Alo largo y ancho de todo el mundo hay historias que sorprenden por los aberrantes hechos que esconden detrás. El 14 de junio de 2021, las autoridades se llevaron una desagradable sorpresa tras asistir a una casa en Eastbourne (Inglaterra) por una llamada de un incidente doméstico. Al ingresar al lugar, notaron un olor desagradable en la vivienda, en donde encontraron 35 perros y siete niños, de entre 4 y 17 años, en “condiciones repugnantes”, según indicó el medio británico Daily Mail.

Los adultos responsables serían Christopher Bennett, de 35 años, y Gemma Brogan, de 41, los padres de los menores. Este lunes, Bennett y Brogan fueron sentenciados a seis años de prisión por el juez Stephen Mooney del Tribunal de la Corona de Lewes, por negligencia infantil.

Ese día, Bennett habría llamado a la línea de emergencia, donde aseguró que iba a apuñalar a Brogan. Cuando la policía llegó al lugar, encontró mucho más que una pareja con problemas domésticos. El escenario que vieron los tomó por sorpresa y les causó una gran repugnancia.

“El estado de toda la casa era impactante y asqueroso: estaba desordenado y lleno de ropa desechada, basura, comida podrida y heces de animales”, contó la policía Fiona Ashcroft a medios locales.

Al abrir la puerta de una de las habitaciones, las autoridades encontraron a varias docenas de perros intentando salir del lugar, estaban “desnutridos y flacos”. En el mismo lugar, hallaron a un pequeño de siete años que dormía en un sofá sucio, junto a un perro muerto, indicó el Daily Mail.

Según la descripción de las autoridades, los menores habían sido “seriamente descuidados”. Algunos incluso no sabían usar correctamente un tenedor, un cepillo de dientes, no podían socializar o no sabían leer ni escribir. Se sabe que los niños fueron entregados a servicios sociales y cuatro de los más pequeños viven con familias que los acogieron.

En la vivienda encontraron a 35 perros y siete niños, de entre los 4 y 17 años. (Sussex Police).

Ante la situación, el juez también indicó que la pareja había “desperdiciado 7.000 euros al mes que deberían haberse gastado en los niños”. Sobre los perros, indicaron que la Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (Sociedad Real para la Prevención de la Crueldad hacia los Animales, en español), retiró a los 35 canes del lugar y los reubicaron. Uno de los animales estaba muerto y sus restos yacían en el suelo, donde sus respectivos dueños pasaban sin ningún inconveniente y tampoco remordimientos.

Brogan fue sentenciada a 18 semanas de prisión, suspendida por dos años, por delitos de crueldad animal. Además, no podrá tener mascotas durante cinco años, deberá estar 30 días en actividad de rehabilitación y cumplir con 100 horas de trabajo comunitario. Por su parte, Bennett fue sentenciado a 18 semanas de prisión y está inhabilitado indefinidamente para tener animales a su cuidado, informó el citado medio.