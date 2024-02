El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ganó con facilidad las primarias demócratas de Carolina del Sur para las elecciones de noviembre, en las que posiblemente competirá con el republicano Donald Trump.

Biden, de 81 años, arrasó en Carolina del Sur con el 96,2 % de los votos. El presidente solo tenía a dos rivales: el congresista y empresario Dean Phillips, que obtuvo un 2,1% de los votos, y la autora de libros de autoayuda Marianne Williamson, que sacó 1,7%.

Mediante un comunicado, Biden dijo que Carolina del Sur lo ha vuelto a situar “en el camino” para ganar la Presidencia y hacer que Donald Trump sea de nuevo un “perdedor”.

“En 2020, fueron los votantes de Carolina del Sur quienes demostraron que los expertos estaban equivocados, dieron nueva vida a nuestra campaña y nos encaminaron hacia ganar la presidencia”, sostuvo Biden. “Ahora, en 2024, el pueblo de Carolina del Sur ha vuelto a hablar y no tengo ninguna duda de que nos han puesto en el camino para volver a ganar la presidencia y hacer de Donald Trump un perdedor otra vez”.

Estas son las claves de la victoria de Biden:

La minoría que Biden quiere mantener

Esta es la primera vez en 50 años en la que el Partido Demócrata inicia sus primarias en Carolina del Sur.

“Hola Carolina del Sur. Si alguna vez dudan de que el poder de cambiar América está en tus manos, ustedes lo han demostrado. Ustedes son la razón por la que soy presidente. Ustedes son la razón por la que Kamala Harris es una histórica vicepresidenta. Y ustedes son la razón por la que Donald Trump es un expresidente derrotado. Ustedes son la razón por la que Donald Trump es un perdedor. Y ustedes son la razón por la que vamos a ganar y derrotarlo de nuevo”, dijo Biden en un discurso antes de las primarias del sábado.

El electorado demócrata de Carolina del Sur está formado principalmente por votantes afroamericanos, una de las columnas vertebrales del partido.

El 26% de los residentes de Carolina del Sur son negros. En las elecciones generales del 2020, los votantes afroamericanos constituyeron el 11% del electorado nacional, y 9 de cada 10 de ellos apoyaron a Biden, según AP VoteCast, una encuesta amplia entre los votantes de esa elección.

¿Por qué es importante Carolina del Sur para Biden?

En el 2020, tras perder las primarias en Iowa, New Hampshire y Nevada, Biden ganó en Carolina del Sur con el doble de votos que sacó su más cercano rival, Bernie Sanders.

“Carolina del Sur fue la primera primaria presidencial o caucus que ganó en su vida Biden después de postular a la Presidencia tres veces, en 1998, el 2008 y el 2020, cuando empezó su campaña tan mal en Iowa y New Hampshire. Así que Carolina del Norte personalmente para Biden, el exsenador y exvicepresidente de Delaware, es un hogar político lejos de casa para él”, le dijo a El País Bill Barrow, periodista de The Associated Press.

Pese a su valor simbólico, es poco probable que Biden gane en Carolina del Sur en las elecciones de noviembre, pues en los últimos 48 años ese estado ha apoyado a candidatos republicanos para la Presidencia.

¿Cuál fue el nivel de asistencia?

Uno de los retos de los demócratas en Carolina del Sur estaba en asegurar una participación similar a la de las primarias de hace cuatro años.

Pero con el escrutinio casi completo, durante la jornada electoral votaron 131.315 personas en Carolina del Sur, lo que representa una disminución del 75 % en comparación con 2020, cuando participaron 539.263, reportó la agencia EFE.

En el 2020, Biden compitió con varios demócratas de peso por la nominación del partido, mientras que ahora prácticamente no enfrenta competencia.

Carolina del Sur asignó a Biden 55 delegados de los 2.000 que necesitará para proclamarse oficialmente como el candidato demócrata para las elecciones de noviembre.

Ahora viene Nevada

Este martes será en turno de Nevada, el segundo estado donde votarán los demócratas en sus primarias.

En Nevada el 22% de los votantes son latinos, según el Centro Pew. Biden hizo campaña este domingo en Las Vegas, donde viven gran parte de los hispanos.

En el 2020, Biden superó a Trump en Nevada por apenas 2,4 puntos porcentuales. Mientras que en el 2016, la entonces candidata demócrata Hillary Clinton también ganó en Nevada frente a Trump por un estrecho margen.