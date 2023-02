Las autoridades policiales de Lakeland, una pequeña y tranquila ciudad del centro de Florida (EE.UU.) que el lunes se vio envuelta en un tiroteo masivo en la calle, han ofrecido 5.000 dólares de recompensa a quien ayude a localizar a los cuatro tiradores que huyeron en un automóvil y dejaron al menos once heridos.

MIRA AQUÍ: Advierten que sucesión de Abas podría colapsar a la Autoridad Palestina

“Uno de los hombres gravemente heridos recibió un disparo en el estómago y el otro en la mandíbula. El resto presentaba heridas que no ponían en peligro sus vidas”, precisó este martes en una rueda de prensa Sam Taylor, jefe de policía de Lakeland.

Las víctimas, un total de 11 según actualizó la Policía, son hombres de entre 20 y 35 años, y dos de ellos permanecen en “estado crítico”, precisó Taylor.

Las autoridades creen que cuatro sospechosos están involucrados en el tiroteo y señalaron que el vehículo involucrado en el suceso ya ha sido localizado en la zona de West Lakeland, pero por el momento no hay detenidos.

Las investigaciones preliminares apuntan a que cuatro personas desde dentro de un automóvil sedán de color azul dispararon a varias personas a plena luz del día.

Taylor dijo en una rueda de prensa anterior que tenían “motivos” para creer que se trataba de un tiroteo “dirigido”, no aleatorio.

Detalló que en el lugar de los hechos se encontró una gran cantidad de marihuana, pero hasta el momento se desconoce si está relacionada con el tiroteo.

“Localizamos una cantidad de marihuana en la escena, lo que indicaría que obviamente hubo algunas ventas de narcóticos o ventas de marihuana en ese momento. Y si eso es significativo o está relacionado con esto, se desconoce”, dijo Taylor.

La máxima autoridad policial de Lakeland, una ciudad de 112.000 habitantes ubicada a medio camino entre Tampa y Orlando, se refirió además a que varios niños se bajaron de un autobús escolar pocos minutos antes en el mismo lugar donde ocurrieron los disparos, lo que puso en peligro a los menores.

Según las investigaciones, los cuatro sujetos armados pasaron por una intersección de Lakeland donde había decenas de personas en ese momento, bajaron las ventanillas del automóvil y comenzaron a disparar.

“Esto es algo que no sucede en Lakeland. He estado aquí durante 34 años y puedo decirles que nunca he trabajado en un evento en el que se haya disparado a tantas personas al mismo tiempo”, comentó Taylor.

“Cuando suceden cosas como esta, me doy cuenta de que tal vez ya no seamos un pueblo pequeño. Es bastante triste”, lamentó el jefe policial.