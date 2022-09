Con la presencia del rey Felipe VI se inauguró ayer en Zaragoza (España) la edición 73 del Congreso Mundial de Medios organizado por WAN-IFRA. La cita reúne una cifra récord de mil periodistas, editores y ejecutivos llegados de más de 70 países quienes a lo largo de tres días reflexionarán sobre la industria, las estrategias y el futuro de los medios de comunicación.

El rey de España entregó la Pluma de Oro de la Libertad a Gazeta Wyborcza, de Polonia, por su férrea resistencia contra las amenazas y más de 100 procesos judiciales abiertos contra ellos por el gobierno y el partido oficialista desde el 2015. Se trata del premio anual de WAN-IFR A que reconoce a personas u organizaciones que contribuyen en la defensa de la libertad de prensa. El año pasado el reconocimiento recayó en Jimmy Lai, editor hongkonés encarcelado y en su equipo del Apple Daily.

En su discurso, Felipe VI resaltó la adaptación de la sociedad a los tiempos acelerados de la tecnología y dijo que a esta revolución se ha sumado una serie de acontecimientos que exigen ser tratados con rigor. Acontecimientos como la crisis financiera, el Brexit, una pandemia global y el regreso de la guerra a Europa. “Estamos atravesando una etapa de aceleración, vértigo, polarización e incertidumbre que impacta sobre la vida política y social”, manifestó.

El monarca español también expresó su reconocimiento a los periodistas que bajo condiciones muy difíciles, hasta dramáticas de seguridad y de acceso a la información, retratan lo que ocurre en el mundo. “Por eso hoy más que nunca se necesitan medios independientes y responsables, que exijan la mayor capacidad crítica por parte de sus profesionales para ser útiles en sus vidas”.

El director de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada (a la izquierda).

Presencia de El Comercio

En la jornada inaugural el director de El Comercio, Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, participó en un panel sobre cómo contrarrestar los ataques que buscan debilitar al periodismo creando desconfianza. Junto con Sally Lehrman, fundadora y CEO de The Trust Project, e Ignacio Martínez de Albornoz, director de desarrollo de negocio del Grupo Henneo de España, los tres profundizaron sobre el momento actual.

Arévalo resaltó que El Comercio es uno de los pocos medios latinoamericanos que forman parte de la red del Trust Project, que busca combatir la desinformación mediante estándares de confianza que aseguren un compromiso con la precisión y la transparencia. Explicó el proceso interno que vivió la redacción para adoptar estos indicadores y reafirmó el compromiso de este Diario con el rigor y el servicio, bases del buen periodismo.

La jornada de este miércoles tuvo intervenciones de expertos como David Walmsley, director de The Globe and Mail de Canadá, y Phoebe Connelly, directora de futuras audiencias de The Washington Post. También destacó la presentación en conjunto de Efe, Prisa y Clarín sobre sostenibilidad. El jueves 29 se esperan las intervenciones de Rosental Alves, director del Knight Center, así como de la directora de El País, Pepa Bueno; la directora del Sunday Times, Emma Tucker; y José Del Río, director de La Nación, entre otros destacados ponentes.

El programa incluye tres convenciones principales y varios foros como la Cumbre Mundial de Líderes de Medios, la Cumbre Mundial de Editores y la Cumbre de Mujeres en las Noticias.