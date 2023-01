Sergio Vega y su esposa Paula Durán son originarios del departamento de Huila en Colombia, pero residen en California, Estados Unidos, y están pidiendo a las autoridades de Colombia y del país norteamericano una visa humanitaria para que la familia de la joven pueda acompañarla pronto.

La familia vive en Estados Unidos junto a sus dos hijas de nueve y cuatro años de edad, pero recientemente recibieron a su tercer hijo, quien tuvo que ser sacado del vientre de su madre en la semana 34, luego de que ella fuera diagnosticada con cáncer de estómago y cerebro.

Aunque el pequeño Juan José tuvo que utilizar un respirador artificial en los primeros días, actualmente goza de buena salud. Sin embargo, Paula, de 27 años, continúa luchando por su vida en un hospital de California.

Durán recibió el diagnóstico a finales de noviembre, tras sufrir fuertes dolores abdominales y de cabeza. Debido a su estado de gestación, los médicos le realizaron rápidamente varios exámenes que indicaron que su cáncer estaba en etapa IV, por lo que le realizaron una cirugía para extraer una parte del tumor.

“Estaba como un vegetal, acostada todo el tiempo; cuando la acompañaba al baño me tocaba alzarla, por eso un lunes 28 de noviembre la traje a urgencias, llegamos sobre las 8 de la mañana y, entonces, empezaron a practicarle exámenes. Ese mismo día, a las 11 de la noche, nos dieron la noticia de que ella tenía un tumor”, relató su esposo.

A través de sus redes sociales, Sergio ha mostrado el proceso que ha vivido su familia en las últimas semanas, durante las cuales ha pasado la mayor parte del tiempo en el centro médico acompañando a su esposa. Desde allí ha solicitado donaciones y oraciones a sus seguidores.

Sin embargo, en las últimas horas Sergio dio a conocer una dura noticia sobre la salud de Paula que le comunicaron los médicos: su cáncer hizo metástasis, pues invadió otros órganos y ya es incurable, por lo que le dieron un mes de vida.

Tras conocer esta noticia, la pareja pensó en devolverse para Colombia para que Paula pudiera reunirse con su familia, pero los médicos les explicaron que viajar en avión no era conveniente: “Nos dijeron que no podíamos volar, que si ella lo hacía, con la presión de la altura el cerebro se le inflamaba y eso le podía ocasionar una hernia y morir”, contó Sergio.

Así las cosas, la pareja está solicitando ayuda de los gobiernos de ambos países para que sus familiares puedan viajar a Estados Unidos y acompañarlos durante este difícil momento.

“Necesito tener a los padres de Paula acá, necesito tener a mis padres acá. Acabo de tener una reunión con todos los médicos y me dieron una noticia que me partió el alma, me desgarró el corazón. Es la peor noticia que he recibido en vida, médicamente acá en el hospital no le van a hacer nada más. Me le dieron un mes de vida a mi esposa”, dijo el hombre.