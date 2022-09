Este 4 de octubre sale a la venta “Confidence Man: The Making of Donald Trump and the Breaking of America”, un nuevo libro sobre el expresidente de Estados Unidos esta vez escrito por la periodista Maggie Haberman, reportera del diario The New York Times. En el texto, al que han tenido acceso varios medios estadounidenses, se relata el caos que se vivía en la Casa Blanca durante la gestión del republicano, los arrebatos del magnate, la relación con su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner, su “preocupación” por el estado de salud de una jueza progresista de la Corte Suprema, su idea de bombardear a los nactotraficantes mexicanos, entre otros episodios.

El Washington Post, que consultó el libro, señala que Trump preguntó varias veces si se podía bombardear los laboratorios de los cárteles mexicanos de la droga , y que incluso planteó esa opción al entonces secretario de Defensa, Mark Esper, quien reaccionó “atónito”.

Como lo recuerda Univisión, en mayo pasado el propio Esper, en su libro de memorias, hizo alusión al asunto de atacar con misiles los laboratorios de drogas en México y dijo que en dos ocasiones se estuvo cerca de concretar.

Según Haberman, la idea se le ocurrió a Trump después de que el subsecretario de Salud, Brett Giroir, le dijera que debían ocuparse de los laboratorios de los narcos con “plomo en el objetivo” para evitar que las drogas ilegales cruzaran la frontera entre Estados Unidos y México. La periodista cita fuentes de la Casa Blanca para afirmar que Giroir “usaba su uniforme [militar] de gala” en las reuniones y que eso “confundía al expresidente”.

El almirante Brett Giroir, entonces subsecretario de Salud del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, en una imagen del 28 de septiembre de 2020. (MANDEL NGAN / AFP).

Giroir fue preguntado sobre el tema y dijo en un correo electrónico que no comentaría sobre tales conversaciones privadas con Trump. Pero sí criticó el flujo de drogas a través de la frontera con México.

El Washington Post preguntó sobre el asunto a Taylor Budowich, portavoz de Trump, quien se se negó a comentar sobre lo que llamó “conversaciones privadas”, pero criticó el tráfico de drogas y agregó que “todas las opciones tienen que estar sobre la mesa” para frenar ese problema.

La periodista Maggie Haberman

entrevistró tres veces a Donald Trump para el libro después de que dejara la Casa Blanca.

Los asesores principales Ivanka Trump y Jared Kushner observan cómo el presidente Donald Trump muestra una orden ejecutiva sobre el antisemitismo, el 11 de diciembre de 2019. (Brendan Smialowski / AFP).

Ivanka y Jared Kushner

En el libro de 607 páginas se relata también sobre la vez en la que el presidente estuvo a punto de despedir a su hija Ivanka Trump y a su yerno Jared Kushner de la Casa Blanca a través de un tuit, de acuerdo con la cadena CNN.

Ivanka Trump y Jared Kushner eran asesores de alto nivel de la Casa Blanca. Durante las reuniones con el entonces secretario general John Kelly y el entonces consejero de la Casa Blanca Don McGahn, Trump planteó la posibilidad de despedirlos, según Haberman.

El presidente estuvo a punto de tuitear que su hija y su yerno abandonaban la Casa Blanca, pero Kelly lo detuvo, diciéndole que primero tenía que hablar con ellos directamente, informa CNN.

Finalmente, Trump nunca habló con ellos e Ivanka Trump y Jared Kushner permanecieron en la Casa Blanca durante toda la Presidencia del republicano.

En el libro se menciona que Trump subestimaba a Kushner y se burlaba de él e incluso decía que era amanerado, escribe Haberman. “Parece un niño”, dijo Trump después de que Kushner hablara públicamente en el 2017 tras su testimonio ante el Congreso.

El 25 de septiembre del 2020, la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Bader Ginsburg, pionera en la lucha por la igualdad de género, se convierte en la primera mujer del país que recibe un funeral de Estado. (CAROLINE BREHMAN / POOL / AFP).

La salud de la jueza Ruth Bader Ginsburg

En el año 2020, cuando la jueza progresista de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg estaba enferma, Trump oraba por ella “sarcásticamente”, según el libro, y preguntaba a sus oficiales: “¿Cuánto tiempo crees que le queda?”, de acuerdo con Telemundo.

Trump juntaba sus manos y miraba hacia el cielo, escribe Haberman. “Por favor, Dios. Por favor, cuida de ella. Cada vida es preciosa”, dijo el presidente, antes de casi guiñar un ojo y mirar a sus asesores. “¿Cómo está ella?”, preguntaba.

Cuando otro visitante llegó al Despacho Oval, Trump preguntó: “¿Va a sobrevivir? ¿Cuánto tiempo crees que le queda?”, indica CNN.

Finalmente la jueza falleció en septiembre del 2020 y Donald Trump pudo nominar un juez conservador para la Corte Suprema de Estados Unidos.

En noviembre del 2020, Donald Trump denunció fraude electoral sin presentar pruebas y se proclamó vencedor de las elecciones. (Foto: Getty Images).

La derrota electoral

La periodista Maggie Haberman indica que entrevistó a 250 personas para el libro. En uno de los pasajes narra lo sucedido después de la derrota electoral del republicano en noviembre del 2020 ante el demócrata Joe Biden.

Haberman dice que Trump intentó utilizar algunas de las mismas tácticas que le habían mantenido a flote en los negocios durante tantos años. El presidente dijo a sus ayudantes que simplemente no dejaría la Casa Blanca.

Agrega que Trump no quiso escuchar a los que decían que había perdido la elección. La asesora de la Casa Blanca Hope Hicks le indicó que no había visto ninguna prueba de fraude generalizado. “Te equivocas”, le respondió Trump.

Haberman también escribió que mientras Trump se acercaba al 6 de enero del 2021 con la falsa creencia de que el entonces vicepresidente Mike Pence podría bloquear la certificación del triunfo de Biden, el secretario general de Pence, Marc Short, advirtió al Servicio Secreto de que Trump se iba a poner en contra del vicepresidente y que podría haber un riesgo de seguridad para el país.