El presidente estadounidense, Joe Biden, dio positivo este jueves al Covid-19, y la Casa Blanca anunció que está tomando el medicamento Paxlovid.

Se trata de un fármaco producido por la farmacéutica Pfizer y recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para tratar fases tempranas de la enfermedad del Covid-19 en pacientes con riesgo de hospitalización, como personas mayores, inmunodeprimidas o no vacunadas.

El Paxlovid consta, en realidad, de dos medicamentos, nirmatrelvir y ritonavir. El primero es un antiviral y el segundo es un reforzador farmacocinético.

El Paxlovid sólo se recomienda a adultos y adolescentes de 12 años en adelante.

Uno de los mayores exponentes de la lucha contra la pandemia en Estados Unidos, y principal asesor sanitario de Biden, Anthony Fauci, recomendó su uso luego de haber utilizado el fármaco durante su contagio, a mediados de junio pasado.

“Paxlovid hizo lo que se suponía que debía hacer”, declaró Fauci, de 81 años, en una entrevista reciente, luego de transitar sin mayores inconvenientes la enfermedad.

El medicamento antirretrovírico oral del laboratorio Pfizer se suministra en etapas tempranas de la enfermedad, cuando todavía no se han desarrollado síntomas graves. Se toma un comprimido oral cada 24 horas, durante cinco días. Según la OMS, está indicado para pacientes “con formas no graves de la Covid-19 que corren un riesgo alto de evolucionar hacia formas graves de la enfermedad y de ser hospitalizados, como los pacientes no vacunados, mayores o inmunodeprimidos”.

En junio se desató una polémica cuando Pfizer suspendió ensayos en pacientes menos vulnerables al detectar que el Paxlovid no resultaba eficaz en ellos.

Efecto rebote

Uno de los mayores cuestionamientos que los expertos le hicieron al fármaco es el efecto “rebote” que se evidenciaron en algunos pacientes luego de su ingesta. El mismo Fauci experimentó este fenómeno, cuando después de tres días de dar negativo en test rápidos de Covid-19, volvió a contraer el virus, al manifestar algunos síntomas leves como fiebre baja, garganta irritada y dolor de cuerpo.

Sin embargo, Fauci persistió en su defensa del Paxlovid, y argumentó que el fármaco cumplió con “su propósito original” que era evitar su hospitalización. “No está destinado a evitar rebotes. Está destinado a evitar que lo hospitalicen. Tengo 81 años, estaba en riesgo de hospitalización y ni siquiera llegué a estar lo suficientemente enfermo como para ser hospitalizado”, sentenció Fauci a la prensa.

Con información de La Nación/GDA