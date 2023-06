Robert Hanssen tenía 79 años cuando murió este lunes. Estaba en una de las prisiones más duras de Estados Unidos cumpliendo 15 cadenas perpetuas por traicionar a su país con su peor enemigo, Rusia. Esta es su historia.

Antes de caer en desgracia, este exagente del FBI ganó más de 1,4 millones de dólares en efectivo y diamantes por entregar secretos de inteligencia de Estados Unidos a Rusia y a la antigua Unión Soviética.

Hanssen fue “encontrado inconsciente” a las 06:55 de la mañana (12.55 GMT) del lunes en la cárcel federal USP Florence ADMAX, en Colorado.

“El personal de socorro inició inmediatamente las medidas para salvarle la vida. El personal solicitó servicios médicos de emergencia (EMS) y los esfuerzos para salvarle la vida continuaron... Posteriormente, el personal de los servicios médicos de urgencia declaró muerto al señor Hanssen”, dijo en un comunicado la prisión USP Florence ADMAX.

Estaba recluido desde el 17 de julio del 2002 en la cárcel donde terminan sus días los peores criminales de Estados Unidos.

La identificación y la tarjeta de presentación del ex agente del FBI Robert Hanssen se ve dentro de una vitrina en la Academia del FBI en Quantico, Virginia, el 12 de mayo de 2009. (Foto de Paul J. RICHARDS / AFP). / PAUL J. RICHARDS

La traición de Hanssen

De acuerdo con CNN, Robert Hanssen comenzó a espiar para la Unión Soviética en 1979, tres años después de ingresar en el FBI como agente especial.

Había sido asignado a la unidad de contrainteligencia en Nueva York, donde entró en contacto con las oficinas de Amtorg, la organización soviética de comercio que era usada como una fachada para sus operaciones de espionaje, de acuerdo con el diario The New York Times.

Con los soviéticos operaba bajo el apodo de “Ramón García”. Durante los años que traicionó a Estados Unidos, proporcionó a la KGB y a su sucesor, SVR, información delicada que comprometió a “numerosas fuentes humanas, técnicas de contrainteligencia, investigaciones y decenas de documentos gubernamentales clasificados”, según el FBI.

En una carta supuestamente escrita por Robert Hanssen a los rusos, decía que se había inspirado de adolescente en las memorias del agente doble británico Kim Philby, informó CNN.

“Me decidí por este camino cuando tenía 14 años”, dice la carta citada en una declaración jurada que está en poder del FBI. “Había leído el libro de Philby. Eso sí que es una locura”.

Cabe precisar que Kim Philby es considerado el agente doble más importante del siglo XX. Fue reclutado por la Unión Soviética a principios de la década de 1930 y envió información vital a Moscú durante la Segunda Guerra Mundial y los primeros años de la Guerra Fría, recuerda BBC Mundo.

Esta foto publicada por el FBI el 20 de febrero de 2001 muestra al agente del FBI Robert Philip Hanssen. (Foto del FBI/AFP). / -

El New York Times indica que Hanssen paró sus actividades en 1980, después de que su esposa, Bonnie, lo sorprendiera mientras realizaba espionaje en su sótano en Westchester County, Nueva York. Terminó confesando su doble vida a su esposa y a un sacerdote vinculado al Opus Dei, la organización católica ultraconservadora a la que pertenecía la pareja.

Univisión explica que en 1985 Hanssen reanudó sus actividades de espionaje y contactó con la KGB. Durante los siguientes 16 años, obtuvo millonarios pagos en efectivo, fondos bancarios y diamantes.

La agencia EFE indica que tras el arresto del agente de la CIA Aldrich Ames en 1994 por trabajar para los rusos, dicha agencia y el FBI se dieron cuenta de que había otro espía de Rusia en sus filas que los estaba traicionando, que estaba compartiendo información clasificada. Sospecharon de Hanssen.

El FBI comenzó a vigilarlo en el año 2000, después de que fuera identificado a partir de una huella dactilar y de una grabación suministrada por un agente de inteligencia ruso descontento. Unos 300 agentes se pusieron tras sus pasos para hacerlo caer con evidencias irrefutables.

“Lo que queríamos hacer era obtener suficiente evidencias para condenarlo, y el objetivo final era atraparlo en el acto”, dijo Debra Evans Smith, ex subdirectora adjunta de la División de Contrainteligencia del FBI.

Robert Hanssen vivía en una modesta casa de cuatro habitaciones en Virginia con su esposa y seis hijos.

BBC Mundo indica que en enero del 2001, Hanssen fue asignado a una nueva oficina en la sede del FBI, que estaba llena de cámaras y micrófonos ocultos.

Finalmente, fue capturado el 18 de febrero del 2001, cuando intentaba ponerse en contacto con otro espía de Rusia en un parque de Virginia para entregarle documentos clasificados.

