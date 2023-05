Dos niños de solo 10 años figuran entre los más de 300 menores de edad que trabajaban de manera ilegal en restaurantes McDonald’s franquiciados en Kentucky y otros estados, según una investigación del Departamento de Trabajo de Estados Unidos que fue revelada esta semana.

De acuerdo con la agencia AP, los investigadores descubrieron que los niños de 10 años recibían poca o ninguna paga en un McDonald’s de Louisville, en Kentucky.

La investigación estaba centrada en las violaciones a la Ley de Trabajo Infantil en el sureste de Estados Unidos.

CNN indicó que el Departamento de Trabajo encontró que tres franquicias que poseen más de 60 restaurantes de McDonald’s en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio, “emplearon a 305 niños para trabajar más horas de las permitidas legalmente y realizar tareas prohibidas por la ley para trabajadores jóvenes”.

La edad mínima para trajabar en un restaurante McDonald’s es de 16 años, según sus propias políticas. Mientras que el Gobierno federal establece que desde los 14 años se puede trabajar, pero pocas horas.

El diario español El País explicó que las leyes federales de Estados Unidos autorizan el trabajo de menores siempre que no se realice en horario escolar, que no supere las tres horas en un día lectivo y ni las ocho en festivos o fines de semana. También pone límites a los horarios: los menores no pueden empezar a trabajar antes de las siete de la mañana.

En el año fiscal 2022,

el Departamento de Trabajo de Estados Unidos detectó a 688 menores laborando de manera ilegal en ocupaciones peligrosas.

La cadena Univisión detalló que los niños de 10 años limpiaban, entregaban órdenes a los clientes, atendían la ventanilla del autoservicio, cobraban, usaron la peligrosa freidora de alimentos y en ocasiones se quedaban en el negocio hasta las 2 de la madrugada.

“Trabajar en una cocina a altas horas de la noche cerca de equipamientos peligrosos es una realidad para muchos adultos del sector de la restauración. Pero encontrar a niños de 10 años en ese entorno laboral es motivo de preocupación y de actuación por parte del Departamento de Trabajo de EE UU”, dice el comunicado que publicó el Departamento de Trabajo tras sus pesquisas.

Un McDonald's en Los Ángeles, California, el 22 de abril de 2016. (REUTERS/Lucy Nicholson/File Photo).

Miles de dólares en multas

Tres franquicias de McDonald’s en Kentucky acordaron pagar un total de 212.000 dólares de multa por violar la legislación federal, agrega el comunicado.

Una de estas franquicias, Bauer Food LLC, de Louisville, que tiene 10 locales, empleaba a “24 menores de menos de 16 años más de las horas permitidas legalmente”. Dicha empresa es la que tenía trabajando a los niños de 10 años y fue multada con 39.711 dólares.

Bauer Food LLC afirmó que desconocía que dos menores de 10 años laboraban en su restaurante y señaló que se trataba de los hijos de un gerente que se encargaba del turno de la noche. En un comunicado citado por la cadena CBS News mencionó que cualquier trabajo que hicieran esos niños fue bajo la dirección del padre y en su presencia. También recalcó que ha dado entrenamiento sobre su política de hijos menores que visitan a los empleados para evitar futuras violaciones laborales.

Las otras franquicias incluidas en la investigación son Archways Richwood y Bell Restaurant Group.

Bell Restaurant Group, que tiene oficinas en Louisville y cuatro sucursales de McDonald’s, permitió que 39 menores de 14 y 15 años trabajaran más horas de lo que permite la ley, incluso durante los días escolares. La multa que recibió asciende a casi 30.000 dólares. Además, entregará más de 14.000 dólares a 58 trabajadores por horas extras no pagadas.

Archways Richwood, con sede en Walton y 27 restaurantes de McDonald’s, permitió que 242 menores de entre 14 y 15 años trabajaran más allá de las horas permitidas, ya fuese más temprano o más tarde, según el Departamento de Trabajo. Por esas violaciones pagó más de 143.000 dólares de multa.

Además… Buscan relajar las protecciones contra el trabajo infantil Univisión informó que la práctica ilegal de hacer trabajar a los menores de edad más del tiempo que estipula la ley ocurre mientras los legisladores republicanos quieren relajar las protecciones contra el trabajo infantil en varios estados, con el fin de llenar los puestos laborales que permanecen vacantes. Por ejemplo, la gobernadora de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders, firmó en marzo una ley que facilita la contratación de menores de 16 años. Mientras que senadores estatales de Iowa aprobaron en abril una legislación que permitiría a los adolescentes de 14 y 15 años trabajar en congeladores y refrigeradores de carne.

La respuesta de McDonald’s USA

La agencia AP sostuvo que las investigaciones son parte de un esfuerzo continuo de la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo para detener los abusos del trabajo infantil en el sureste de Estados Unidos.

“Con demasiada frecuencia, los empleadores no siguen las leyes de trabajo infantil que protegen a los trabajadores jóvenes”, dijo la directora de la división, Karen Garnett-Civils. “Bajo ninguna circunstancia debe haber un niño de 10 años trabajando en una cocina de comida rápida alrededor de parrillas calientes, hornos y freidoras”, agregó.

Mientras que la portavoz de McDonald’s USA, Tiffanie Boyd, dijo que “estos informes son inaceptables, profundamente preocupantes y van en contra de las altas expectativas que tenemos para toda la marca”.

“Estamos comprometidos a garantizar que nuestros franquiciados tengan los recursos que necesitan para fomentar lugares de trabajo seguros para todos los empleados y mantener el cumplimiento de todas las leyes laborales”, agregó.

Univisión remarcó que la industria de los restaurantes de comida rápida en Estados Unidos es una de las más consolidadas del mundo. Los consumidores en ese país pasaron de gastar 272.000 millones de dólares en el 2020 a casi $305.000 millones el año siguiente.

A pesar de esa abundancia económica, pagan sueldos bajos y sus empleados más jóvenes, quienes conforman gran parte de su nómina, a menudo son explotados.