Conforme a los criterios de Saber más

Está agotada. Lo que ha tildado como una “locura histórica” parece no tener fin y es tiempo de exigir que los culpables sean condenados. El veredicto del caso George Floyd será, para Maxine Waters, un buen termómetro de la situación de la justicia.

Solo así se puede entender que la congresista estadounidense haya sido tan tajante en sus declaraciones: “Necesitamos estar en las calles y exigir justicia”.

LEE TAMBIÉN: Las opciones del jurado en el juicio por la muerte de George Floyd

Porque no es común que un político se salga del libreto y pida a los ciudadanos que estén listos para salir a protestar. Pero el juicio que se sigue al expolicía Derek Chauvin por asesinar a Floyd a fines de mayo del 2020 es lo suficientemente simbólico como para elegir palabras contundentes.

“Estamos buscando un veredicto de culpabilidad [...] Si no sucede eso, entonces sabremos que no solo tenemos que estar en las calles, sino que tenemos que luchar por la justicia [...] Tenemos que ser más activos, más confrontativos”.

LEE TAMBIÉN: Jurado comienza a deliberar en el juicio por la muerte de George Floyd en Estados Unidos

De acuerdo con Waters, los problemas raciales -y los consecuentes asesinatos de hombres y mujeres afroamericanos- se han salido de control en Estados Unidos.

¿Podría ser una absolución a Chauvin la gota que haga derramar el vaso?

UNA VIDA DE SERVICIOS

A sus 82 años, Maxine Waters es una referente para cierta parte de la población afroestadounidense. Su vida es la de una mujer que se enfrentó a las adversidades y al racismo sistémico hasta lograr un puesto político desde el que puede ayudar a los suyos.

“He sido testigo de la injusticia y la inequidad toda mi vida. Pero tuve la suerte de tener buenos profesores afroamericanos que me enseñaron la historia, me hablaron de la esclavitud. Eso ha formado quien soy y qué es lo que me interesa”.

Waters nació en San Luis, Misuri, en agosto de 1938 como parte de una familia monoparental de trece hijos que hacían malabares para salir adelante. No era el único caso del barrio: sus vecinos no tenían botas apropiadas para caminar sobre la nieve o abrigos para protegerse del frío.

Cada cierto tiempo, una trabajadora social iba a su casa, revisaba su refrigeradora, conversaba con su mamá y decidía si la familia podía acceder a una subvención del Estado.

“Al ver eso, quise convertirme en una trabajadora social porque quería usar ese poder para tratar mejor a la gente, para cuidarlos”, recuerda.

El camino le tendría otro destino.

El abogado Eric Nelson hace su alegato final en defensa del expolicía del Departamento de Minneapolis Derek Chauvin. REUTERS

En 1961 se mudó a Los Ángeles, donde trabajo en una fábrica de ropa y como operadora telefónica. Cinco años más tarde, la contrataron como profesora asistente del Head Start, un programa dedicado a mejorar la vida de los niños.

En paralelo, estudió en la California State University, de la que egresó con un título en Sociología en 1970.

Según el portal The History Makers, como miembro de Head Start, Waters “se convirtió en la voz de los padres frustrados”, hasta que decidió involucrarse en política.

LA ENTRADA EN POLÍTICA

Su primer trabajo para el Estado lo obtuvo en 1973, cuando trabajó como diputada en jefe del concejal David Cunningham. Tres años después, postuló e integró la California State Assembly, donde aprobó varias leyes, como una que “exigía a las agencias del Estado dar un porcentaje de los contratos a mujeres que pertenecían a minorías”.

En su página oficial se destacan otras más: “El primer programa estatal de capacitación para la prevención del abuso infantil a nivel nacional; la prohibición de registros policiales al desnudo por delitos menores no violentos”.

En 1990, Waters se ganó un puesto en el 29th Congressional District de California, y, en 1992, se volvió representante del 35th District, representando el South Central Los Ángeles con el 83% de los votos.

En el 2018, fue elegida para su decimoquinto término con más del 70% de los votos del 43rd Congressional District de California. Hoy por hoy, es la presidenta del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes.

Incendio sucedido el 30 de abril de 1992, causado por las manifestaciones violentas que se sucedieron luego de conocerse el veredicto del caso Rodney King. AFP

OTRO TIEMPO, MISMO DISCURSO

Esta no es la primera vez que Maxine Waters se pronuncia sobre la violencia y el abuso de poder de los policías sobre un afroamericano. En 1992, y tras la golpiza que recibió el taxista Rodney King por las fuerzas del orden, ella se dirigió al país.

Hoy, a la luz de sus palabras sobre el caso George Floyd, cadenas como Fox News -de tendencia opositora- la acusan de haber incitado a las manifestaciones violentas que se sucedieron en Los Ángeles a partir de su discurso.

¿Qué fue lo que sucedió entonces?

En la madrugada del 3 de marzo de 1991, Rodney King conducía velozmente y bajo los efectos del alcohol. Aparentemente, intentó darse a la fuga, y, cuando fue detenido, fue golpeado sin parar durante quince minutos.

En abril de 1992, un jurado absolvió a los policías.

“Los Ángeles ardió en llamas durante cinco días en los que fue necesario decretar el estado de emergencia. Más de 50 muertos y 2.000 heridos, siete mil incendios, cerca de mil millones de euros en pérdidas económicas”, escribe el medio.

En ese contexto, Maxine Waters dio una conferencia de prensa:

“Hay quienes quisieran que yo y los demás les digamos a la gente que entren a sus casas, que estén en paz, que acepten el veredicto. Acepto la responsabilidad de pedirle a la gente que no ponga en peligro sus vidas. No les estoy pidiendo que no se enojen. Estoy enojada y tengo derecho a esta ira, y la gente también”.

Y agregó: “No queremos que nadie muera. No creemos en la violencia [...] Los jóvenes negros de mi distrito sienten, en este momento, que si no pueden obtener una condena a partir del video de Rodney King, pues no puede haber justicia en EE.UU.”.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

El COVID-19 cumple un año de ser declarado como pandemia

TE PUEDE INTERESAR