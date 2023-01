Una pizzería de Las Vegas, Estados Unidos, pasó de no tener clientes a lleno total de manera repentina. ¿La razón? La opinión de un tiktoker, quien utilizó sus redes sociales para hablar sobre la comida que sirven en el establecimiento.

Todo empezó cuando, el pasado 3 de enero, el crítico gastronómico Keith Lee compartió un video en el que se le puede ver probando pizza, alitas de pollo y más platillos disponibles en la carta de “Frankensons”.

“Ayer por la tarde recibí un correo electrónico de un empleado de un restaurante familiar aquí en Las Vegas”, empezó contando el tiktoker.

Según contó, el trabajador lo invitó a que vaya al lugar y pruebe la comida ya que, a pesar de que la comida era buena, al negocio le iba mal y tenían problemas pagar el alquiler del local, informó el medio TODAY.

Para los dueños, según el testimonio del empleado, el mal marketing era el causante de que el sitio no tenga clientes. Por otra parte, hicieron lo posible para que un crítico de comida los visite, aunque la única oferta que recibieron fue de un influencer que cobraba 2600 dólares por ir al lugar.

Sorprendido por la comida

“No cobré absolutamente nada y compré mi propia comida”, señaló el hombre. “Esta prueba de sabor es para ver realmente: ¿es realmente el marketing o la comida es mala?”.

Tras ello, Lee contó que, además del excelente servicio de “Frankensons”, la amabilidad del dueño del local lo sorprendió. “Se tomó su tiempo, fue paciente”, recordó.

“Esta es una de las mejores alitas que he probado, es un 10″, dijo el tiktoker. Asimismo, quedó encantado con los nudos de ajo y las pizzas.

La sincera opinión del crítico arrasó en TikTok y superó las 30 millones de reproducciones. Según el propietario del restaurante, el local empezó a recibir una gran cantidad de personas desde entonces.

“Hice entrar a este tipo y no sabía quién era, y comencé a hablar con él porque me gusta hablar con todos mis clientes”, dijo Frank Steele al medio KTNV. “Le pregunté de dónde era y a qué se dedicaba y ahí me dijo que era crítico gastronómico”.

“Ha sido una bendición”

El dueño del negocio comentó que los últimos meses fueron complicados pues “tenía suerte si gana $400 dólares al día”. Sin embargo, todo cambió tras el video de Lee.

“Nuestro teléfono nunca dejó de sonar. He vendido más alitas de pimiento limón en los últimos dos días que en los últimos cuatro meses. Hice más nudos de ajo ayer y el día anterior que nunca”, dijo Steele, bastante emocionado.

“Ha sido una bendición. Este restaurante ha sido un sueño mío durante 30 años”, agregó.

La reseña del tiktoker atrajo la mirada de personas de otros estados, quienes se muestran ansiosas de visitar el local cuando estén de visita en la ciudad.

Ha sido tal el éxito de “Frankensons” que el establecimiento usó sus redes sociales para pedir disculpas por la gran cantidad de personas que llegaron al local y no pudieron ingresar debido a las colas.

“La respuesta ha sido tan abrumadora”, añadió Steele. “Estoy trabajando para abastecerme de suministros y alimentos. Estoy trayendo a todos para ayudar. Todo lo que puedo decir es gracias. Esto nos ha cambiado la vida”.