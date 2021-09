Ataque en Londres: "Todo el mundo estaba en shock" [TESTIMONIO]

Una mujer murió y varias personas resultaron con heridas “catastróficas” cuando un hombre atropelló a los transeúntes en el Puente de Westminster, cerca del Parlamento británico, antes de acuchillar a un policía, informó la agencia británica PA citando a un médico.

►Londres: 1 muerto y varias personas con heridas "catastróficas"

"Hemos llegado desde el metro de Westminster. Hemos visto un auto estampado contra la valla que rodea al Parlamento. Había un hombre tendido en el suelo y los policías con ametralladoras corrientes. El primero que le dije a mis amigos y mi mujer es: vamos detrás de aquel edificio de oficinas. Los que estábamos allí observábamos, todo el mundo estaba en shock. Dije: larguémonos, no sabemos qué está pasando aquí", contó Bradford Buck, un turista estadounidense.

"La Policía de Londres llegó muy rápidamente y retiró a todo el mundo. Había una persona tendida en el suelo justo al lado del automóvil. No era un policía, era un civil corriente. Me ha parecido que estaba fatal. No se movía mucho y algún líquido se escurría del vehículo, quizás agua del radiador o algo parecido. No podría describir la cara [de la persona] porque estaba vuelta hacia el suelo. Creo que era un hombre. No estoy seguro pero creo que era un hombre", agregó Buck.

►Ataques en Londres: Los primeros videos desde Westminster

Otro testigo narró que mientras tomaba un café escuchó un choque muy fuerte y disparos.

El líder de la Cámara de los Comunes, David Lidington, dijo que el presunto atacante "recibió un disparo de la policía" tras un "serio incidente" y fue trasladado a un hospital.

►Londres en alerta tras ataques terroristas cerca de Parlamento

La Policía Metropolitana (Scotland Yard) afirmó que por el momento están tratando el incidente como "un hecho terrorista".

En una conferencia de prensa, el comandante Ben Harrington dijo que hay "varias víctimas" pero no especificó el número, ni si se trataba de muertos o heridos.

►Atentado en Londres: La primera imagen del terrorista

Además, pidió a todos aquellos que tengan información o videos del hecho que se comuniquen con la policía.

Reporteros de la BBC indicaron que el edificio del Poder Legislativo está acordonado y que se les pidió a los parlamentarios que permanecieran en sus oficinas.

Fuente: Agencias