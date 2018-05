Washington. El presidente Donald Trump dijo el jueves que el reembolso a su abogado por los fondos que pagó para mantener callada a la actriz porno Stormy Daniels se efectuó a través de un anticipo mensual y “no tuvo nada que ver con la campaña”.

Trump tuiteó que su abogado personal Michael Cohen recibía un anticipo mensual por servicios a prestar “desde el cual realizó, por medio de reembolso, un contrato privado entre dos partes que se conoce como un acuerdo de confidencialidad”.



El presidente añadió que “se utilizó el acuerdo para detener las acusaciones falsas y extorsivas hechas por ella acerca de una relación”.



Trump había dicho anteriormente que desconocía un pago de 130.000 dólares a Daniels días antes de la elección del 2016 a cambio de su silencio sobre una presunta relación sexual con Trump.



En una sorprendente revelación, el nuevo abogado de Trump, Rudolph Giuliani, dijo en la víspera que el mandatario le reembolsó a Cohen los 130.000 dólares que éste le pagó a Daniels, con lo que contradijo las afirmaciones anteriores de Trump.



Durante una presentación en el canal Fox News, Giuliani sostuvo que el dinero había sido “canalizado... a través de la firma de abogados y el presidente lo reembolsó”.



Al preguntársele si Trump sabía acerca del trato, Giuliani respondió: “Él no sabía los detalles del mismo, hasta donde yo sé. Pero sí estaba al tanto del acuerdo en general, que Michael atendería cosas como esta, de la misma forma en que yo me encargo de este tipo de cosas para mis clientes. No los molesto con cada cosa que surge. Se trata de gente muy ocupada”.



Fuente: AP