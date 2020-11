A inicios de año, y mientras Boris Johnson era internado para luchar contra el coronavirus, el gobierno del Reino Unido marcaba cuáles serían los planes en caso que el primer ministro falleciera. No exageraban: él estaba grave, muy cerca de morir.

En la sala de cuidados intensivos del hospital londinense St. Thomas, Johnson recibió “litros y litros de oxígeno”.

“Los malditos indicadores seguían yendo en una dirección mala y pensé ‘no hay medicina para esta cosa, no tiene cura’. En ese momento fue cuando pensé ‘¿cómo voy a salir de esta?’”, fueron las palabras de Johnson que recogió “The Sun On Sunday”.

Y agregó: “Fue un momento muy duro, no lo voy a negar. Tenían una estrategia para lidiar con un escenario del tipo muerte de Stalin”.

Pero Johnson tuvo mejor suerte que las 280 mil personas que, hasta ese momento, habían fallecido del COVID-19 en el Reino Unido. Dos semanas después de haber sido dado de alta y recuperarse, el primer ministro volvió a su trabajo.

Similares situaciones vivieron otros mandatarios.

En junio, Juan Orlando Hernández, presidente de Honduras, anunció que era positivo y que seguía un tratamiento experimental llamado MAIZ (por las primeras líneas de las medicinas que tomaba); al mes siguiente, Jeanine Áñez, de Bolivia, tuvo que aislarse; en julio le tocó a Jair Bolsonaro de Brasil, y, recientemente, a Donald Trump, el ahora expresidente de Estados Unidos.

Pero no hay información que indique que ellos se hayan vuelto a exponer a la enfermedad. A excepción de Boris Johnson. En ese sentido, valdría preguntarse, si acaso los protocolos del gobierno del Reino Unido no están funcionando bien.

UNA NUEVA EXPOSICIÓN

Boris Johnson se ha vuelto a exponer al coronavirus al reunirse con el miembro del Parlamento, Lee Anderson, quien luego resultó ser positivo.

Según “CNN”, el único registro público de la junta es una fotografía, en la que ellos aparecen sin distanciarse lo suficiente y sin usar mascarillas, aunque el lugar de la reunión fue adecuado para evitar cualquier complicación sanitaria.

Ahora, Johnson se encerró en Downing Street, la calle en donde se ubica la tradicional residencia del primer ministro del Reino Unido.

En un video que el mismo Johnson grabó, señaló:

“Hola amigo, la buena noticia es que el programa de evaluación y seguimiento está funcionando muy bien. La mala noticia es que he salido en su lista, así que he tenido que autoaislarme porque estuve en contacto con alguien que resulto tener el COVID-19”.

Johnson Continuó:

“No ha importado que hayamos cumplido con la distancia social, no importa que ahorita me sienta fuerte, en buen estado, como tantos en circunstancias parecidas. Y, de hecho, tampoco importa que ya ha tenido la enfermedad y haya desarrollado anticuerpos, tenemos que evitar que la enfermedad se esparza”.

Dicho eso, el primer ministro anunció que cumpliría con la recomendación que se da a nivel mundial, y que entraría en cuarentena por catorce días.

SEMANAS DIFÍCILES

“NBC News” anota que, hace dos semanas, Boris Johnson anuncio que, para combatir un nuevo aumento de casos de contagios de coronavirus en el Reino Unido, habrián nuevas medidas de confinamiento.

“Si no actuamos, podrían darse cientos de muertes al día en todo el país”, alertó Johnson.

Se terminó la fiesta. Desde hoy se inicia un estricto plan de cuarentena en el Reino Unido, que obliga a las personas a quedarse en sus casas. Solo podrán salir de ellas para realizar ciertas actividades, (Foto: AP)

Con las nuevas directrices, los bares y los restaurantes solo podrán atender para llevar, las tiendas no esenciales deberán cerrar y las personas solo podrán salir de sus casas para hacer algunas actividades (incluido el ejercicio).

Los colegios y las universidades, así como algunos negocios de manufacturas seguirán abiertos.

Las medidas se iniciaron hoy.

En paralelo a esta medida, se conoció que su asesor Dominic Cummings había renunciado. Esto ha causado un sismo dentro del gobierno en tanto él era considerado como el gran estratega detrás de Johnson.

