El mayor Paul Lushenko no ve películas de guerra y no es el único de sus compañeros en la milicia de EE.UU. que las evita. Dice que en esas ficciones los conflictos se simplifican y no está de acuerdo.

Pero hay otra razón: no quiere perder la sensibilidad que desarrolló en Afganistán, no quiere olvidar los sonidos, los olores, las sensaciones al estar en ese ambiente y ser parte de la guerra más larga que EE.UU. ha librado en su historia reciente.

“No quiero olvidar lo serios que fueron esos encuentros, en términos de la seguridad humana”.

Lushenko (38) está casado y tiene tres hijas. Además de esposo y padre, también es egresado con honores de la academia West Point y, ahora, es estudiante de doctorado en Relaciones Internacionales en la Universidad de Cornell.

Ese bagaje le es suficiente para examinar un artículo titulado “Afganistán al borde del abismo: los talibanes rodean las ciudades”, que hace menos de una semana publicó “The New York Times”.

El reportaje es claro: mientras que las fuerzas militares de Estados Unidos siguen retirándose del lugar –respetando un acuerdo de paz elaborado por el expresidente Donald Trump– los talibanes obtienen más poder y presencia en el país.

El mayor Paul Lushenko, nació en Oregón, EE.UU., y tiene 38 años.

Eso significaría que todos los esfuerzos de EE.UU. y sus aliados –quienes a raíz del atentado contra las Torres Gemelas en el 2001, ocuparon Afganistán y trataron de moldearlo a imagen y semejanza de las democracias de Occidente– se diluirían.

“The New York Times” apunta que esta situación pone en jaque al gobierno de Joe Biden, quien deberá decidir si respeta el trato que hizo su predecesor y retirar las 2.500 tropas que quedan en Afganistán, u optar por quedarse.

En todo caso, hasta la fecha, el último día de presencia de militares estadounidenses en ese país es el 1 de mayo.

¿CÓMO RECOBRARON PODER?

Según el portal Vox, luego de que el expresidente de EE.UU. George W. Bush iniciara una guerra contra Iraq en el 2003, Afganistán pasó a segundo plano. “Esto les dio a los talibanes una oportunidad para regresar, y la tomaron”, se anota.

Hacia el 2008, agrega el medio, los talibanes habían ganado más territorio, “especialmente en el sur y en el este” del país.

Entonces, Barack Obama tomó cartas en el asunto. “Afganistán no está perdido, pero en los últimos años hemos retrocedido”, dijo en conferencia de prensa.

Y, en el 2009, Obama envío más de 70 mil tropas, y la situación mejoró. Pero, según información de Vox, a mayor presencia militar, más ataques de los talibanes.

En esa línea, es importante mencionar al Ring Road o Camino Periférico, más de dos mil kilómetros de carretera cuya construcción empezó la entonces Unión Soviética en la década del 60. El plan de las fuerzas aliadas fue reconstruirlo.

Esta carretera uniría, por fin, las grandes ciudades del país y les permitiría el acceso a servicios básicos, así como a la rápida respuesta militar frente a un ataque. Pero la reconstrucción nunca finalizó tanto por los constantes ataques de los talibanes (y la consecuente destrucción de las pistas) y la reducción de fondos destinados a la tarea.

Para “The Economist”, en 20 años de guerra, son pocos “los objetivos que se han logrado”, en tanto que la violencia ha seguido en aumento. Solo en el 2018, murieron 25 mil personas en Afganistán.

“[Hasta el año pasado], el 18% de los distritos eran controlados por los talibanes, y 48% estaban en disputa”, anota el medio.

¿Cómo lo lograron? Según “The Economist”, si bien estos radicales no cuentan con tantas armas, han logrado la “legitimidad local”. “Han convencido a muchos que la justicia islámica es más legítima que lo que viene haciendo el gobierno corrupto afgano”, afirma el medio.

