Con este revés, Trump, que cumplirá 77 años este miércoles 14, pasa a ser el primer exmandatario en ser acusado de delitos federales en Estados Unidos. Ya a fines de marzo se había convertido en el primero en ser objeto de una acusación penal en un caso vinculado con el pago a una estrella porno a cambio de su silencio.

Los últimos cargos anunciados contra Trump tienen que ver con el descubrimiento en el 2022 de cajas con documentos clasificados que se hallaron cuando el FBI registró la casa del magnate en Mar-a-Lago, en Palm Beach (Florida). La fiscalía acusa al republicano de retención ilegal de secretos del Gobierno, obstrucción a la justicia, conspiración y otros delitos que son penados con prisión.

“La divulgación no autorizada de estos documentos clasificados podría poner en riesgo la seguridad nacional de Estados Unidos”, afirmó el fiscal especial Jack Smith.

La policía encontró decenas de cajas llenas de archivos secretos del Pentágono, la CIA, la Agencia de Seguridad Nacional y otros organismos de inteligencia en la casa de Trump en Florida. (Foto: AFP) / HANDOUT

Lo histórico de las acusaciones –las antiguas y las nuevas– no desvía el foco de la pregunta que más se repite sobre el futuro de Trump: ¿Afecta todo esto las posibilidades del magnate en la carrera presidencial? La respuesta sigue siendo que no. Según la Constitución de EE. UU., una acusación e incluso una sentencia no son impedimentos para que un ciudadano postule o gane el máximo cargo en el país.

Bajo los reflectores

Lo que para cualquier otro candidato podría haber significado la muerte instantánea de su carrera política, para Trump luce casi como una anécdota más. Como ocurrió hace poco más de dos meses, la recaudación de su campaña ha vuelto a tomar impulso con este nuevo lío judicial. “Soy inocente”, dijo la noche del jueves en un video, en el que dijo sufrir “la caza de brujas más grande de la historia” por parte de sus rivales demócratas.

“Se llama interferencia electoral, están intentando destruir mi reputación para poder ganar los comicios [...] van por mí porque estoy liderando las encuestas”, dijo el exmandatario anteanoche.

La analista internacional Brenda Estefan afirma que este caso resulta más atractivo para la oposición porque es de mayor interés público que el anterior. Sin embargo, cree que el efecto que tendrá en Trump no será el que sus rivales quisieran. “Al igual que la imputación pasada, esto le da los reflectores que él tanto quiere. A Trump le encanta seguir estando en la primera plana, le gusta victimizarse y estos juicios de alguna manera le han permitido continuar con este discurso de que se trata de una cacería en su contra”, dice a El Comercio.

Según ella, de los varios casos que lo complican solo uno tiene el potencial de frustrar sus planes de reelección: el de su papel en el asalto al Capitolio perpetrado por sus seguidores el 6 de enero del 2021. Es el único que podría desembocar en los cargos más graves contra Trump. La enmienda 14 de la Constitución prohíbe ocupar cualquier cargo público a quien “participó en una insurrección o rebelión”.

“Solo ese caso cambiaría el curso de su candidatura porque ahí sí habría una acusación que podría afectar los derechos políticos de Trump. Todos los demás casos no afectan su posibilidad de ser candidato, aun si estuviese detenido y, dada la trumpización del Partido Republicano, no sería extraño que él fuera el abanderado del partido”, añade Estefan.

LO QUE VIENE Trump se presentará por primera vez ante el Palacio de Justicia Federal de Miami el martes 13 por la tarde.

El año pasado, el expresidente entregó 15 cajas con unos 200 documentos clasificados. En agosto del 2022, el FBI encontró unos 11.000 documentos tras allanar su casa en Florida.

Según el diario “The Washington Post”, el cargo de obstrucción acarrea un máximo de 20 años de pena y los de retención deliberada hasta 10 años cada uno.



¿Partido en crisis?

La nueva imputación a Trump llega en momentos en que la campaña republicana está terminando de tomar forma. Esta semana, la ya atestada lista de candidatos conservadores sumó tres nuevos aspirantes para hacer un total de 10, por ahora. El expresidente, con su gran popularidad, lidera todas las encuestas y prácticamente mantiene el control sobre el Partido Republicano.

Un oficial de policía se encuentra en la entrada principal del Mar-a-Lago Club, hogar del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, el 3 de abril de 2023. (Foto de Giorgio Viera / AFP). / GIORGIO VIERA

Entre quienes anunciaron su candidatura en los últimos días está Mike Pence, exvicepresidente de Trump hoy convertido en uno de sus más fuertes críticos. Sin embargo, tanto Pence como el gobernador de Florida, Ron DeSantis, quien va segundo en los sondeos, han cerrado filas en torno al magnate en cuanto a los procesos judiciales en su contra se refiere.

Eduardo Gamarra, catedrático de la Universidad Internacional de Florida, enfatiza que la situación de Trump es síntoma de una grave crisis en el Partido Republicano. “El expresidente tiene muchas acusaciones en su contra y la última es una acusación federal, lo cual sí podría costarle políticamente”, puntualiza a este Diario.

Además, señala que la gran cantidad de precandidatos republicanos da el mensaje de que no ha habido tanta coherencia en torno a Trump, ni siquiera en torno a DeSantis.

“Todo esto da la imagen de que el Partido Republicano está en crisis. Es una agrupación en crisis porque tiene un líder con unas 15 acusaciones graves y 20 más que no lo son tanto y no se sabe si alguien tendrá suficiente apoyo para enfrentarlo. Es un candidato con enormes problemas legales”, concluye Gamarra.