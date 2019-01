Francia considera posible retrasar el Brexit si Londres lo solicita

París. Francia considera "posible" retrasar el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), algo que tendrían que pedir las autoridades británicas a condición de explicar con qué objetivo, que no podría ser reabrir el acuerdo que se negoció durante dos años con los otros países miembros.

Esta es la posición manifestada este miércoles por la ministra francesa de Asuntos Europeos, Nathalie Loiseau, que en una entrevista a la emisora "France Inter" reiteró que "si los británicos quisieran quedarse en la UE, serían bienvenidos".

► Brexit: Votación de la moción de censura a Theresa May será este miércoles



► Brexit: ¿Cuál es la raíz de la crisis que vive el Reino Unido? | ANÁLISIS



► ¿A dónde va el Brexit tras tras el rotundo fracaso de Theresa May?



Loiseau calificó de "mala noticia" el voto muy mayoritariamente negativo del Parlamento británico ayer sobre el compromiso que se había logrado entre Londres y los otros 27 Estados de la Unión, que "es el único acuerdo posible" y que "no se puede reabrir".

Explicó que ahora se plantean diversas alternativas, que por el momento no son más que "hipótesis", porque "lo que va a ocurrir lo tienen que decidir los británicos".

Una de ellas, "técnicamente posible", sería retrasar el Brexit, pero la cuestión sería "por cuánto tiempo y para qué". Plantearía un problema si ese aplazamiento fuera más allá de las elecciones al Parlamento Europeo de mayo, porque en ese caso los británicos tendrían que elegir eurodiputados y eso complicaría las cosas.

También contempló la posibilidad de que se convoque un segundo referéndum en el Reino Unido, pero recordó que por el momento eso no lo ha planteado ni la primera ministra, Theresa May, ni el jefe de la oposición, el laborista Jeremy Corbyn: "Es una hipótesis. Y no vamos a ser los franceses los que digamos lo que tienen que hacer".

La ministra francesa hizo notar que su país se ha estado preparando igualmente para una salida del Reino Unido sin acuerdo, y que mañana habrá una reunión sobre la cuestión de miembros del Gobierno presidida por el primer ministro, Édouard Philippe: "Nuestro objetivo es que no haya caos el 30 de marzo".

El presidente francés, Emmanuel Macron, estimó anoche tras el voto del Parlamento británico que "la presión está en su campo" y aventuró que Londres tratará de "mejorar" el acuerdo desde su óptica, pero se mostró escéptico porque los europeos "han llegado al límite de lo que era posible".

Fuente: EFE