de muerte.

El Departamento de Correcciones de Mississippi reveló en documentos judiciales a principios de este año que había adquirido tres medicamentos para el protocolo de inyección letal: midazolam, que es un sedante; bromuro de vecuronio, que paraliza los músculos; y cloruro de potasio, que detiene el corazón.

Cain dijo a The Associated Press el martes que las drogas que figuran en los registros judiciales fueron las que se utilizaron para la ejecución. No dijo dónde las obtuvo el departamento.

Cain, el ex jefe de la penitenciaría del estado de Luisiana en Angola, fue testigo de varias ejecuciones en ese estado vecino antes de asumir su nuevo cargo en Mississippi. Estuvo junto a Cox durante la ejecución.

“No se podía hacer una imagen más perfecta de la que teníamos esta noche”, dijo Cain a los periodistas después.

Un grupo que se opone a las ejecuciones, Death Penalty Action, dijo anteriormente que matar a un recluso que renunció a todas las apelaciones equivaldría a un “suicidio patrocinado por el estado”. El grupo había solicitado al gobernador republicano Tate Reeves que bloqueara la ejecución de Cox, pero la portavoz de Reeves dijo que el gobernador se negó a intervenir porque Cox admitió “crímenes horribles”.

Opositores a la pena de muerte. (AP).

Los abogados de la Oficina de Asesoría Jurídica Posterior a la Condena de Capital de Mississippi representaron a Cox en los últimos años. Después de que la Corte Suprema del estado fijó la fecha de su ejecución, Cox envió una declaración escrita a mano en la que se oponía firmemente a su participación continua. La directora de la oficina, Krissy C. Nobile, dijo el martes que después de “una deliberación considerable y difícil, y por respeto a la autonomía y deseo declarado de David Cox”, la oficina no planeó más apelaciones para él.

El padre de Kim Cox, el agente policial retirado Benny Kirk, dijo que David Cox llamó durante la noche del ataque y dijo que le había disparado a Kim. Benny Kirk habló por teléfono con su hija y ella le dijo: “‘Papi, me estoy muriendo’”.

La policía rodeó la casa e intentó que David Cox liberara a su esposa y a sus dos hijos. Kim Cox estaba muerta cuando terminó la terrible experiencia después de más de ocho horas.

The Associated Press no suele identificar a las víctimas de agresión sexual, pero la hijastra de Cox, Lindsey Kirk, aceptó ser entrevistada y hablar sobre lo que le sucedió. Ella le dijo a The Associated Press la semana pasada que David Cox la había agredido sexualmente durante unos años cuando su madre estaba fuera de la casa, y que amenazó con matarlos si se lo contaba a alguien.

Mientras se quedaba con sus abuelos en el verano de 2009, Kirk le envió un mensaje de texto a su madre y le contó sobre las agresiones de su padrastro. Poco después de eso, David Cox fue arrestado y acusado de violación de menores, agresión sexual, abuso infantil y posesión de metanfetamina. Quedó en libertad en abril de 2010 sin ser juzgado. Kim Cox obtuvo una orden de restricción en su contra y se mudó a la casa de su hermana.

La familia de Kim Cox no emitió una declaración después de la ejecución.

Quedaban dudas sobre si David Cox fue responsable de la desaparición en 2007 de la esposa de su hermano, Felicia Cox, quien fue vista por última vez en un condado vecino. Su hija, Amber Miskelly, le dijo recientemente a WTVA-TV que David Cox fue la última persona que vio a su madre con vida. Después de la ejecución, Cain dijo que David Cox no había hablado sobre la desaparición de su cuñada.