PALABRA DE SOLDADO

Lushenko coincide con lo que se dice en el reportaje del “New York Times”. Para él, es evidente la relación entre el avance de los talibanes y la negociación hecha por Trump.

“Todavía está por determinarse si el presidente Biden respetará el trato, y, en ese sentido, estamos en un punto de inflexión crítico –advierte–. Si mantenemos nuestra presencia en ese país, si detenemos las negociaciones, va a comenzar una nueva guerra con Afganistán”.

Y agrega: “Porque a diferencia de los que piensan que esta guerra va durando 20 años, la realidad es que han sido 20 guerras separadas, guerras que empiezan todos los años”.

¿Un trabajo fallido?

Si suma las idas y vueltas, Lushenko afirma haber estado en Afganistán cerca de cuatro años.

Su trabajo como oficial de Inteligencia consistió en ayudar a desactivar operaciones de contrainsurgencia (COIN, por sus siglas en inglés), conocimiento que, más adelante, plasmó en la investigación “Panjwai: a tale of two COINs in Afganisthan”.

Allí expuso lo que dice la doctrina en el manual 3 - 48.

“Hubo dos formas de acercamiento –explica–. La primera era dura, y consistía en aplicar efectos letales como un medio para un fin. La segunda era suave, y se concentraba en el desarrollo de proyectos civiles, como la construcción de caminos, colegios, en crear oportunidades para el desarrollo económico, etc.”.

Su propuesta consiste en combinar ambos paradigmas, porque, a la larga, ninguno funciona.

Imagen referencial, tomado en noviembre del 2001 cerca del pueblo de Bagram, a 25 kilómetros de Kabul. AFP

Lushenko cuenta su experiencia en Panjwai, entre el 2008 y 2009:

“La aproximación dura fue más efectiva en el corto plazo, daba seguridad y permitía que los afganos se gobernaran a sí mismos. Pero lo que descubrí en mi investigación es que, en el tiempo, no era exitosa porque fallaba en crear una identidad común entre los locales, lo que les hubiera permitido trabajar en conjunto con la capital, Kabul, y descubrir formas de controlar la contrainsurgencia por ellos mismos”.

Para el 2010, los talibanes retomaron Panjwai.

“Creo que los locales aprecian mucho los esfuerzos que ha hecho la comunidad internacional, pero el reto empieza cuando las fuerzas militares se reducen. ¿Pueden los afganos consolidarse por sí solos?”, cuestiona.

En ese sentido, y si se tiene en cuenta la misión que llevó a las fuerzas militares internacionales a ocupar Afganistán, Lushenko defiende su éxito: derrotaron a Al Qaeda, manejaron a los talibanes “en el sentido de proteger los derechos humanos”.

“Desde entonces, no hubo ataques de Afganistán hacia países como EE.UU., a Europa occidental –agrega–. Incluso, en la región se puede cuestionar si es que los talibanes son más poderosos que el Estado Islámico”.

El mayor se abstiene de opinar si el retiro de tropas le parece una buena o mala idea. “Esa es una cuestión política”, se excusa.

“Lo que sí puedo decir es que tenemos la capacidad de mantenernos allá y conseguir los objetivos que se plantearon al inicio de la guerra”, se excusa.

Un soldado le toma una fotografía a un civil, durante un patrullaje en el distrito Zari de la provincia de Kandahar. Foto de diciembre del 2008. AFP

A su consideración, ¿EE.UU. estaba ganando el conflicto? Lushenko explica:

“Ganar es un término especial. La victoria, hoy en día, no se entiende como una tregua o armisticio, y creo que es difícil que las personas entiendan eso por las ceremonias que se llevaron a cabo luego de las Guerras Mundiales”, explica Lushenko.

Y concluye:

“Nosotros dimos al ejército afgano equipos, le enseñamos la doctrina, las tácticas, compartimos nuestra experiencia. Es decir, le dimos la capacidad para que puedan consolidarse contra los talibanes a largo plazo, y eso es lo mejor que podemos esperar”.