Algunos de los sitios de encuentro en Virginia utilizados por el espía Robert Philip Hanssen y dinero suyo. (Foto por FBI/FBI/AFP). / FBI

"Me siento avergonzado"

Cuando fue arrestado, Hanssen preguntó a los agentes del FBI: “¿Por qué tardaron tanto?”.

Posteriormente, se declaró culpable de 15 cargos de espionaje y conspiración a cambio de que el Gobierno no solicitara la pena de muerte.

Admitió que vendió miles de documentos clasificados a Rusia con datos sobre la estrategia de Estados Unidos frente a una guerra nuclear, y lo que haría el país para proteger a los altos funcionarios del Gobierno.

También dijo que alertó a los rusos sobre la existencia de un túnel secreto construido por el FBI bajo la Embajada de Rusia en Washington para llevar a cabo escuchas.

El fiscal federal Randy Bellows, a la derecha, se dirige a la corte durante la sentencia del espía convicto Robert Hanssen, al centro, visto con su abogado Plato Cacheris. (William Hennessy, Jr. vía AP).

Fue acusado de comprometer a decenas de rusos que habían colaborado con Estados Unidos. Algunos de ellos fueron ejecutados tras ser descubiertos.

Hanssen había compartido detalles de varias operaciones técnicas estadounidenses, como escuchas, vigilancia e interceptación de comunicaciones.

Los investigadores descubrieron que tenía pleno acceso a los sistemas informáticos del FBI y del Departamento de Estado y que pasaba horas buscando información clasificada sin ser detectado.

La cadena CNN dijo que a pesar de su contacto con información sensible de la inteligencia de Estados Unidos relacionada con la Unión Soviética y Rusia, nunca fue sometido a una prueba de polígrafo.

El el 2002 fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas por traicionar a Estados Unidos.

Durante su juicio, Hanssen se disculpó: “Me siento avergonzado por ello. Más allá de su ilegalidad, he roto la confianza de muchos. Peor aún, he abierto la puerta a la calumnia contra mi esposa, totalmente inocente, y nuestros hijos. Les he hecho mucho daño. He herido profundamente a tantos”, dijo.

Además… Principales casos de espionaje entre Estados Unidos y Rusia 1994 - Estados Unidos:

s, un ex analista que trabajó durante 31 años para la , es condenado a por haber vendido informaciones a Moscú por más de 2,5 millones de dólares. Por su traición habrían muerto una docena de agentes dobles que trabajaban para Estados Unidos. 1996-1997 - Estados Unidos:

, el agente de la CIA de más alto rango en ser acusado de espionaje, es condenado en junio de 1997 a 23 años de prisión en Estados Unidos por haber vendido informaciones a los rusos. 1997 - Rusia:

, un ciudadano ruso, es condenado en Moscú a 12 años de prisión por haber entregado a Estados Unidos informaciones sobre los submarinos rusos. 1998 - Estados Unidos:

, un ex militar estadounidense que trabajaba para la Agencia de Seguridad Nacional ( ), es acusado en noviembre de espionaje y de complot contra Estados Unidos por sus actividades en beneficio de la KGB y de su sucesora FSB. 1999 - Estados Unidos:

, segundo secretario de la embajada de Rusia en Washington, es detenido en diciembre en las inmediaciones del Departamento de Estado estadounidense y acusado de espionaje antes de ser expulsado. 2000 - Rusia:

, un ex oficial de los servicios secretos de la Armada estadounidense es acusado en abril por la justicia rusa de espionaje y divulgación de secretos de Estado. Es condenado a 20 años de confinamiento e indultado por el presidente ruso Vladimir Putin. - Estados Unidos:

, un oficial jubilado de los servicios secretos del Ejército estadounidense es detenido en junio en Florida (EEUU) por espionaje en favor de la ex URSS. Es condenado a cadena perpetua en septiembre de 2001. 2002 - Rusia:

, es general del KGB, exiliado en Estados Unidos desde 1995, es condenado en junio en ausencia por alta traición a 15 años de confinamiento por un tribunal de Moscú. Había dirigido en Estados Unidos la red de espías soviéticos durante la Guerra Fría. Alexander Sypatchev , coronel de los servicios de inteligencia rusos, es condenado en noviembre a ocho años de detención por un tribunal militar de Moscú por haber intentado transmitir a la CIA secretos de Estado.

Alexander Zaporojski, ex agente de inteligencia ruso, es condenado en junio a 18 años de prisión por espionaje en favor de Washington. Había entregado a la CIA informaciones sobre las actividades de los servicios secretos rusos en el extranjero.

Igor Sutiaguin , un investigador ruso, es acusado de espionaje a favor de Estados Unidos y condenado en abril a 15 años de prisión por haber transmitido informaciones sobre el sistema de defensa nuclear ruso.

Guennadi Sipatchev es condenado en mayo a 4 años de prisión por haber entregado al Departamento de Defensa estadounidense cartografía para permitir a Estados Unidos dirigir sus misiles crucero contra objetivos militares en Rusia.