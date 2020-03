Luis es un peruano de 25 años que vive en la Ciudad Lineal, en Madrid (España). Su padre, Germán Julio C., murió de coronavirus a los 79 años la tarde del martes. El certificado de defunción indica que sufrió una insuficiencia respiratoria aguda provocada por el Covid-19.

Germán Julio C. ya estaba muerto cuando llegó la ambulancia. Según detalla El País, tenía una inmunodeficiencia y había sufrido una neumonía hace poco. Su muerte fue certificada la medianoche.

Cuando Luis llamó a una funeraria, le dijeron que tardarían en llegar. Además, tenía que pagar los 2.700 euros de la incineración o, en todo caso, comprometerse a cancelar.

“Pero ni mi padre ni yo tenemos ese dinero. Él era jubilado y yo solo trabajo los fines de semana para sacarme un dinero", afirma Luis.

"Les dije que yo no podía pagar ese dinero. La única solución es que pidiera que lo hiciera de forma gratuita la empresa del Ayuntamiento, pero para eso tengo que llevar toda la documentación que me piden al tanatorio de la M-30. Pero, ¿cómo voy a ir si lo más seguro es que yo también esté infectado al haber estado en contacto con mi padre?”, comenta con preocupación.

Mientras Luis se llenaba de tristeza y angustia, el cuerpo de su padre continuaba tapado dentro de una habitación.

Finalmente, trabajadores de una funeraria llegaron y se llevaron el cadáver de Germán Julio C., después de las 4 de la tarde del miércoles,

“Ahora queda desinfectar la habitación. Yo no sé ni cómo hacerlo ni tengo medios adecuados", dice Luis. El joven peruano se encuentra sumamente preocupado porque sus sospechas de tener el Covid-19 crecen cada vez más.

“Solo quiero que me hagan la prueba para ver si tengo el virus. Si no lo tengo, me iré a casa de alguna tía o de alguna amiga, porque lo único que quiero es marcharme de aquí, de esta casa, cuanto antes”, asegura.

La angustia de estar con un fallecido

El País afirma que esta terrible situación se ha vuelto común en Madrid debido a la crisis del coronavirus.

“Se ha dado el caso de que un anciano murió en su domicilio, una pequeña vivienda de poco más de 50 metros cuadrados, en la que vivía con su esposa, enferma de alzhéimer, y su cuidadora. La funeraria a la que llamaron tardó unas 20 horas en poder acudir a este domicilio y trasladar al fallecido”, menciona el diario español.

También indican que las empresas funerarias ya no cuentan con la capacidad para atender tantos casos de fallecidos.

_____________________

¿Qué es el coronavirus?

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), los coronavirus son una amplia familia de virus que pueden causar diferentes afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS-CoV) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS-CoV).

El coronavirus descubierto recientemente causa la enfermedad infecciosa por coronavirus COVID-19. Ambos fueron detectados luego del brote que se dio en Wuhan (China) en diciembre de 2019.

El cansancio, la fiebre y la tos seca son los síntomas más comunes de la COVID-19; sin embargo, algunos pacientes pueden presentar congestión nasal, dolores, rinorrea, dolor de garganta o diarrea.

Aunque la mayoría de los pacientes (alrededor del 80%) se recupera de la enfermedad sin necesidad de realizar ningún tratamiento especial, alrededor de una de cada seis personas que contraen la COVID-19 desarrolla una afección grave y presenta dificultad para respirar.

Para protegerse y evitar la propagación de la enfermedad, la OMS recomienda lavarse las manos con agua y jabón o utilizando un desinfectante a base de alcohol que mata los virus que pueden haber en las manos. Además, se debe mantener una distancia mínima de un metro frente a cualquier persona que estornude o tose, pues si se está demasiado cerca, se puede respirar las gotículas que albergan el virus de la COVID-19.





