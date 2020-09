George Floyd, Eric Garner, Mike Brown, Freddie Gray, Tamir Rice, Trayvon Martin. Todos estos nombres le deben sonar familiares. Ya sea por las masivas protestas callejeras que han levantado o por los cientos de artículos que se han publicado en los medios luego de que estos afroamericanos fuesen asesinados por policías blancos en Estados Unidos. Ahora intente nombrar a alguna mujer afroamericana que haya muerto en la misma situación.

Si pudo recordar alguno, difícilmente podrá elaborar una lista tan larga como la de hombres afrodescendientes asesinados por uniformados. Esa es la principal razón por la que en el 2014 nació la campaña Say Her Name, lo que en español equivaldría a “di el nombre de ella”.

Como parte del movimiento Black Lives Matter, el hashtag #SayHerName fue impulsado por el Foro de Política Afroamericana y el Centro de Estudios de Interseccionalidad y Políticas Sociales porque “las mujeres negras han sido asesinadas en muchas de las mismas circunstancias que sus hermanos, padres e hijos. Han sido asesinadas conduciendo mientras por ser negras, estando en sus casas por ser negras, teniendo crisis mentales por ser negras y sus pérdidas simplemente no se han registrado en de la misma manera (que la de los hombres)”, tal como explicó Kimberlé Crenshaw , confundadora de la campaña, a la radio pública estadounidense NPR en julio de este año.

Basadas en la consigna de que lo que no es nombrado no existe, Crenshaw, quien también es directora ejectuvia del Foro de Política Afroamericana, detalló a NPR que este movimiento intenta “crear conciencia al insistir en que digamos sus nombres porque si podemos decir sus nombres, podemos saber más sobre sus historias”.

En ese sentido, uno de los casos más emblemáticos para #SayHerName fue el de Breonna Taylor una joven afroamericana de 26 años que murió en marzo tras ser baleada por la policía de Louiseville en su departamento. Pese a ser ampliamente cubierto, una crónica escrita por la periodista Precious Fondren para Teen Vogue narra cómo durante la cobertura de diferentes manifestaciones contra la violencia policial que tuvieron lugar en Ohio durante junio no escuchó consignas de justicia a favor las mujeres afroamericana asesinadas.

“La marcha duró unas dos horas, pero me di cuenta de unos 20 minutos en que no se había creado ni un solo cántico para honrar la vida de Breonna Taylor”, escribe Fondren. “No fue hasta el final de la protesta que se mencionó su nombre, y no hubo un cántico enfurecido para conmemorar sus últimas palabras como las de Floyd”.

Uno de los casos más emblemáticos para #SayHerName fue el de Breonna Taylor una joven afroamericana de 26 años que murió en marzo tras ser baleada por la policía de Louiseville en su departamento. (Foto: AP)

Taylor era una técnica médica de emergencia que la noche del 13 de marzo dormía en su habitación junto a su novio, Kenneth Walker, cuando un grupo de policías derrumbó la puerta de su departamento, sin haber tocado la puerta o el timbre previamente, alegando que ejecutaban una orden de registro como parte de una investigación por drogas, de acuerdo a un artículo publicado por la BBC .

Walker despertó pensando que alguien entraba a robar el departamento, por lo que tomó su arma y comenzó a disparar. El hombre contaba con permiso para portarla y el acto se habría considerado defensa personal. La policía respondió a los disparos y terminó matando a Taylor de ocho balazos. Una grabación difundida días después del asesinato reveló la llamada de Walker al 911 diciendo que “alguien derribó la puerta y le disparó a mi novia”.

La policía no halló drogas en el departamento y poco después se conoció que hubo un error en la dirección que figuraba en la orden.

Esta foto sin fecha cortesía de la familia de Breonna Taylor muestra a la joven posando durante una ceremonia de graduación en Louisville, Kentucky. (AFP/Cortesía de la familia de Breonna Taylor).

El martes, tras un largo proceso, la alcaldía de Louisville anunció que se había alcanzado un acuerdo judicial con la familia de Taylor, quienes recibirán una indemnización por 12 millones de dólares. Además, el alcalde de la ciudad, Greg Fisher, informó que el acuerdo contempla una serie de reformas a los procedimientos policiales para prevenir futuras muertes.

Lonita Baker, una de las abogadas de la familia de Taylor, señaló que el acuerdo financiero fue aceptado bajo la condición de “una reforma policial significativa”.

Sin embargo, el proceso judicial continúa pues Baker aseguró que la petició al fiscal general del estado para responsabilizar a los policías involucrados y llevar el caso ante un gran jurado, sigue en pie.

